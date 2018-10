A l’Élysée « notre Jupiter » s'est fait « remonter les bretelles ». Brigitte furax lui a dit : « Faut arrêter les conneries maintenant » !

Plus les jour passent, plus notre Jupiter oublie la prestance de la sa fonction présidentielle et se comporte en gougnafier irresponsable. Sentant que les anciens qui ont voté pour lui se dérobent de plus en plus : sondage,... et que ces derniers risquent de s'abstenir pour 2022, alors pour remonter la pente et pour trouver des nouveaux électeurs, notre Jupiter a une soudaine envie de plaire à une partie de la population, notamment celle des jeunes, .. et donc de se conduire en d'jeunes !

Les fameux selfies d'Outre mer !

Pendant son denier voyage aux Antilles, Macron a inauguré sa « nouvelle méthode » de séduction, en se livrant au jeu des selfies ! Signalons auparavant que son épouse a « séché » ce voyage, alors prémices de « l'eau dans l'gaz » dans le couple présidentiel : source

D’ailleurs le 01/10/18, un rédacteur d'Agoravox shawn publiait cette article : Photos de Macron à Saint-Martin : le doigt d’honneur qui ruine l’image du Président : L'article.

Allez Emmanuel, une petite révision du parler d'jeune : 1– 2 – 3

Ceci étant dit, enfin surtout après la découverte de cette avalanche de selfies en provenance d'Outre Mer, à l’Élysée, Dame Brigitte n'aurait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout apprécié,.... Et il se dit que lors du retour du fringuant voyageur, qu'à un certain moment les murs de l’Élysée ont tremblé, et selon une source sur qui émane d'un officier de la sécurité, des mots très très forts ont été échangés entre les deux époux :

« Selon une top source, il y a quelque temps, à l’Élysée, le président de la République a subi une véritable engueulade, une 'déculottée', venues de son épouse Brigitte Macron, qui a tout passé en revue (Benalla, etc.). 'Ça gueulait si fort derrière la porte qu'on a tout entendu' (membre #GSPR) », rapporte-t-il, en citant un membre du groupe de sécurité de la présidence de la République.

« 'C'était un huis clos derrière la lourde porte du bureau du président de la République. Mais ça cognait si dur' qu'on a tout capté », ajoute-t-il, en citant toujours un officier de sécurité. Teneur du propos selon sa source ? « Il faut arrêter les conneries maintenant ! » Entre les scandales en série et les bourdes à répétition, le temps est décidément à l’orage au Château.

..sur cet « incident présidentiel », autres : sources.

Il faut espérer que Dame Brigitte garde son calme avec son trublion et bouillant mari, et qu'elle ne nous fasse pas une crise de « Trierweilermiste » identique à celle qui à pour origine ce fameux épisode ( vrai ou faux, c'est selon ) ou l’ancienne compagne du « capitaine de pédalo » apprenant la liaison de son François adoré avec Julie Gayet ), à l’Élysée, dans un moment de très très grosse colère était ( ou serait ) rentrée dans une rage folle et avait ( ou aurait ) brisé quelques « babioles » du mobilier présidentiel. Là idem c'est vérités opposées à contre contre-vérités : sources... mais comme dit l'autre : « Va savoir Charles » !

Conclusion :

le 29/0918, je publiais sur le site cet article : Ben mon Collomb, le vieux « Gone » de Lyon quitte le navire « Capitaine Rastignac »,... cela annonce-t-il un naufrage en vue ? : L'article. Dans cet article, j'évoquais le nom d'un bateau « Capitaine Rastignac »,... me semble bien que plus les jours passent, plus l’iceberg du « Titanic » se rapproche !

Alors cette info ; vérité ou fausse nouvelle ( comme ont dit maintenant pour employer le mot à la mode : Fake news) terme abondamment utilisé par les journaliste, mais que j'omis, surtout que la loi Toubon interdit depuis mars 1996 le franglais : wiki.

Les anglicismes, une manie exaspérante : source, et sur ce sujet,les résultats : Google.

C'est cela un pays merdique, des lois sont promulguées, mais rarement appliquées, … et pour nos journaleux c'est à celui qui en emploie le plus dans son article,.. « les boules » qu'il a l'P@py !

.. et je rajoute ceci : Que nos « premiers de la classe » brisent ou cassent leurs vaisselles privées, j'en ai complètement rien à foutre, mais celles qui appartiennent à l’État, là pas d'accord du tout, mais vraiment pas d’accord du tout,.. ben oui, car c'est quand même nos sous !

