A quoi faut-il s’attendre après le nouvel accord nucléaire  ?

Depuis l’annonce de la demande russe de garanties américaines comme condition à la conclusion des négociations sur la reprise de l’accord nucléaire iranien, les choses évoluent dans le sens de la détente, malgré les spéculations sur le sort de ces négociations sous les conditions russes. Le premier signe de détente est venu du porte-parole du département d’État américain, Ned Price.

Les entreprises russes impliquées dans les projets nucléaires iraniens ne seront pas sanctionnées, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 15 mars. Ces projets font partie de l’accord nucléaire et ne constituent pas un moyen de contourner les sanctions occidentales imposées à la Russie en raison de son opération militaire en Ukraine, a-t-il ajouté.

À la lumière de ces éléments, il semble y avoir un accord entre les États-Unis, la Russie et l’Iran pour ménager Téhéran à tous égards dans le cadre de l’accord nucléaire. Toutefois, il reste difficile d’expliquer la question de l’immédiateté d’un accord de relance de l’accord nucléaire, car l’idée du calendrier de signature de l’accord a été plus ou moins claire ces derniers mois.

Il semble être utilisé à des fins de négociation et éventuellement pour transmettre certains messages aux parties liées ou concernées par les négociations. Outre l’affirmation de Moscou d’avoir reçu des assurances écrites de la part des États-Unis, d’autres éléments indiquent que la signature de l’accord est à portée de main. Le premier est la libération des ressortissants irano-britanniques Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anoosheh Ashoori.

La libération des deux citoyens américains reste une condition implicite des États-Unis pour un accord de relance de l’accord nucléaire. La phase de négociation des « notes de bas de page, » comme les a appelées Enrique Mora, le coordinateur de l’UE pour la relance de l’accord nucléaire, signifie que le texte de base est prêt. Maintenant, l’accord est dans la phase de « production » et des détails connexes, comme la libération des prisonniers en Iran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, en a parlé lorsqu’il a déclaré que quatre questions faisaient partie de « nos lignes rouges » dans les dernières étapes des négociations, et au cours des trois dernières semaines, nous avons résolu deux questions.

Toutefois, deux questions restent en suspens, dont une « garantie économique, » a-t-il ajouté, sans s’étendre sur la nature de ces deux questions, dont l’une concerne, selon certaines sources, le retrait des Gardiens de la révolution iranienne de la liste des terroristes américains. La nature des accords conclus à Vienne entre les parties iranienne et américaine n’a pas encore été divulguée.

Mais l’Iran a certainement obtenu ce qui peut être commercialisé, du moins sur le plan interne et régional, comme une victoire politique sur les États-Unis, puisqu’il n’a pas été contraint de faire des concessions majeures, surtout après la crise ukrainienne, ce qui a renforcé sa position de négociation et, comme l’a dit le ministère français des Affaires étrangères, a rendu urgente la conclusion d’un tel accord, puisque le pétrole iranien doit atteindre le marché mondial le plus rapidement possible.

L’accord pourrait également renforcer la position régionale et internationale de l’Iran. Il renforce les relations avec la Russie, d’autant plus que Téhéran a utilisé la crise ukrainienne à son avantage et a su maintenir ses relations avec Moscou sans être irrité par les conditions russes qui ont failli faire dérailler l’accord dans sa phase finale.

Elle a pu maintenir son alliance purement conciliante avec la Russie. Perdre Moscou dans ces circonstances aurait été fatal étant donné le chevauchement des intérêts dans plusieurs dossiers, notamment en Syrie.

En fin de compte, la région se rapproche d’une atmosphère similaire à celle de 2015, lorsque l’accord nucléaire initial a été signé, et des retombées qui en ont découlé et qui continuent de peser sur la région sur le plan stratégique aujourd’hui. Retour à la case départ. Ce qui est nouveau cette fois, cependant, c’est que le gouvernement américain est sorti des négociations de Vienne dans une position stratégiquement plus faible.

Elle a obtenu la détente et reporté le traitement des menaces qui subsistent. L’Iran est sorti des négociations avec un sentiment de force dans sa position. L’environnement international devient plus propice aux manœuvres en raison de la concurrence stratégique croissante entre la Chine et la Russie d’une part et les États-Unis d’autre part.

Dans ce contexte, il est encore plus important pour les pays de la région du Golfe de poursuivre leurs stratégies actuelles pour construire des relations et des partenariats internationaux dans ce contexte et de ne pas limiter leurs paris et options stratégiques à une variable ou un partenaire international spécifique.

La diversité dans la construction de partenariats s’est avérée efficace pour donner aux pays du CCG une position plus forte qui les rend moins vulnérables aux pressions, tant en matière d’exportations de pétrole que dans d’autres domaines. Les États-Unis, le partenaire le plus fort, sont désormais conscients de la nécessité d’échanger des avantages et des intérêts et de prendre en compte l’autre partie (les pays du Golfe).