A propos de la mise en détention provisoire de Tariq Ramadan

Ce qui est intéressant dans l’affaire Ramadan c’est qu’elle met en lumière très crue l’esprit tordu des « justes » et des « bons » de notre époque misérable...

L’auteur de cet article déteste vraisemblablement Ramadan, du coup, sa mémoire est très courte... il a oublié comment a été traitée l’affaire DSK dans laquelle la violence était avérée. Le grassouillet porc n’en était pas à sa première saloperie avec les femmes et tous ceux qui le connaissaient savaient très bien sa maladie d’obsédé du cul. Mais... c’était DSK et on ne touche pas à un DSK !

On passera sur les cas Hulot, Tron, Darmanain et autres petits tripatouilleurs dont les agissements n’ont probablement pas grande gravité à part la pudeur caricaturale des demoiselles « touchées »...

On passera aussi sur le cas Haziza qui, l’auteur l’aura aussi oublié, a très vite été remis dans ses fonctions... étrange, non ?

Et puis arrive l’affaire Ramadan et là, on se frotte les mains. La môme Fourest, dont la détestation envers Tariq est telle qu’elle pourrait être une forme d’amour inavouable et refoulé, mouille sa petite culotte. Celui qui l’a remise plusieurs fois à sa place et souligné ses nombreux mensonges est enfin genoux à terre. Jouissance secrète assurée pour la harpie des camionneuses !

Quant à ceux qui aiment Ramadan, ils crient au scandale et à l’injustice. Il faut reconnaître que la France, ce pays soumis, vendu, rempli d’émasculés, a non seulement inventé la révolution des « lumières LED » mais également la justice selon la malpensance. Car en réalité, Tariq pense mal et les petits français qui tremblent dans leur froc à la simple évocation du mot islam exige leur bouc émissaire pour assouvir leur haine plus ou moins rentrée.

Quelle aubaine ! Ça y est... ils ont leur proie... Ramadan, le bien nommé, sera l’objet de haine impeccable. Que l’auteur n’ait aucune preuve sur la réalité de cette affaire, qu’il répète bêtement ce qu’il a lu dans la presse qui correspond à ses opinions, tout cela ne le gêne pas un instant. Non, mesdames et messieurs, l’auteur de cet article a décidé de rejoindre le choeur des victimes hypothétiques et veut voir expier l’infâme historien... Et pourquoi donc ? Ben c’est simple : il le déteste d’emblée, donc... la vindicte a raison.

Pathétique et pitoyable ? oui, à coup sûr...