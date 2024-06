A Bibracte, où se trouvait le palais de Constantin ? Où se trouvaient les écoles moeniennes ?

Ou se trouvait le palais de Bibracte ?

Extrait du discours d'actions de grâces du rhétheur Eumène à Constantin Auguste au nom ds habitants de Flavie :

Très auguste Empereur, lorsque, à l'entrée de votre palais, par la parole divine de votre bonté, et en étendant votre droite invincible, vous avez fait lever les sénateurs prosternés à vos pieds, je n'ai pas voulu exprimer à Votre Majesté les sentiments de notre gratitude...

C'est clair ! Ce palais ne peut être que celui de la capitale du pays éduen : Bibracte ! Constantin siégeait alors à Trèves. Il est venu de Trèves... en empruntant un chemin qui conduisait à Bibracte. Venant du nord, après être passé peut-être par Cabillodunum, Chalon, il s'est engagé sur une voie militaire de crête qui conduisait directement à Mont-Saint-Vincent.

... depuis l'endroit où le chemin, faisant un détour en arrière, conduit en Belgique, vous avez remarqué partout l'aspect de la désolation, le défaut de culture, le deuil, le silence et de sombres horizons ; la voie militaire elle-même est pratiquée dans un sol pierreux ; une succession de montagnes la rend tellement escarpée et dangereuse par ses précipices, qu'on peut à peine y conduire les chars à demi chargés et quelquefois entièrement vides. C'est ce qui met souvent du retard dans les convois dont nous vous sommes redevables, car il nous est plus difficile d'exporter quelques provisions qu'aux autres peuples d'en livrer avec abondance. La physionomie de ces contrées est telle que nous regardons comme un très grand bienfait que leur aspect ne vous en ait pas inspiré l'horreur ; et, tout le monde l'avouera, il vous fallait une bonté surhumaine pour venir y porter la joie par votre présence, et nous vous en conserverons une spéciale et éternelle reconnaissance...Pour retrouver l'oppidum gaulois du temps de Constantin, il faut, sur le croquis ci-dessous, supprimer le château-fort médiéval et identifier le palais dans le bâtiment avec cour qui donne sur la place du Bayard, place centrale. Les sénateurs étaient probablement couchés dans la cour, à l'emplacement ou j'ai écrit le mot "palais", en avant du bâtiment. Les écuries existaient encore sur le croquis de 1506, sur le côté. Lorsque j'ai écrit mes ouvrages, la dame âgée qui y habitait m'a autorisé à visiter les intérieurs. Inhabituelle pour un domicile ordinaire, l'épaisseur des murs m'a convaincu qu'il s'agissait bien du palais de l'époque.

Ou se trouvaient les écoles moeniennes ?

Extrait du discours adressé au gouverneur pour la réparation des écoles.

Très illustre Gouverneur, il est encore une circonstance qui rend ce monument plus célèbre, et attire davantage sur lui les yeux des césars et de tous les citoyens : c'est qu'il est placé dans un quartier très important, pour ainsi dire entre les deux yeux de la cité, entre le temple d'Apollon (l'église actuelle) et le Capitole (l'oppidum ovale). Le voisinage des deux Divinités, en rendant ce sanctuaire plus vénérable, est un nouveau motif pour le réparer dans toute son étendue ; et il ne conviendrait pas que les deux plus beaux temples de cette ville fussent défigurés par les constructions en ruine qui se trouvent au milieu. J'insiste sur cette pensée ; car il me semble que le premier constructeur des écoles moeniennes leur a réservé cet emplacement afin qu'elles fussent soutenues par les étreintes bienveillantes des deux divinités voisines ; et telle est en effet la position de cet auguste sanctuaire des lettres, que d'un côté Minerve fondatrice d'Athènes le protège de son regard (le bâtiment allongé de la place Collassé) et de l'autre Apollon (l'église actuelle) entouré des Muses.

Les écoles moeniennes dans les chapiteaux de la cathédrale d'Autun

Quel est l'édifice qui serait mieux situé sur la bouche, surla face, sur le front de cette cité, que ces écoles moeniennes placées sur le passage même des invincibles princes, lorsqu'ils nous honorent de leur visite (discours du rhéteur Eumène "au sujet de la réparation des écoles")...extraits de mes ouvrages. Réflexion faite, je pense que le bâtiment représenté est l'actuelle église et qu'elle était utilisée pour l'enseignement.

Mon interprétation des chapiteaux d'Autun https://cathedrale.autun-art-et-histoire.fr/la-cathedrale/les-chapiteaux.html, côté gauche du cheur (6 points d'interrogation)...

1. Cité-mères, colonies, sources de richesses. (Les fleuves du paradis.)

2. Bibracte sur le mont Saint-Vincent, Flavie sur la ville d'Autun, écoutent attentivement le Christ messager venu du ciel. (Les pélerins d'Emaûs)

3. Pour que naisse le nouveau Mont-Saint-Vincent, il faut que meurt l'ancien Mont-Saint-Vincent.

4. Constantin, futur sauveur, le cheval Epona, Chalon, jambe levée, sa mère, son père Constance-Chlore le conduit sur les villes d'un futur empire pacifié.

5. Les trois tétrarques peuvent dormir tranquille, une étoile est née dans le ciel : Constantin !

6. Sous le ciel éduen, de la tour de Taisey à celle de Bourbon-Lancy, les trois tétrarques reconnaissent en Constantin, le sauveur annoncé dans l'Evangile.

