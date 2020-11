A propos du Haut-Karabagh

Aujourd’hui, aujourd’hui seulement Poutine a placé un dôme aérien pour protéger l’Arménie et Artsakh des drones turcs et israéliens. (Procédé appliqué par le Yankii sur Israël ).

Les première journées de la guerre ont été très coûteuses pour la partie arménienne du fait des drones envoyés par ce taré d’Aliyev.

On comprend que finalement POUTINE est une sacré ORDURE !



The air defense forces of Armenia, together with the Aerospace Defense Forces of Russia, have shielded the airspace of Armenia and Artsakh (Nagorno-Karabakh), it is a no-fly zone, and the exceptions are the military and registered civil aviation,





https://news.am/eng/news/612915.html