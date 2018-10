A Bout de Souffle ou les Inconnus dans la Maison ? Gouvernement Saison II : descente en marche ?

"Les choses qui s’étirent deviennent des serpents" (Proverbe)

Tout cela pour ça, dira-t-on.

Au cinéma, ce soir, on pourra regarder A bout de souffle ou Les Inconnus dans la Maison.

Des inconnus aux secondes gâchettes, la distribution n’a rien de surprenant. Qui sont-ils ? Sans doute des gens très bien, choisis et soigneusement pesés par l’apothicaire en chef.

Des plantes sorties de l’ombre : Attal, Wargon, Guillaume, Nuñez, Dubos ou Pannier-Runacher…

Quatre sortants, huit entrants, six changements. Jeu de cartes et distribution difficile. Chacun sait qu'au bridge le rôle des enchères est de décrire votre jeu à votre partenaire. Cela vous aide ainsi à déterminer le contrat le plus facilement réalisable en fonction de vos deux jeux. Il est donc important de connaître la signification de chaque enchère.

Nous sommes en politique et il est bien possible que la vision ne soit pas encore très claire.

Le poids lourd est bien entendu le ministère de l’Intérieur avec un bâton de maréchal offert à Castaner, lequel sera épaulé par un professionnel, le nouveau secrétaire d'État Laurent Nuñez, qui était jusqu'à présent à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Le président de la République a donc fait remanier le gouvernement pour constituer « une équipe renouvelée, dotée d'un second souffle, mais dont le mandat politique reste le même », a commenté l'Elysée. « Cette équipe gouvernementale va inscrire son action dans la continuité de la politique menée par le gouvernement et du calendrier des réformes pour les mois à venir », a ajouté la présidence.

Dont acte.

Cela restera comme le remaniement le plus long de la Ve République. Près de deux semaines après la démission surprise de Gérard Collomb, Emmanuel Macron et Édouard Philippe viennent de révéler la composition de leur nouvelle équipe gouvernementale. Comme prévu, le président et le premier ministre ont saisi l’occasion pour évincer certaines personnalités qui étaient en difficulté... et faire appel au renfort de nouveaux acteurs.

LES MUTANTS

● Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'Éducation nationale, devient ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

● Christophe Castaner, ex-secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, devient ministre de l'Intérieur en remplacement de Gérard Collomb.

● Jacqueline Gourault, ex-ministre auprès du ministre d'État ministre de l'Intérieur, devient ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, en remplacement de Jacques Mézard.

● Sébastien Lecornu, ex-secrétaire d'État auprès du ministre d'État ministre de la Transition écologique et solidaire, devient ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales.

● Julien Denormandie, ex-secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, devient ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement.

● Marlène Schiappa, ex-secrétaire d'État auprès du premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, devient secrétaire d'État auprès du premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

● Mounir Mahjoubi, ex-secrétaire d'État auprès du premier ministre chargé du Numérique, devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics.

LES INCONNUS DANS LA MAISON

● Franck Riester, président du groupe UDI, Agir et Indépendants à l'Assemblée nationale, devient ministre de la Culture en remplacement de Françoise Nyssen.

● Didier Guillaume, sénateur RDSE, devient ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation en remplacement de Stéphane Travert.

● Marc Fesneau, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, devient secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement en remplacement de Christophe Castaner.

● Emmanuelle Wargon, directrice des affaires publiques chez Danone, devient secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.

● Christelle Dubos, députée LaREM de Gironde, devient secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.

● Agnès Pannier-Runacher, directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes, devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, en remplacement de Delphine Gény-Stephann.

● Gabriel Attal, député LaREM des Hauts-de-Seine, devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation et de la Jeunesse.

● Laurent Nuñez, directeur général de la Sécurité intérieure (DGSI), devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.

DISGRACE ET POUBELLE (LE SALON DES REFUSES)

● Jacques Mézard quitte le ministère de la Cohésion des territoires.

● Françoise Nyssen quitte le ministère de la Culture.

● Stéphane Travert quitte le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

● Delphine Gény-Stephann quitte le secrétariat d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances.

CEUX QUI RESTENT A LEUR POSTE (LES BERNACLES)

● François de Rugy, ministre d'État ministre de la Transition écologique et solidaire.

● Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

● Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

● Florence Parly, ministre des Armées.

● Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.

● Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances.

● Muriel Pénicaud, ministre du Travail.

● Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.

● Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, et de l'Innovation.

● Annick Girardin, ministre des Outre-mer.

● Roxana Maracineanu, ministre des Sports.

● Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État et ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports.

● Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes.

● Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du premier ministre, porte-parole du gouvernement.

● Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées.

● Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État ministre de la Transition écologique et solidaire.

● Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

● Geneviève Darieussecq, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées.

● Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics.

Au moins sommes-nous fixés sur l’idée du changement dans la continuité.