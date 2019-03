A propos des dégradations commises au temple Léon Dalloz à Tarbes les familles laïques s’indignent et sont solidaires

Le Conseil National des Associations Familiales Laïques fait partie du groupe restreint des associations laïques reçues au Ministère de l’Intérieur le 8 janvier dernier à l’invitation du Ministère de l’Intérieur au sujet de la loi de 1905 et de son éventuelle évolution, pour laquelle le CNAFAL s’est prononcé contre toute transformation, avec d’autres organisations présentes. A nouveau invités le 19 février dernier, pour conclure l’appel de Beauvau contre l’antisémitisme ; nous avons répondu présents. Aujourd’hui, à travers les dégradations commises au temple maçonnique de la rue Dalloz à Tarbes, ce sont les francs-maçons qui sont visés. Faut-il rappeler que les francs-maçons ont toujours été à l’avant-garde de la défense de la République et que le triptyque Liberté, Egalité, Fraternité est leur cri de ralliement.

Faut-il rappeler que tous les régimes totalitaires ont interdit et combattu la Franc-Maçonnerie et pourchassé leurs adhérents :

✓ En Espagne, dès 1925, le dictateur Primo de Rivera interdit la Franc-Maçonnerie ; dès 1936, le parti phalangiste déclare qu’il est un devoir patriotique de pourchasser les juifs, les francs-maçons, les communistes et les séparatistes. L’Union Soviétique communiste elle-même a interdit leur présence sur les territoires qu’ils contrôlaient…

✓ En France, l’antisémitisme et l’antimaçonnisme vont aller de pair avec l’affaire Dreyfus ; le 11 août 1941, le régime de Vichy appliquait aux francs-maçons le même statut qu'aux juifs. Tout comme les synagogues, les temples seront fermés et pour certains saccagés ; nombre de francs-maçons tout comme les juifs, les tziganes mourront dans les camps.

Il est temps que chaque citoyen et citoyenne se mobilise contre tous ces actes qui visent à saper les fondements de la République et les condamne fermement. Il est temps aussi que tous les républicains et responsables politiques réfléchissent et trouvent des solutions pérennes à la grave crise que traverse notre pays et qui ne date pas d’hier : crise économique, crise sociale, crise des valeurs, crise de l’éducation nationale et de la transmission ; solutions conformes à la devise républicaine si souvent invoquée et trop souvent bafouée par ceux-là mêmes qui devraient la défendre.

Le CNAFAL a été fondé en 1967 par des déportés et des résistants authentiques !

Jean Marie Bonnemayre Président National, résidant à Tarbes -