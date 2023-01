A propos de la coupe du monde au Qatar

L e but le plus important marqué par le Qatar . « Par cette Coupe du monde, le Qatar a le sentiment d'avoir rabattu le caquet au moralisme occidental... En position de demandeurs face au Qatar dont ils convoitent les ressources gazières, les pays occidentaux ne peuvent pas se permettre de dénoncer les violations des droits de l'homme… Les fédérations de football occidentales, notamment la fédération néerlandaise KNVB, devront se battre pour empêcher que le Mondial 2030 ne soit à nouveau dévoyé pour blanchir des régimes criminels, en Arabie saoudite ou en Égypte. » (De Volkskrant (NL) https://www.eurotopics.net/fr/293625/ce-que-l-on-retiendra-de-la-coupe-du-monde-au-qatar ) A cette occasion, Doha a réussi la réconciliation des monarchies du Golfe : participation de MBS, le prince héritier saoudien, à la cérémonie d’ouverture, visite du président des Émirats arabes unis (EAU), le cerveau du blocus infligé au Qatar, entre 2017 et 2021, par les EAU, l’Arabie saoudite et le Bahreïn, en réaction au refus de l’émirat de s’aligner sur leur diplomatie anti-Iran et anti-Frères musulmans. (Le Monde 07/12/22)

Tout d’abord, le choix du Qatar pour héberger, organiser cette vingt-deuxième édition de la Coupe, le petit Qatar qu’une bonne partie de l’univers du football ne connaissait pas et que tout le monde peut maintenant situer sur la carte avec les images de ses stades et de sa capitale.

Une coupe a v e c de s résultats sportifs attendus , les équipes sur le podium faisaient partie des favorites, et d’autres qui ont surpris , le Maroc en demi-finale, la victoire de petites équipes sur de plus prestigieuses entraînant leur élimination tout au long du mois, quelquefois dès le premier tour, équipes qui, sur le papier, pouvaient prétendre au podium. Ce qui a fait le charme de cette coupe, joie des uns, tristesse des autres. Angoisse au moment des tirs au but.

quand les mondes des médias, du sport, de la politique, des affaires, de la finance ont tout organisé depuis plus de 10 ans et concouru tous les jours à fabriquer l’événement, à y participer et à empocher des bénéfices quelquefois de façon discutable suivant les multiples procès en cours ou annoncés...

- demander aux amateurs et aux téléspectateurs de se priver d’un mois de spectacle et de plaisir, gratuit, à domicile,

Quelles qu’en soient les raisons invoquées, justifiées, il y a là un certain paradoxe pour ne pas dire un culot certain dans la défausse :

L’année 2022 a très mal commencé avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, guerre dont on ne voit pas la fin mais seulement les conséquences pour le peuple ukrainien et au-delà… sur fond de pandémie qui perdure.

Le Qatar n’a pas été choisi pour sa place importante dans la pratique ou même dans le potentiel de développement du football.

Ni pour l’importance des infrastructures existantes : tout a été construit pour cet événement avec un avenir très incertain...

Ni pour des conditions climatiques particulièrement favorables : les dates traditionnelles de la compétition ont été changées pour que les parties puissent se dérouler dans des conditions supportables pour les joueurs, avec climatisation...

Ni pour son exemplarité écologique : le Qatar est le plus gros émetteurs de CO2 par habitant, 32,4 tonnes devant le Koweït 21,6, les Émirats Arabes unis 20,6. Mais une large part de leurs émissions résulte de l’extraction de gaz et de pétrole. (Alter-éco décembre 2022).

