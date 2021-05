A qui profite la pandémie de covid-19 ?

Vous l'avez compris, rien ne sera plus comme "avant" la pandémie. Nos pays sont touchés par la crise, les ménages sont appauvris, le moral est à zéro. Gourous et prophètes vous incitent à mieux respecter l'environnement, éviter les conduites à risques, car l'urgence sera d'éviter de nouvelles épidémies. Après le siècle des guerres mondiales et de la bombe atomique, allons nous vivre celui des pandémies et des guerres bactériologiques ?

Mais comme dans toutes les guerres, il y a des vainqueurs et des vaincus. Les millions de français au chômage depuis six mois en savent quelque chose et on ne compte plus les pancartes "à vendre" devant les rideaux de fer des restaurants de ville. Pourtant, tout le monde ne semble plus ruiné et la morosité ambiante ne touche pas tout le monde.

Vous avez certainement constaté que votre boite à lettres est à nouveau encombrée par des tracts politiques, vous appelant à voter aux élections régionales pour des listes de magiciens encravatés qui vous promettent le meilleur des mondes s'ils sont élus. Au choix : des transports en commun performants (alors que lignes de car et de TER ferment les unes après les autres), des soins médicaux de qualité (alors qu'il n'y a quasiment plus de médecins), des formations pour les jeunes (alors qu'il n'y a plus d'activités économiques). Le tout présenté sur du papier glacé dernier cri, payé avec les dotations publiques quand que le peuple est invité à se serrer la ceinture.

On notera que nombeux sont les édiles qui ont anticipé la transition écologique. Ainsi hier-matin votre narrateur a découvert les nouvelles mesures en la matière mises en place à Chartres (28) par le maire "démocratie libérale". Des blocs de pierre pour barrer l'entrée du rare parking public du Faubourg Guillaume, des horodateurs flambants neufs le long des quelques rues où il était encore permis de se garer en toute liberté, avec un marquage au sol qui sentait la peinture fraiche. Le tout agrémenté d'une vitesse limitée à 30 kms/h dans tout le centre-ville.

Merci à tonton Jean-Pierre (le maire du coin) pour ces cadeaux, mais on aurait préféré qu'il réalise ses prophéties électorales en matière de maisons de santé, d'aménagements pour les personnes handicapées, de relance de la vie associative et culturelle. Mais hélas, ces promesses ne sont pas proritaires, et l'argument avancé sera toujours le même : c'est la crise et il n'y a pas d'argent.

A voir. Car la pandémie de covid-19 n'a pas appauvri tout le monde, bien au contraire. Une étude réalisée par ATTAC/Oxfam nous révèle les véritables vainqueurs de la guerre sanitaire 2020-2021 :

- En un an, la fortune des 20 personnes les plus riches de la planète a augmenté de 62%

- La fortune des milliardaires français a augmenté de 170 milliards d'euros (!)

- La France compte 4 milliardaires de plus, dont... le fondateur du laboratoire Moderna ! Merci la vaccination de masse...

Par ailleurs, le vaccin Pfizer facturé 12 euros la dose pour les premières commandes va passer à 19,50 euros pour les contrats à venir signés par l'union européenne. Le dénommé Bourla, patron de l'entreprise, reconnait que c'est la stricte application du marché. Popaul a déjà engrangé entre 50 et 60 milliards d'euros de bénéfices, une logique écoeurante sur le dos du peuple en souffrance à nous faire regretter le communisme.

Puisque les prophètes du vivre-ensemble appelent à la solidarité, l'écologie, l'effort pour redresser l'économie alors que leurs maitres se remplissent les poches grâce à ce virus dont on ne connait toujours pas l'origine exacte, on attend l'avènement des démocrates qui prendront les vraies mesures pour améliorer le sort des citoyens : nationalisation des laboratoires de recherche, construction de polycliniques pour soigner les gens, taxation de ceux qui peuvent faire l'économie de leur fric et non des gogos d'automobilistes.

Si la pandémie de covid-19 profite à quelques uns, nous ferons en sorte que les faux-gourous démagos ne mangent pas le dessert. Leurs élections régionales, ce sera sans nous !