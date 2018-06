A mort l’Armée

Bon la guerre c’est pas bien... Et de nombreux écrivains, chanteurs ou autres ont délivré ce même message, la guerre c’est pas bien. Pour ce qui est de l’analyse (quand il y en a une petite) : d’où vient la guerre et peut-on l’arrêter, alors là on a le droit aux plus grandes niaiseries. La guerre viendrait des sentiments de l’homme, de sa colère (la bonne blague : quand on fait la guerre, on tire sur des inconnus le plus froidement du monde. Comment pourrait-on sainement en vouloir à des gens que l’on n’a jamais rencontrés avant ?).

Donc je vous donne l’explication (oui, lecteur, tu l’auras gratuitement et sans que j’en tire aucune gloire !). La guerre, c’est l’élitisme ou le système pyramidal toujours associé, bien évidemment, au larbinisme. La guerre peut être effectivement un moyen pour les chefs de faire le ménage dans leur base (les chefs se font la guerre mais en fait s’entendent entre eux et font la liste grossière de ceux qu’ils veulent éliminer rapidement).

Mais bon, étant donné que tous les chefs sont des psychopathes et que tous ceux qui ne sont pas chefs sont soit larbins soit veulent devenir chefs à leur tour (donc sont aussi psychopathes), la guerre a de beaux jours devant elle. Car rien de plus excitant, pour un psychopathe, que de voir des larbins s’entretuer sous ses ordres.

La solution, donc : ne jamais obéir aux ordres (fini les chefs, vive la liberté) mais toujours à sa conscience. Sachant que la morale est un handicap sérieux pour réussir (ce qui est normal dans toute société pyramidale), je conseille à ceux qui veulent être libres d’avoir un sacré caractère. Sinon, passez votre chemin, c’est plus facile de progresser dans la vie en étant un bon larbin, ce qui conduit de façon inévitable à la guerre quand le chef l’aura décidé.

Mais, et ce n’est que mon avis, il vaut mieux mourir libre et avec sa conscience (quand on en a « malheureusement » une dans ce monde de bêtes) que d’être amené à tuer dans son travail pour faire vivre sa famille. Il est encore plus simple d’avoir le courage de ne pas fonder une famille dans ce monde-là. Mais combien d’hommes et femmes ont cette maîtrise-là ? L’homme n’est globalement qu’un animal qui va vite comprendre les limites de la Terre, guerres ou pas d’ailleurs.