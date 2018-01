A propos du débat sur la limitation à 80 Km/heure en France

Sécurité routière : l’incivilité des automobilistes en ville est plus meurtrière que sur les routes !

L’association « 40 millions d’automobilistes » et la « Fédération des motards en colère » avaient lancé un appel à des manifestations pour trois samedis ( 27 janvier 3 et 10 février 2018) afin de dénoncer les limitations de vitesse à 80 km/h qui seront effective cet été 2018. (http://www.leparisien.fr/societe/limitation-a-80-km-h-les-motards-et-usagers-de-la-route-vont-manifester-25-01-2018-7522038.php)

Outre les résultats de ces manifestations parfois passionnelles qui frisent souvent les injures entre ceux qui dénoncent énergiquement cette limitation et ceux qui approuvent cette limitation, et nuisent à débat serein - (on notera au passage que le nom des représentants « des motards en colère » ne facilite pas vraiment l’apaisement des débats !)-, il me semble judicieux de rappeler quelques points concernant les accidents les plus dramatiques :

Contrairement à ce qui est généralement admis, ce ne sont pas les motards qui provoquent les plus d’accidents de la route, même s’ils subissent les dégâts les plus graves en cas de choc. Les motards sont même les meilleurs élèves en matière de sécurité routière. Par contre les accidents en hausse sont les accidents que subissent les piétons et les cyclistes. Car les automobilistes sont d’une insouciance crasse et lâche en agglomération. (http://www.motomag.com/Accidents-de-la-route-2016-les-motards-parmi-les-bons-eleves.html#.Wm9HoWZ7SK5).

Il conviendrait donc de recentrer l’attention des pouvoir publics sur ce constat et qu’ils prennent des mesures similaires à celle appliquées en Allemagne, à savoir qu’en cas d’accident contre des piétons où cyclistes sur les passages piétons, le retrait de permis de conduire est automatique en attendant le jugement d’un procès qui détermine les vraies responsabilités. Cela aurait au moins l’avantage de faire comprendre aux automobilistes Français qu’ils ne sont pas immunisés parce qu’ils sont dans un véhicule. Et peut-être que la courtoisie sur les routes en ville gagnerait grandement à plus de respect vis-à-vis des piétons et cyclistes. (En Allemagne, dans les villes il y a des zones à 20, 30 et 50 Km/h.)

Maintenant, il est hautement recommandable que les pouvoirs publics étudient aussi les projets et réalisations expérimentés dans les autres pays concernant les barrières de sécurités souples comme cela se fait en Corée du Sud (https://www.foozine.com/le-crash-test-des-glissieres-de-securite-du-futur-20855). Et qu’ils en profitent aussi pour voir la validité des autoroutes solaires comme on peut maintenant le constater en Chine (http://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-renouvelables/isr-rse/video-en-chine-la-premiere-autoroute-solaire-au-monde-va-recharger-les-voitures-electriques-145294.html). Un petit coup d’œil des pouvoirs publics à l’extérieur de l’hexagone ne saurait nuit à leur connaissance et pourrait grandement profiter aux citoyens Français !

Pour ma part, j’avais formulé en février 2017, une proposition concernant la limitation de l’usage de l’automobile personnelle passant par la gratuité de tous les transports en commun (Cf. : une “La voiture… Une solution pour freiner son expansion ! ” https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-voiture-une-solution-pour-189903?pn=1000)

Votre serviteur, piéton de service.

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 29 janvier 2018.

Note :

