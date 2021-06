A mort le « sport », au choutte le foot et les « Zeux Jolymp » ..

"Sport business" dans Google vs "art business" dans Google : deux univers qui s'ignorent, pour l'instant .. aussi différents l'un de l'autre qu'il soit possible d'imaginer.

- Vous découvrez Montagnais ? vous seriez pas un peu .. naïf ?

- Certes .. certes .. mais les premières recherches sont encourageantes : l'Art dépassera le sport : en popularité, en terme d'audience, de volume d'argent mobilisé et gagné, d'apport de l'industrie de la réclame, de représentation dans les media, à la télévision .. de déchaînement des "passions. "Nous n'en sommes qu'aux premiers pas de notre exploration. Bientôt, vous verrez, les "zeux jolympiques des Arts .. J'exagère pas. Je vous en reparlerai plus bas. Vous serez sidérés.

Le sport moderne [...] renvoie à l’idéologie de Coubertin, caractérisée par la compétition, la performance, l’entraînement dans des structures institutionnelles (fédérales, nationales, internationales et même scolaires) afin de lutter contre l’oisiveté et les risques de dégénérescence psychologique et physiologique de l’homme.

Simple et clair ! Juste remplacer "Le sport moderne" par "L'art moderne". Tout est dit.

Je vous ai parlé de mes Cassiopées : ces vieilles artistes extrêmement douées, bien sous tout rapport. A sept, elles seront la première équipe de toute l'histoire de l'Humanité prête à affronter .. Affronter qui ? ..

Ma deuxième équipe pardi : des grapheurs, graphistes, artistes, plus jeunes certes, mais ayant déjà fait leur preuve : Street Art City, hôpital en ruine, pont du chemin de fer de Neuilly, commissariat du 9eme, Autoroute Paris-Normandie, la demeure du Chaos.. Thierry à la rescousse !

On ne présente plus Thierry tant sa notoriété est grande, bien au delà de sa Demeure - Abode ..

Mais pas de réclame sur notre Agoravox.

Aucun nom pour l'instant : vous n'aurez qu'à venir au premier Match, drapeaux en main, pouce levé ou baissé, T-shirt "KokaKola Wonderbar" à la Till et Camel dans le dos. Venez comme vous êtes ..

Si vous manquez d'inspiration, vous pourrez lire avec profit Adbusters.org : Ads et spoof à la pelle (ne me reprochez pas l'usage que je fais de la langue de la libération, universellement utilisée, de rock 'n roll à supermarket, de big Mac à Flush dance), de smart à W.C. .. By the way : anglicismes dans Bigloo : vous saurez tout.. Wikipedia vous étonnera.

Pour nos match ('e ?) ('s ?) Les slogans sont déjà là, dignes héritiers de l'esprit créatif des sportifs :

- Allez les vieux ! allez les vieux ! ..

-Allez les Blancs ! allez les blancs ! ... de Bourgogne hein ! pas d'amalgames

- Allez les Noirs ! Allez les Noirs ! .. du Périgord

- Allez lez Noeuds ! Allez les Noeuds ! .. l'équipe de Gordes en Luberon

Schématiquement, voilà comment ça va se passer :

Partout en France vont se créer les nouveaux "clubs des Arts", ou plutôt "Cercles des Arts" : des performers de tous horizons, et des supporters éclairés et motivés .. Cercles des Arts de Paris, cercle des Arts de Montigny, de Flavigny, de Bacon-les-Bruyères, de Lyon, de Toulons, de Nyons, de Cluny-l'Abbaye, de Trifouilli, de Chamoni .. Chaque fois 7 artistes et leur public

La FFA - Fédé Française des Arts - dont je brigue la présidence, assistée par nos Cassiopées, organisera les tournois, les matchs.

Les lieux ? : de la maison des jeunes et de la culture au stade de France, de la villa Medicis au centre Pompidou, suivant les équipes, suivant le public attendu.

Déroulement d'un match :

- Annonces, réclame, présentation, mise en condition des spectateurs, tornade des haut-parleurs

- Mise en place des deux équipes, selon rituels des artistes, en musique

- affichages, à l'alternat, des créations artistiques sur écrans géant tournant

- acclamations ou expressions de la désapprobation du publc - mesure audio et —affichage des niveaux sonores, comptage des j'aime-j'aime pas

Mise en scène des artistes, en situation réelle, pinceau en main

Re-musique et re-écrans géant

..



affichage et diffusion des résultats : en local et dans les média

rotation et ponctuation de publicité

Club Cassioppées des Arts de Metz (CCAM) vainqueurs des Grapheurs Ardennais (GA) par 270 à 112 !

Les DRAC, contactées, ont toutes été enchantées par le projet. L'Emir du Qanar se dit prêt à verser des milliards ..

La perspective des Zeux Jolympiques se détaille à Google Olymp Art ! Je vous ai promis l'étonnement, l'admiration sinon la sidération :

Qui serait contre de si belles et si rentables idées ?

Montagnais / 29 juin / Bénestroff / Aux Cassiopées

Citation graphique : journal "La Décroissance" / Journal "La joie de vivre"

Irka / Les Zeux de Tokyo

Sources :

Adbusters / Marc Perelman

Olyy Strange (Olivier Fischer) : l'une des toutes premières vedettes de l'Art Business :