A QUAND LA PAIX AU MAGHREB ?

Mais que cherche vraiment l'Algérie dans son harcèlement du Maroc depuis 45 ans ? En effet ;

*Pour perdre des centaines de milliards de dollars à équiper un mouvement soi-disant de libération,

*Pour investir des sommes colossales dans l'achat de matériel militaire,

*Pour supporter les frais de gestion, d'équipement, d'entretien de centaines de mercenaires avec toute une administration, un matériel militaire, des représentants ‘’diplomatiques’’ dans tous les continents, avec leurs frais de séjours, de déplacement, P *Pour corrompre toute une armada de journalistes étrangers..

II faut que l'Algérie ait une véritable raison pour le faire. Or les dirigeants militaires algériens avancent comme seule justification, le devoir de défendre un certain droit des peuples à l’autodétermination. C'est tellement fort et trop noble que plus personne au monde n’y croit et le trouve même enfantin et ridicule.

Le pétrolier et le gaz algériens servent aujourd'hui à la gestion de deux pays, celui des fennecs et une certaine république sahraouie fantoche qui n'existe que dans l'imagination de Boumediene et sa génération. Justification insensée, inacceptable et un crime contre le peuple algérien qui voit, sans pouvoir réagir, la dilapidation de son patrimoine. Alors comment expliquer cette hystérie des gouvernants algériens ? Est-ce La haine, le besoin de vengeance inassouvie et inavouée contre le Maroc et ce souvenir amer d’AMGALA que les ‘’combattants algériens’’ du FLN n’arrivent pas encore à avaler ? C’est un peu tout cela.

Mais beaucoup de gens pensent plutôt que si les gouvernants d’Alger se sont tellement et follement investis dans cette aventure sahraouie, c’est parce qu’ils ont de tout temps, eu l’envie obsédante d’accéder un jour ou l’autre, à cette belle masse bleue de l'Atlantique, un accès qui leur permet de désenclaver une grande partie du sud algérien et leur facilite l’exportation de leur produits miniers. Mais c’est là un rêve irréalisable, parce que ce littoral a toujours fait partie de l’empire chérifien et le restera à jamais.

Enfin il faut être trop naïf pour croire que le Maroc va accepter, un jour, de se voire privé de son Sahara et de son accès à l’Afrique, en se laissant enfermer de toute part par une Algérie envahissante. Maintenant voyant. Est-ce qu’on pense, un seul moment, que le Maroc, dans le cadre d’un MAGHREB UNI, va empêcher le voisin algérien d’expédier ses minéraux vers l’Etranger par des ports marocains ? Absolument pas. Mais alors pourquoi les militaires investissent tant d’argent pour avoir un accès à l’Atlantique ? Nous avons dit plus haut que ce n’était pas, en tout cas, cette question de défense du droit des peuples à l’autodétermination qui motive réellement l’engagement algérien dans cette ruineuse affaire du Sahara. Alors pourquoi les dirigeants algériens, depuis Boumediene, persistent dans leur entêtement et continuent encore et toujours à nourrir ce rêve irréalisable ? Nul ne le sait. Mais croyez moi, les militaires d’Alger feraient mieux de regagner leurs casernes et laisser la direction politique du pays à une élite élue démocratiquement par le peuple. L’Algérie regorge d’intellectuels, de hauts cadres et de personnalités politiques expérimentées, aptes à diriger le pays vers un avenir meilleur ;

On parle également d’un certain interventionnisme des anciennes puissances coloniales qui auraient intérêt, semble-t-il, à empêcher toute union des pays de l’Afrique du Nord et ce, dans le but de continuer à exploiter leurs richesses et à leur vendre des armes. C’est là également là une grave erreur du fait que cette immixtion de l’ Etranger ne contribue au fait, qu’à favoriser l’expansion de mouvements islamistes (terroristes), nuisibles aussi bien aux pays du Maghreb qu’au reste du monde et plus particulièrement à l’Europe.

Les riverains de la Méditerranée ont donc intérêt à ce que la paix règne dans leur région car les conséquences de toute situation de trouble dans les pays du Maghreb réagiront indubitablement sur l’économie et la sécurité de ces mêmes Etats européens ; Vous vous demandez pourquoi je dis cela. Eh ! bien parce que je suis absolument convaincu que l’Europe et plus particulièrement la France et l’Espagne ont la possibilité d’user de leurs moyens de pression pour contribuer au règlement définitif ce conflit du Sahara qui empoisonne, depuis quatre décades, cette région, laquelle région peut devenir d’ailleurs un arrière pays très profitable à ces deux Etats européens en particulier. L’Afrique a besoin de l’Europe et l’Union européenne a besoin du Continent africain.