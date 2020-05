À quel(s) expert(s) se réfère Olivier Véran pour établir la stratégie à suivre lors de cette crise du Covid-19 ?

« Yazdanpanah est passé à la tête du service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat, à Paris, au début des années 2010. Mais cette carrière s’est faite tout en menant une progression à l’INSERM, notamment sous la présidence d’Yves Lévy, qui a fait de lui le directeur du programme Reacting. À ce titre, Yazdanpanah oeuvre avec le comité scientifique de Reacting, présidé par une figure que l’on retrouve également dans l’affaire du coronavirus : Jean-François Delfaissy.

Voici comment Reacting est présenté sur le site de l’INSERM :

L’Inserm et ses partenaires d’Aviesan ont mis en place REACTing, un consortium multidisciplinaire rassemblant des équipes et laboratoires d’excellence, afin de préparer et coordonner la recherche pour faire face aux crises sanitaires liées aux maladies infectieuses émergentes.

On comprend donc que Yazdan Yazdanpanah est aujourd’hui le leader de la lutte institutionnelle contre les maladies infectieuses telle qu’elle est conçue par l’INSERM et ses obligés.

Les laboratoires qui financent Yazdanpanah

L’excellence (mais aussi l’influence) de Yazdanpanah explique que les laboratoires américains s’intéressent à lui et lui attribuent des crédits, à titre personnel, qui ne sont pas négligeables. Nous reproduisons ci-dessus la synthèse des sommes qu’il a déclarées, à titre personnel insistons-y (c’est-à-dire hors des interventions dont les laboratoires où il a travaillé ont pu bénéficier de la part des mêmes laboratoires).

On s’aperçoit qu’entre 2012 et 2019, Yazdanpanah a officiellement 133.000$ en plus de son salaire, versé par des laboratoires. Il s’agit donc d’une somme proche de 1.500€ mensuels.

Les principaux laboratoires qui l’ont financé sont : MSD, Johnson & Johnson, AbbVie, Viiv Healthcare, Pfizer, Gilead et Bristol-Myers Squibb.

On épinglera d’emblée la nationalité de ces laboratoires :

MSD (ex-Merck) : USA

Johnson & Johnson : USA

AbbVie : USA

Viiv Healthcare : UK

Pfizer : USA

Gilead : USA

Bristol-Myers : USA

Ce tableau se passe de commentaires... Dans la stratégie de lobbying auprès des chercheurs, les places sont trustées par les laboratoires américains, et les Français n’ont pas leur place. »

Atlantico 30 mars 2020

