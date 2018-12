A demain, Monsieur le Président

Forte du « succès » de son laboratoire social grec - presque aussi compétitif que le Bangladesh -, l’€urocratie ambitionne manifestement d’aligner l’ensemble des peuples d’Europe sur les mêmes standards de confort et de vie. C’est donc avec un immense espoir que toute l’Europe voit maintenant le peuple de France se lever et soulever une nouvelle fois - en gilet jaune cette fois - pour revendiquer sa dignité, briser le joug néo-libéral et chasser le tyran - dans la morgue de sa version « technocrate bien peigné » et l’outrecuidance narcissique de son petit « Monarc », qui n’est jamais que le zélé larbin de la nouvelle aristocratie mondialiste !

Wallon et n’ayant pas - la faute à Wellington ! - l’honneur d’être citoyen de la République, je ne peux que vous souhaiter bon courage et bon succès pour demain et la suite ! J’espère que la météo ne sera pas trop démotivante et prie qu’il n’y ait pas de victimes !

Si la France de la République et des « Droits de l’Homme et du Citoyen » reste un « phare », c’est à ses citoyens et tout ceux et celles qui refusent d’être réduits à n’« être rien » qu’elle le doit !



Bravo encore et mille merci à vous !