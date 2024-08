A la folie ! Donald Trump et Elon Musk...

"En marge de l'investiture de Kamala Harris, mardi 20 août, le candidat républicain Donald Trump a annoncé vouloir offrir un poste au sein du gouvernement au patron de Tesla et de X, Elon Musk.

Deux milliardaires que tout opposait sont désormais meilleurs amis ou plutôt meilleurs alliés dans la provocation. Elon Musk et Donald Trump incarnent le rêve américain à la sauce politique.

Banni de Twitter, l'ancien président a été réintégré par le nouveau patron de X, Elon Musk qui lui a offert une tribune de deux heures, toute la discussion a été retransmise en direct sur le réseau social et les deux hommes semblaient d'accord sur de nombreux points....

"On n'a pas de frontière sécurisée, c'est comme si c'était une apocalypse de zombies, on va avoir la plus grande déportation de l'histoire, on n'a pas le choix... sinon on n'a plus de pays", s'est plaint le patron de Tesla, qui soutient les propos de Donald Trump.

Elon Musk, celui qui rêve d'envoyer l'homme sur Mars, fondateur de SpaceX et de l'entreprise de voiture électrique Tesla est ambitieux, au point d'avouer sur le plateau de France 2, trouver le costume de président trop étroit...

"Etre président des Etats-Unis, c'est comme être le capitaine d'un très grand bateau, avec une toute petite rame" a-t-il déclaré au cours d'une interview.

"Vous êtes en train de me dire que vous êtes plus puissant que le président des Etats-Unis ?" interroge la journaliste.

"Je ne peux juste pas déclarer la guerre..." répond alors Elon Musk.

Il se disait démocrate jusqu'en 2020, il soutient désormais les républicains. Sur un montage photo posté sur son profil, il s'imagine même conseiller de Donald Trump pour l'efficacité du gouvernement.

Il se dit prêt à servir, et Donald Trump approuve...

"Oh ! J'aimerais bien, vous êtes le meilleur pour licencier !" dit Trump.

Un rapprochement idéologique et stratégique, puisqu'Elon Musk verserait jusqu'à 45 millions de dollars par mois à Trump pour sa campagne, résultat : le candidat jusqu'ici fervent opposant à la voiture électrique, retourne sa veste :

"Je suis pour les voitures électriques, je suis obligé, Elon Musk me soutient si fortement."

Elon Musk aime le pouvoir, comme Donald Trump, l'un et l'autre sont capables de renier ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont été pour pouvoir aller vers un mariage.

Pour sceller cette alliance, Donald Trump a publié une vidéo, une danse du rapprochement montée de toutes pièces par l'intelligence artificielle et par leur soif commune du pouvoir."

