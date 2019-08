À propos de justice climatique

Le climat, la démographie, le problème c’est pas eux, c’est la peur des changements et l’exagération fanatique des peurs par l’utilisation des données tronquées en fonction de leurs intérêts militants..

-Le climat changerait.....

Déjà est ce simplement une période comme il y en a eu auparavant ?

50 années après Jesus crist, les écrits indiquent des fournaises et fortes chaleurs, au 11eme siècle, c’est la période du réchauffement médiéval.

En fait un réchauffement est un bienfait pour l’humanité...

Encore plus ridicule vu de France, pleurer pour qu’une moyenne de 13° toute l’année passe à 15°. C’est irrationnel.

-La démographie serait mauvaise ?

Factuellement et c’est incontestable, plus il y a d’humains, plus les humains créent innovent et plus le développement s’améliore.

L’humanité est sortie de la misère en ayant augmenté son nombre, pas en la diminuant. La démographie n’est pas un frein au progrès mais au contraire un avantage.

Les 1¨% les plus riches ?

Typique du militantisme raciste anti-riche. Dans une stat, la base de calcul doit être fixe pas dynamique. Les 1% d’hier( base de départ) ne sont pas les 1% d’aujourd’hui (base d’arrivée). C’est con, mais ça fait plaisir à ceux qui aiment y croire. Il faut que Besos ou Gates ou Arnault, expliquent qu’ils y a 30 ans ils n’étaient pas dans les 1% et que ceux qui en sont partis se montrent.

Les ressources diminueraient ?

Hélas personne ne connait les ressources sur terres, et plus on en a besoin plus on en trouve, car le besoin cree la motivation a en chercher ou trouver des alternatives...

On vous avait dit qu’il n’y aurait plus de pétole....On en a jamais autant trouvé que ces dernières années. Et on exploite même le schiste.