A l’automne du temps des cerises...

Chapitre 1 Je me suis réveillée ce matin avec mal partout…Dans un rêve lointain, j’avais mâles partout, mais il faut bien se rendre à l’évidence…Ça c’était avant ! Une époque que je ne regrette pas vraiment puisque je suis mariée et heureuse de l’être, par contre mal partout et les bougies sur mon gâteau d’anniversaire, qui chaque année se font plus nombreuses c’est une autre histoire !

Il faut bien se rendre à l’évidence messieurs et mesdames les cinqua et sexagénaires, les choses ne vont pas aller en s’améliorant. Certes ils nous restent de beaux restes (mais si, mais si) mais avouez que lorsque vous passez au rayon des produits de beauté, crèmes anti âge, masques qui redressent, trucs qui retend, l’addition devient de plus en plus salée !

Bon ils nous restent encore de belles années avant le déambulateur et l’incontinence, et heureusement pour nous, il nous reste…

Haaaaaaaaaaaaaaa !

Le sens de l’humour !

Hoooooooooooo….

Chapitre 2

Les sorties :

Avouez qu’à partir de minuit, vous commencez à rêver de votre carrosse, qui va vous amener direct dans votre lit, sans passer par la case nuit de folie avec mon (ma) chéri(e) !

Le restau :

D’abord pour lire l’addition il vous faut vos lorgnons, sinon vous êtes obligé pour faire plus jeune de dire « ben je prends comme toi », et vous taper un truc que vous n’aimez pas, et qui va en plus vous donner des aigreurs d’estomac !

L’estomac :

Organe dont vous ne soupçonniez même pas l’existante il y a 15 ans, alors qu’aujourd’hui vous dégainer les pastilles Rennie dès que vous entendez le mot restau !

Chaussures :

L’époque où vous pouviez mettre n’importe quoi est ré-vo-lu, et vous pouvez la mettre au placard (l’époque) comme les tonnes d’escarpins (adorables) que vous regardez de temps à autre avec mélancolie…

Silhouette :

Là, je m’attends un peu à ce qu’on me jette quelques cailloux…Je pèse le même poids qu’à mes 20 ans !

Mais, car il y a un mais, le sac n’est plus aussi souple, comprenez par-là que la peau se relâche (quelle horreur !)

Messieurs on vous aiment comme vous êtes, on sait bien que les abdos sont toujours là, bien cachés dans la bouée (noter je n’ai pas dit le gras), et vous contrairement à nous…. Vous n’avez pas changé ou si peu !

Mesdames, oui je sais vous ne comprenez pas comment il est arrivé là ce bidon encombrant, vous vous êtes réveillée un matin (celui de vos 50 ans) et il était là ! Vous vous êtes ruiné en crème, en régime « slim chose », épuisé au jogging, et il est toujours là ! Le traitre ! A cause de lui, adieu les jean taille basse…Et merde bonjours la culotte ventre plat !

Forcement je vais être obligé d’en parler, parce qu’avouons que ça nous inquiète un peu. Jusqu’à quand vais-je pouvoir pratiquer ce sport, sans que celui-ci devienne un sport extrême…Surtout extrêmement lointain…le sexe !

Chapitre 3

Le sexe :

Il y a quand même une chose très drôle et qui parle à chacun de nous, jusqu’à quand peut-on faire l’amour ? Vous souvenez-vous adolescent, en regardant vos grands-parents ou même vos parents vous pensiez qu’à leur âge ils ne pouvaient ou ne pensaient plus à faire l’amour !

Aujourd’hui alors que vous êtes arrivés à la belle cinquantaine, vous savez…On ne pense plus qu’à ça ! Non je plaisante, quoique…Haha !

Pour commencer, petit cours de physique, tout corps vieillissant et vivant à la surface de la terre subit une attraction vers le bas proportionnelle à l’élasticité de sa peau, pour faire simple, ça chute !

Pour les femmes, les seins tombent et pour les hommes (comme la nature est équitable) je pense que le service trois pièce subit le même sort.

