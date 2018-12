A l’aube d’une VIème république

Depuis plus de 50 ans, le peuple n’a eu de cesse de revendiquer le maintien et l’amélioration des avantages acquis lors des évènements de 68.

Confronté à un patronat qui, avec une volonté de revanche, n’aspirait qu’a récupérer tout ce qu’il avait dû concéder à l’issue de ces grandes grèves qui avaient paralysé le pays tout entier, à des politiciens de la droite et de la gauche réformiste, qui à tour de rôle, n’ont fait que servir les intérêts des banques et des multinationales, allant même jusqu'à imposer une Europe du Capital qui n’a fait que s’enrichir au détriment des peuples.

Utilisant à la fois le discrédit à l’encontre des organisations syndicales (particulièrement les plus combatives) préférant le pourrissement des actions aux dialogue, ignorant les représentants politiques de l’opposition, faisant preuve de mépris, invectivant cette classe de défavorisés, cette minorité dominante aisée et exploiteuse entendait régner sans partage sur l’économie et sur la politique aussi longtemps que le peuple accepterait de subir.

A force de revendiquer sans être entendu, la colère, l’impatience, parfois même la violence, ont pris le dessus. Aujourd’hui le peuple révolté, manifeste partout dans le pays et se heurte à une fin de non recevoir par des politiciens pratiquant un langage technique, à des membres du gouvernement, à une majorité d’élus à l’Assemblée Nationale, qui veulent ignorer la réalité des difficultés subit par les plus défavorisés et le recul de plus en plus évident de la classe moyenne .

Pour mieux protéger les plus fortunés, ces Gouvernements successifs aux ordres du Capital, n’ont su qu’augmenter les taxes, les impôts, légiférer des lois qui aggravent les conditions de vie et de travail du peuple.

Nous sommes dirigés par des politiciens carriéristes, qui ne pensent qu’à leur paye. Ils ne sont pas incompétents, mais méprisants à l’égard de ceux qu’ils appellent « des ploucs, des sans dents, des gueux ». Ils sont ignorants au point de ne pas connaître la valeur du SMIC, au point même d’en oublier de déclarer certains de leurs revenus au fisc !

Comment dans ces conditions députés, ministres de La République En Marche peuvent-ils être objectifs quand ils font preuve d’autant d’ignorance ??

Ils se flattent au soir du 08/12/2018 d’avoir contenu la violence des manifestations sur Paris ?? C’est peut être un peu tôt !! L’addition va être lourde 90 000 policiers, hélicoptères, véhicules blindés et ce n’est pas fini. Tout cela pour avoir refusé le dialogue dans l’espoir que cette révolte pourrisse. Par contre ils sont plus inquiets sur les manifestations en province qui ont gagné en intensité.

La révolte des gilets jaunes ou révolte du peuple restera marquée dans l’histoire de notre pays car ce n’est pas fini, maintenant il va falloir négocier et trouver des solutions aux revendications sociales et politiques. L’incendie de la révolte, n’est pas éteint, les braises restent brûlantes et les jours qui vont venir seront déterminants.

Le rôle du peuple est déterminant, par le nombre de contestataires, il apporte la force nécessaire à leurs porte-paroles et par ce fait montre que sans le peuple les politiciens véreux ne pèsent pas lourds.

Le gain à ce jour de la révolte est déjà considérable. Partant de la base, cette révolte à su fédérer prés de 80% du peuple. Même si elle à manqué de moyens logistiques, d’organisation, elle a su occuper les points névralgiques et fait trembler ce gouvernement anti social. Tant à Paris qu’en province ce peuple manifestant à montré sa volonté, ses besoins revendicatifs et surtout son besoin de remettre en cause la politique élitique réservée aux initiés.

Le peuple a pris la parole, il attend des réponses à ses revendications, il est évident qu’il ne se contentera plus de baratin ni de la langue de bois. Il exigera du concret à la fois pour maintenant et pour demain.

09/12/2018