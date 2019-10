A nos Zemmour !

"pourquoi, s’il s’avère que des textes suprémacistes menacent notre civilisation et notre petite santé, d’assez fins critiques du sujet ne peuvent-ils s’entendre pour les dépiauter, en proposer des amendements, éclairer le débat, au lieu de s’entre- lyncher ou d’appeler au boycott des rares voix qui s’élèvent ?«

Vous vous prenez pour Allah ? Vous voulez réécrire le Coran de la Mecque ?

»Quant au voleur et à la voleuse, à tous deux coupez la main, en récompense de ce qu’ils se sont acquis, en punition de la part d’Allah. Et Allah est Puissant, Sage.«

Le Coran 5:38

»La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition.«

Le Coran 24:2

»Entre nous et vous, c’est l’inimitié et la haine à jamais jusqu’à ce que vous croyez en Allah, seul !«

Le Coran 60:4

»Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque fois que leur peaux auront été consumées, nous leur donnerons d’autre peaux en échange afin qu’ils goûtent au châtiment. Allah est certes Puissant et Sage«

Le Coran 4:56

»La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre, c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l’ignominie ici-bas ; et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment«

Le Coran 5:33

»Quant aux Infidèles, rien ne les sauvera de la colère de Dieu, ni leur biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l’abri de la punition d’Allah. Ils seront du combustible pour le Feu.«

Le Coran 3:10

»Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes.«

Le Coran 2:193

»A ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l’eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres de même que leurs peaux. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu’ils voudront en sortir (pour échapper) à la détresse, on les y remettra et (on leur dira) : « Goûtez au châtiment de la Fournaise.«

Le Coran 22:19-22

»les Chrétiens disent : « Le Christ est fils de Dieu ». Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu’Allah les anéantisse ! Comment s’écartent-ils (de la vérité) ?«

Le Coran 9:30

»Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants."

Le Coran 5:82

Ces textes sont immuables, car venant directement de la Parole d’Allah et de son livre Sacré, ils régissent la vie des musulmans depuis plus de 1400 ans, et vous voudriez les réformer ??