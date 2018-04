« A Kuala Lumpur, l’assassin était d’humeur maussade » : le roman noir des services secrets

L'assassinat le 21 avril 2018 de l’universitaire palestinien Fadi al-Batsh, âgé de 35 ans, à , Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, est la plus récente mise à exécution d’un programme de meurtres ciblés de militants considérés comme une menace pour lui par un petit état du Moyen-Orient dont l’expertise et l’efficacité en matière de sécurité est telle que plusieurs grandes puissances font appel à lui pour la formation de leur encadrement.

La victime avait fait des études en électronique à Gaza avant de décrocher un doctorat sur le même sujet en Malaisie. Il s'était spécialisé dans la thermodynamique et les systèmes permettant des économies d'énergie et avait publié plusieurs articles scientifiques sur le sujet. Le Hamas a déclaré qu'il s’agissait d’un jeune chercheur palestinien membre important du groupe, et a accusé l'agence de renseignement du petit état évoqué plus haut d'avoir organisé cette mission. D’ailleurs, selon le journaliste Ronen Bergman, auteur du livre « Rise and Kill First », le meurtre de M. Al-Batsh porte toutes les marques d'une opération de l’organisation en question. (Ronen Bergman (@ronenbergman) | Twitter)

La cible a pu être sélectionnée et choisie directement à partir des renseignements fournis par les organisations militaires et les services qui tiennent à jour leur données concernant le Hamas ou au cours d'opérations spécifiques de réseaux d'espionnage interconnectés à travers le monde ; en particulier dans le triangle formé par Gaza, Istanbul et Beyrouth..

Une fois que la cible a été déterminée, il s’agissait d’évaluer les renseignements disponibles pour décider de son sort, d’analyser les avantages de la supprimer, ainsi que le mode opératoire.

Mais, même le conseil des sages chargé d’étudier les conclusions et de valider les suggestions n'a pas l'autorité pour approuver une opération et décider sa mise en œuvre.

Seul le Premier ministre du petit état a le pouvoir d'approuver une telle opération, même si Bergman affirme que les premiers ministres israéliens préfèrent généralement ne pas prendre eux-mêmes cette décision pour des raisons politiques : "Souvent, le premier ministre implique un ou deux autres ministres dans la décision d'approbation, qui inclut souvent le ministre de la Défense".

Une fois l'approbation obtenue, l'opération revient ensuite à unn groupe opérationnel pour la planification et l'exécution, ce qui peut prendre des semaines, des mois ou même des années, selon la cible.

Un de ces groupes est l’unité de Césarée, une branche opérationnelle chargée des actions principalement dans les pays arabes. C’est l'équivalent du Centre d'activités spéciales (CSC) de la CIA, (qui s'appelait auparavant Division des activités spéciales avant sa réorganisation et son changement de nom en 2016). L'unité a été créée au début des années 1970. L'un de ses fondateurs était un célèbre espion, Mike Harari, qui utilisait son vaste réseau d'espionnage dans les États arabes et dans l'ensemble du Moyen-Orient. L’unité la plus mortifère était basée à Césarée ; elle était composée de tueurs professionnels spécialisés dans les opérations d'assassinat et de sabotage, souvent issus de l'armée ou des forces spéciales. Il se pourrait que ce groupe toujours opérationnel soit l’exécuteur du contrat de Kuala Lumpur.

L’unité entretient des liens organisationnels et historiques formels avec un certain nombre de services de renseignement arabes, notamment les agences d'espionnage jordaniennes et marocaines. Plus récemment, et à la faveur des changements d’alliances, les liens ont été élargis avec les agences de renseignement d’un certain nombre d'États arabes du Golfe et avec l'Égypte. Un des centres régionaux utilisés pour les opérations au Moyen-Orient se situe dans la capitale jordanienne, à Amman. Le roi Hussein avait menacé de fermer cette antenne lors de l’empoisonnement du leader palestinien Khaled Meshaal à Amman en 1997 et de cesser toute collaboration si l'antidote (qui a finalement sauvé la vie l’intéressé) n’était pas fournie. Bergman affirme que le général Samih Batikhi, alors chef des services de renseignements jordaniens, était en colère de ne pas avoir été informé du complot d'assassinat parce qu'il aurait voulu participer à la planification de l'opération.

Pour l’unité Césarée, l’assassinat d'une cible ne s’opère pas dans un cadre légal, c’est la mise en œuvre de la raison d’état assumée par les protagonistes d’un bras de fer permanent destiné à maintenir la terreur dans les esprits par trop épris de sentiments humanistes.

Les auteurs de romans noirs ou d’espionnage sont des gens pessimistes, c’est pour cette raison que leurs personnages sont souvent d’humeur maussade...