Ne soyez pas désespérés, ce que l’on perd en élasticité, on le gagne en efficacité ! Je m’explique, au bel âge, c’est-à-dire le nôtre, on connait très bien la géographie de son corps, on ne s’épuise plus à faire ce qui ne marche pas, bref le maitre mot c’est E.F.F.I.C.A.C.I.T.E !

Ça me fait toujours rire quand j’entend des gamins (moins de 25 ans pour moi maintenant) prétendre qu’ils peuvent faire l’amour toute la nuit ! Je voudrais juste leurs rappeler que la durée moyenne d’un coït est de 10 minutes (bon aller 20 mn pour les plus sportifs), que le reste consiste en préliminaires et autres jeux coquins….Et aussi peut être que mis à part Rocco Siffredi, il faut un certain temps pour recharger le fusil, et qu’un cycle de sommeil durant à peu près 3 heures, on peut certainement tirer un coup toutes les 3 heures…Par contre je ne sais pas où ces prétentieux ont trouvés leurs partenaires (à part chez latex) parce que nous les femmes ne possédons pas de fours qui peuvent chauffer pendant toute une nuit sans provoquer d’incendie ! Que ça fait du bien de régler des comptes…

Parlons maintenant des moments de solitudes, qui pourraient parfaitement êtres éviter si on se décidait enfin à les démystifier !

Erection…le mot qui fait frémir, envie, peur, que sais-je, est la chose la plus simple et la plus naturelle du monde, je ne vais pas vous faire un cours d’éducation sexuelle, car comme disait Coluche « un cul tout le monde en a un », et j’ajouterais on fait ce qu’on peut, et comme on peut avec !

Donc les problèmes d’érection, ceux qu’on avoue à demi-mot à son médecin, en espérant qu’il ne pose pas trop de questions gênantes avant de nous prescrire du viagra. Petit détail messieurs, celui qui s’occupe de vos problèmes de tuyauterie, de levier de vitesse qui reste coincé en première, ou encore de prostate, c’est l’Urologue ! Alléluia…

Quel sexagénaire ne s’est jamais retrouvé à la pharmacie à côté d’une jolie quadra qui attend son tour, et une pharmacienne boutonneuse et replète que vous lance pas très discrètement :

-Le Viagra c’est combien de Mg ? (Vous rappelant l’âge ou vous alliez acheter vos préservatifs à la pharmacie…) diantre que la vie est taquine !

Rassurez-vous les femmes aussi connaissent leurs petits moments de solitude ! La ménopause demande aussi un sacré sens de l’humour. Il y a des choses qui marchent encore, comme le désir, et d’autres qui marchent quand elles veulent bien, comme la lubrification !

En terme trivial, je dirais que l’escargot ne bave plus…Mesdames n’en faisons pas un drame, le gel est là, et il y en a pour tous les gouts. Par contre pour l’improvisation…c’est un peu râpé…on oublie le petit coup tiré dans l’ascenseur, le parc public à la faveur de l’obscurité…

Et pour ceux et celles qui seraient encore coincés dans le siècle passé, je recommande le site de Brigitte Lahaie, et son magasin coquin le Dorcelstore, la caverne d’Alibaba des joujoux pour adulte, vous pouvez faire votre shopping à la maison, et tester…ben avec qui vous voulez !

Chapitre 4

La plénitude !

Elle ne vient pas toutes seule, c’est comme l’orgasme ça se travaille sérieusement !

Passé la cinquantaine, si vous avez tout compris, et retenus les leçons de la vie, les choses s’imposent d’elles même. Vous n’avez plus rien à prouver à personne, plus de leçon à recevoir, et la personne à qui vous devez plaire le plus c’est vous-même. Sois vous avez trouvé le compagnon ou la compagne qui va finir le chemin avec vous, ou le chien, le chat, le poisson rouge, ou même personne d’ailleurs, mais vous n’avez plus de compte à rendre à personne !

Au-delà du fait d’amuser la galerie, je n’aurais jamais osé écrire tout ça il y a quelques années, privilège de l’âge me direz-vous…

Ce à quoi je répondrais :

Vieillir est un privilège, rester jeune tout un art !

Une future vieille...