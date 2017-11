A quand l’émancipation et l’indépendance de l’Afrique ???

@Arnold :

Encore d’accord avec toi, je plussoie donc....

mais on va finir par s’ennuyer dans le débat à etre d’accord.



Alors histoire de palabrer un peu dans les points a changer :

Des bases d’une culture d’un autre temps (*1), par exemple la « valeur »(*) de l’enfant.



(*) Qui est parfois la meme qu’une perceuse bosh pour l’occidental, pour illuster certes un peu méchamment mais pas si loin qd meme, tu peut bien sur contester mes dires.



Le jour ou la valeur de l’enfant changera de paradygme (plus vu comme la perceuse, enfin comme l’outil, OU celui du nombre pour impressionner le nomade vs l’agriculteur ou l’inverse) ET que la priorité ne sera plus le nombre mais son plein acces à l"éducation et au savoir, ce continent ira amha bien mieux, et l’ensemble ou une grande partie des choses que tu énonce à juste raison dans ton article seronts résolue, ou de grands pans le seronts, le parfait n’etant de ce monde.

Qu’en pense tu ?

(*1) Que bien sur je ne me permets pas de juger, mais l’ami peut dire à l’autre ami que parfois, certaines coutumes appartiennent à un passé révolu,

sauf...

si bien sur on souhaites rester dans ce passé ?



Mais dans ce cas, les causes des causes ne peuvent qu’engendrent et ne que répéter irrémédiablement les memes faits.

ouam,