Ni pour son ouverture au monde, son respect des droits de l’Homme ou les conditions de travail (https://www.rts.ch/info/monde/13436203-le-mondial-au-qatar-un-voyage-en-enfer-pour-les-travailleurs-exiles.html)…

Malgré tout, le Qatar a réussi son pari : l’organisation a permis un déroutement satisfaisant peut-être grâce à des restrictions inhabituelles comme sur la vente d’alcool…

« Cette Coupe du monde a probablement été la plus pacifique de l'histoire, ce qui est en lien avec la difficulté à se procurer des boissons alcoolisées… Dans les stades, on n'a eu droit ni aux fascistes comme à l'Euro de 2021 à Budapest, ni aux hooligans russes comme au Mondial de 2018, ni à de terribles bagarres comme celles qui avaient émaillé l'Euro 2016 en France, avec 1 550 interpellations. » ( Aargauer Zeitung [CH] https://www.eurotopics.net/fr/29625/ce-que-l-on-retiendra-de-la-coupe-du-monde-au-Qatar)

Le Qatar a obtenu l’organisation de cette coupe par et pour son pouvoir d’influence grâce à la générosité de son sous-sol gazeux et à l’habileté, non seulement financière, de sa diplomatie. Tout n‘est pas encore réglé à la vue des questions judiciaires en cours, dans lesquelles politiques et gouvernement français sont impliqués, ou à venir, qui touchent l’Union européenne au-delà de la Coupe.

Mais comme a dit un fin connaisseur, tout s’arrange avec de l’argent et un peu d’intelligence.

Le Qatar ne manque ni de l’un, ni de l’autre, selon l’émission très intéressante d’Arte (https://www.arte.tv/fr/videos/106170-000-A/qatar-une-dynastie-a-la-conquete-du-monde/) qui peut être utilement complétée par le reportage de la RTS (https://www.rts.ch/info/economie/13544299-qatar-la-coupe-a-tout-prix.html#chap06)

Fort de sa richesse en gaz, ce pays, 2,5 millions d’habitants dont 10 % seulement de nationaux, premier pays exportateur de gaz naturel liquéfié, très demandé actuellement, joue de son pouvoir d’influence de façon très diversifiée : coincé entre Arabie saoudite et Iran, menaçants, mais protégé par les États-Unis et son importante base aérienne, lié à des groupes islamistes et soutien des mouvements du printemps arabe, avec une chaîne « Al Jazeera », très écoutée dans le monde arabe pour sa liberté d’expression, sauf sur la situation au Qatar,... Ancienne possession britannique avec d’excellentes relations avec la France (achat entre autres d’avions, du PSG dans des conditions toujours discutées...), investisseur non seulement en France mais aussi en Europe, aux États-Unis, en Chine... Le fonds d’investissement souverain du Qatar (Qatar Investment Authority) détient en 2022, selon le Sovereign Wealth Fund Institut, 461 milliards de dollars d'actifs…

La percée du Maroc a été un événement important, particulièrement salué dans les pays arabes, africains… et pour de nombreux jeunes de France, d’origine maghrébine.

Ce soutien à une équipe étrangère, qui plus est, future adversaire de l’équipe de France a entraîné des réflexions grinçantes plus politiques que sportives. Certains ont voulu y voir un déficit d’intégration, une double allégeance ou même une seule allégeance, une affirmation séparatiste... Dans des circonstances identiques, des voitures ont pu défiler bruyamment, drapeaux italiens ou portugais au vent, sans grand émoi dans les médias.



Double allégeance à qui ? Des jeunes d’origine algérienne expriment leur soutien à l’équipe marocaine quand les médias officiels en Algérie en parlent avec des silences éloquents et des jeunes d’origine marocaine brandissent le drapeau palestinien au moment où le Maroc flirte avec Israël !

En tout cas, l’animosité algéro-marocaine intergouvernementale, détonne avec ces manifestations pacifiques où les originaires d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc se retrouvent derrière l’équipe maghrébine championne du moment. Veulent-ils faire l’Union des peuples du Maghreb que les politiques n’ont pas réussi à faire ?

