A quel moment a-t-on légué le cerveau des « digital natives » à la science ?

« Au pays des boiteux, tout le monde croit marcher droit » disait l’adage, peut-être une image assez simple finalement pour expliquer l’obscénité devenue « normale » de notre monde autoproclamé « moderne », ou « civilisé », termes se voulant en opposition probablement à celui des sociétés dites « barbares » qui lui préexistaient, et qui avant le déferlement de hordes sauvages venues d’Europe centrale sur l’empire romain, devaient être gouvernées par l’ « Homme des Cavernes », gourdin dans la main droite, chevelure de sa femelle dans la main gauche ou on ne sait quel autre mâle alpha descendu de son arbre, pour remonter encore plus loin dans le temps où les pots de Nutella n'existaient pourtant pas encore…

Alors qu'allons nous faire maintenant, des « digital natives* connected », suprématistes modernes "de souche", futurs possesseurs de SUV « surequipés » pour aller à Méribel, de « forfaits tout compris 4G illimités sans conditions », et de samsung Galaxy rose métallisé lecteur Bluetooth pour immortaliser leur faces de boucs, qu'allons nous faire de la génération Z comme Zéro socio ou « ZuckerGerb », le « selfie-made-man », notre maître à tous, qui a décidé tout seul cette année de changer notre mode de vie, mais en mieux parce qu’il paraitrait qu’il se serait plutôt raté jusqu’à présent, merci, une génération qui plus est fière de l’être, parce que « Ne Pas Pouvoir Faire Autrement » est même devenu une nouvelle mode et que c’est vachement sexy, de « ne rien pouvoir faire », vous trouvez pas ? Et qu’ils en redemandent, -on aura tout vu- et qu’elle risque en plus de durer, et que celui qui ne s’y plie pas, et ben il est craint trop, d’ailleurs le cassos en GSM (« cas social » Nda), c’est quoi son problème, il a été enfermé dans un placard ou quoi quand il était petit ? Nan mais allo on est en 2018 !

Où plutôt, que vont-ils faire de nous ?

Car aujourd’hui si t’as pas 600 amis sur facebook c’est que t’as vraiment un gros problème, tu peux même plus aller au States sans qu’on te mette un doigt dans le c*l, et si en plus tu connais pas les joies de snapchat, c’est que tu dois être né en 1950… Et encore y’a même des vieux cons qui s’y mettent, c’est pour dire ! Y sont d’ailleurs toujours à la page ceux- là…

" Mais si y’avait pas internet et le progrès comment on ferait pour savoir qui y a des esclaves qui travaillent en Asie pour nous fabriquer nos tablettes, nos strings et nos ordinateurs ?"(18 esclaves pour votre serviteur, très beau score, selon le questionnaire de slaveryfootprint.org, certes un peu culpabilisant me direz vous, mais tout de même...)

« Grâce à internet je peux communiquer avec qui je veux où je veux quand je veux, en un clic j'achète n'importe quoi, et « je reste en contact avec les gens qui comptent pour moi », avant on pouvait rien faire, c’était chiant… »

Oui c’est vrai, avant on pouvait rien faire… trop terrible, aujourd’hui tu peux même aller sucer un esquimau** sur la plage devant 50 000 personnes, elle est pas belle la vie, grâce à Périscope ?

** A ne pas confondre avec les inuits. Dans les années 2010, il est estimé qu'il se vend environ 3 milliards d'esquimaux par an, source wikipédia (autant ne pas mourir idiot...)

Et nous ne ferons pas l’inventaire de tous les avantages réunis que nous permettent ces Apple ou Microsoft dont on se doit maintenant de signer les conditions d’utilisation, évidemment sans les avoir lues, pour accepter que nos données personnelles soient utilisées à des fins juridiques ou commerciales « légitimes », et le cas échéant, pour améliorer la « qualité de service », nous disent-ils, comme corriger nos fautes d’orthographes, merci, afin de nous proposer les meilleurs publicités -au hasard- pour les sites de rencontres (présentés gentiment comme « sites de jardinage » sur leur page dédiée). Heureusement seuls leurs « ebots » seraient autorisés à lire nos emails, non pas pour les corriger, mais plutôt pour en analyser leur doux contenu… on est rassurés… Avis aux amateurs de sextos ou de mailMS, ils risquent de recevoir des sacrées bandes-annonces…

Alors attention à bien planquer vos appareils…

Et t’as voulu une société propre et efficace, tu l’as eue, elle est même devenue hyper-industrielle, « libre », même si légèrement totalitaire sur les bords, il faut pas trop le dire pour ne pas nous faire meugler, et puis avec ta mère qui fait partie des panels VIP de chez la SOFRES, çà te motive pour gérer ta vie, et au passage celle des autres, un peu comme dans un jeu vidéo, tu accumules des « like », que tout le monde en a rien à foutre, mais que toi çà te fait plaisir de recevoir des poupouces bleus ou des petits cœurs adorables, parce que tu le veau bien, et que t’en as tellement manqué, dans la vraie vie…. Et que si çà te suffit pas tu finiras hater sur Instagram voire même à faire ton allumé sur Agoravox…

La vie dans les années 2010, tristement comique, en vidéo

*Enfants du numérique, autrement appelés "digital naives"