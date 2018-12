A propos de la majorité dans ce pays

A longueur d’ondes ou en articles écrits, la grande presse parle de la majorité présidentielle qui se situerait autour de 60% lors des dernières présidentielles ??

Soyons clairs : 1er tour = Macron à obtenu 8 646 346 suffrages

Nombre d’inscrits 47 582 183

Soit 18,19%

2ème tour = Macron à obtenu 20 743 128 suffrages

Nombre d’inscrits 47 582 183

Soit 44.59%

Dans les 2 tours Macron n’a jamais obtenu la majorité par rapport aux inscrits. De ce fait, la majorité des Français inscrits n’a pas voté pour lui.

Ce Président élu grâce à la faible prestation de son opposée M. Le Pen lors du débat avant le 2ème tour n’a pas réussi à atteindre la moitié des inscrits !!

Aujourd’hui selon BVA., 70% des Français ne font plus confiance à Macron au niveau économique. Le Gouvernement LERM est décrié, la majorité macaroniste à l’Assemblée nationale est conspuée.

Voila le triste bilan d’une politique monarco-républicaine qui en voulant privilégier les grosses fortunes a poussé le peuple à la révolte.

Dans sa grande majorité, ce soulèvement de mécontents veut du changement tant sur le pouvoir d’achat que sur les taxes en générale qui écrasent les moyens et petits revenus dans ce pays. Que ce soient les théories pompeuses, ou le « phrasigotage » politicard, rien ne pourra remplacer le concret.

La classe moyenne se rapproche de la pauvreté, et la classe défavorisée est entrée en misère. Voilà le vrai problème !!

Les représentants du peuple élus grâce à une démocratie tronquée n’assument pas la mission pour laquelle ils ont été investis. Ils se contentent de croquer dans le gâteau, méprisants, pour une grande partie d’entre eux, les problèmes qui s’accumulent sur le peuple.

Dans notre pays, la démocratie n’est pas de mise. Seuls décident les plus riches qui par leurs élus votent des lois qui rackettent les plus démunis et orientent avec leurs moyens d’informations la pensée unique.

Le peuple en a assez des promesses mensongères, des poignées de mains hypocrites, avant les élections.

La Vème République a vécue, la Constitution doit être revue et modifiée. Le vote blanc doit être reconnu en tant que suffrage exprimé. Les revenus et privilèges des élus, Président, ministres, sénateurs et députés, doivent être revus à la baisse. Les gros salaires doivent être déplafonnés en matière d’impôts sur les revenus, réinstaurer l’ISF, repenser l’aide aux entreprises et arrêter les cadeaux financiers qui ruinent l’économie de notre pays, redonner au peuple sa place en tant que force décisionnaire dans la gestion du pays.

Alors pourrons nous enfin croire de nouveau en la vocation de nos politiciens et au rôle social et économique qu’ils ont à remplir.

06/12/2018