Plutôt que d’allégeance, il faudrait parler d’autonomie par rapport à tous ceux qui veulent les enfermer, les maintenir dans un moule, les forcer à choisir, comme disent certains, entre père et mère. Entre le pays d’où ils viennent ou d’où viennent leurs parents et le pays où ils vivent et veulent vivre. Ils se retrouvent dans une certaine fraternité de jeunes de France d’origine, arabe ou amazigh, maghrébine, vivant les mêmes difficultés : « Vous ne trouverez pas deux peuples qui se ressemblent autant que les Marocains et les Algériens. Au niveau physique, culturel, linguistique, sociologique : ces deux peuples sont liés. » ( https://hpps ://www.sofoot.com 12/12/2022)

Suivant les circonstances, ils peuvent soutenir en même temps ou successivement plusieurs équipes, l’Algérie n’a pas été sélectionnée, la Tunisie a été éliminée trop tôt, ils ont pu faire cause commune derrière les Lions de l’Atlas. Et la France, lors de la finale !

Ils ne se confinent pas pour cela dans les quartiers ou les communes où ils sont plus fortement concentrés. Ils le font sur les Champs-Élysées, dans la tradition des supporteurs qui veulent faire partager leur joie à tout le monde..

Comme beaucoup d’autres, ces jeunes soutiennent l’équipe du Maroc, en brandissant le drapeau de leur pays, du pays de leur parents ou grands parents ou de leurs copains, ils soutiennent aussi par leur casquette, leur tee-shirt... le PSG ou l’OM ou... le Barça...

La rencontre France-Maroc devrait faire prendre conscience des évolutions. Les quelques sifflets entendus au début de la Marseillaise sont regrettables mais ont été rapidement étouffés. On est loin de la rencontre France-Algérie au stade de France.

De l’autre côté, il ne faut pas confondre certains commentaires hargneux dans les médias avec l’état de l’opinion publique. Qui montre, dans les sondages, une société évoluant vers plus de tolérance. Malgré une surenchère verbale des politiques, les résultats électoraux de l’extrême droite et même les actes racistes, la tolérance progresse.

« Malgré un contexte très difficile marqué par la crise sanitaire et une situation internationale dégradée, la comparaison des deux dernières enquêtes en ligne, celle de 2019 et celle de 2021, comme celle des deux dernières enquêtes en face à face (2019 et 2022), montre que sur quasiment tous les indicateurs, la tolérance envers les minorités continue à augmenter » (https://www.cncdh.fr/sites/default/files/2022-07/Les%20Essentiels%20Rapport%20Racisme%202021_1.pdf)

L’évolution est comparable dans les sondages, réalisés pratiquement chaque année pour la Lettre de la citoyenneté, sur le droit de vote aux élections municipales et européennes pour les résidents étrangers non communautaires. (Lettre de la citoyenneté n°166 - 2e trimestre 2021)

Depuis 1999, le taux des réponses favorables (40 % en 1999) est toujours supérieure à 50 %, il atteint 62 % en 2020. Avec 2 baisses nettes, après les attentats de Madrid et de New-York. Mais pas de chute après ceux de Paris ! Il semble que les sondés désolidarisent leur vision des résidents étrangers en France des responsables des attentats. Ce qui témoigne d’une évolution dans la compréhension de la question.

En comparant les résultats des sondages de 2021 avec ceux de 2013, suivant les préférences partidaires des sondés, la proportion des personnes favorables augmente dans tous les secteurs d’opinion. Sauf chez les personnes proches du RN dont les avis favorables diminuent de 7 points mais s’élèvent encore à 17 % en 2021.

L’année 2023 ne commence guère mieux que 2022 : en Ukraine, les États en guerre se renforcent en prévision des affrontements à venir, en Chine, la pandémie se développe à l’approche du nouvel an chinois qui va entraîner des mouvements de masse, année 2022 « plus chaude qu’hier et moins chaude que demain »… Il n’y aura pas de Coupe du monde mais Paris, l’île de France, la France sont déjà engagés dans la préparation des Jeux olympiques et paralympiques qui, si tout va, se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024 !

Mais ceci est une autre histoire.