« A quoi sert Eric Zemmour ? »

Mais qui est donc ce Eric Zemmour qui perce dans les premiers sondages consacrés à l’élection présidentielle ? Comment ça : qui est-ce ? Zemmour on le connaît tous, qu’on l’aime ou pas, depuis 30ans. Il était invité chez Ardisson, puis on l’a vu chroniqueur chez Laurent Ruquier d’abord avec Michel Polac puis avec Eric Naulleau, un autre Eric mais lui parfaitement inconnu du grand public. Journaliste de Droite il était opposé théoriquement à une personne de Gauche afin de bousculer un invité masochiste mais qui avait quelque chose à vendre. Journaliste au Figaro il avait aussi une activité d’écrivain à succès avec des ouvrages polémiques, un peu comme Alain Soral avant qu’il ne tourne mal. Dernièrement, il était encore chroniqueur sur la chaîne de télévision Cnews faisant un record d’audience. Signalons que cette chaîne est dirigée maintenant par Bolloré et que l’on peut la classer très à droite avec son clone radiophonique Europe 1. C’est assez surprenant car l’information, qui se voulait plutôt neutre politiquement il y a 25 ans, a quand même subi un glissement à gauche. Depuis l’élection de Mitterrand il est d’ailleurs de bon ton de se dire « de gauche » : on passe pour quelqu’un de généreux alors que cette politique est un échec patent dans la suppression de la pauvreté et de la misère dans le monde ! De nos jours il est vrai que l’opposition droite-gauche ne veut plus rien dire et en plus la construction européenne réduit largement le rôle décisionnel de nos dirigeants. Dès lors une nouvelle opposition a vu le jour entre pro-européens et eurosceptiques, entre souverainistes mettant en avant le peuple et son identité et ses acquis, et des progressistes voulant accueillir le reste du monde au détriment du bien-être des nationaux, ces privilégiés : ces nazis !

Car, après 75 ans, la seconde guerre Mondiale semble pour certains plus proche que le lendemain même du conflit ! A croire que cela ait entraîné une nouvelle religion avec un Dieu (de Gaulle) et un diable (Hitler) chacun s’accompagnant de sa cohorte d’anges ou de démons en brouillant les pistes et en embrouillant les esprits afin qu’on ne puisse plus savoir qui est qui ? C’est ainsi qu’apparaît la chasse aux fascistes qui ressemble bizarrement à la chasse au Dahu. Tout le monde voit des fachos partout, de la graine de collabo... Chacun s’érige en défenseur face à l’oppression et l’oppression est évidemment partout ! Bref, tout cela ne veut plus rien dire et l’on devrait arrêter de tout jauger à l’aune de cette seconde guerre mondiale qui désormais appartient à l’histoire. Ceux qui ont connu cette époque ne sont plus nombreux a être encore en vie et n’ont pas envie de faire plus de commentaires. Je retiens pour ma part les dangers d’un nationalisme extrême ainsi que les propos de ma Grand-mère qui avait souffert de la faim. Mais s’opposer légitimement à un nationalisme tel qu’il a existé ne signifie pas qu’un peuple doive se détester. Qu’il y a ait eu de l’impérialisme à une époque ne veut pas dire qu’il faille être à plat ventre devant les descendants d’anciennes victimes, pas plus qu’on reproche encore aux Allemands les méfaits du nazisme dont les excès sont dus à la folie d’un seul homme. Hier encore, l’extrême droite était identifiée à ce nazisme alors que la France n’a jamais été un terreau du fascisme contrairement à l’Allemage, l’Espagne, le Portugal ou encore l’Italie : c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a été envahie, en plus du ressentiment allemand ! Et comme tout se toise par rapport à cette époque, un nationalisme défensif comme celui de Jean-Marie Le Pen et sa fille passe pour une nouvelle incarnation du mal absolu. Or il faudrait laisser le bien et le mal à la religion ou aux philosophes car cela n’existe pas : il n’ y a que des gens qui ont des intérêts différents !

Or, c’est trop tard, si je puis dire, le mal est fait !

Plus précisément notre politique a pris une tournure qui pourrait apparaître comme un suicide. Le français n’est plus en mesure de se défendre contre l’étranger qui vient en nombre, contre la mainmise sur ses biens et ses acquis sociaux, car il n’y a pas assez d’argent ! Nous arrivons à l’ère du partage et il va falloir désormais payer. C’est le rôle de l’union européenne, véritable piège qui attire les pays dans l’espoir de la paix et d’un enrichissement commun mais en fait qui va influencer la politique des peuples et de les tenir par l’idéologie de la « bonne conscience », les appauvrissant pour accueillir le « reste du monde » car, tout est lié, nous sommes également responsable du changement climatique qui entraîne le déplacement des peuples… Vous voyez le piège ? On est responsable de tout…. Bref il va falloir s’habituer aux changements dans nos vies et il sera bientôt interdit de s’y opposer ! Toute opposition sera assimilée au nazisme, au fascisme puisque tout se juge en fonction de cette période aujourd’hui révolue. Ainsi tout groupe politique opposé à l’Europe sera d’office disqualifié à tel point que même un parti comme le Rassemblement National n’est plus ni pour la sortie de l’Euro ni la sortie de l’Europe, ne parle plus trop de l’immigration et de son épiphénomène:l’islam qui est compatible évidemment avec la République.

Or, si cette union est un progrès comment se fait-il qu’il y ait encore des problèmes ? Car comme cela s’est passé en 1981 avec l’arrivée de la Gauche, l’idéologie s’effrite en se confrontant au réel ! L’islam peut vite se transformer en islamisme sur un terreau favorable et devenir un nouvel impérialisme même si évidemment il serait aussi stupide de dire que tous les musulmans sont islamistes que de dire que tous les allemands étaient des nazis… Or l’histoire nous apprend aussi que les grands changements peuvent être décidés par un petit groupe d’hommes résolus : les autres suivent…

Dans ces conditions de faire ? Quoi penser ?

Il semble vain de croire qu’une quelconque élection présidentielle nationale puisse changer quoi que ce soit en France puisque tout se décide ailleurs sauf si quelqu’un réveille dans l’homme l’envie de maîtriser son destin et non de le subir. Les français ont majoritairement voté pour un parfait inconnu en 2017 car en face de lui il y avait « le diable ». Les français ont voté pour quelqu’un que personne ne connaissait, ministre temporaire d’un gouvernement Hollande, porteur d’une réforme impopulaire. Rien dans la vie réelle ne pouvait lui conférer une quelconque légitimité ! Pas d’acte de bravoure comme de Gaulle, comme Nicolas Sarkozy qui, sous les caméras, sauvait des enfants face au danger du terrorisme, ou encore François Hollande sacrifiant des bourrelets peu présidentiables… Bref les gens ont voté, je m’en étonne encore, pour quelqu’un d’inconnu qui n’avait même pas fondé de famille. Un bon élève placé là au bon moment mais par qui ?

Les français veulent reprendre le pouvoir sur un thème rassembleur à chaque élection sur le mythe du « changement » : on a eu droit au roman de la Rose, à la fracture sociale et les bienfaits des pommes, au « gagner plus », à l’ennemi commun qui serait la finance et à cette nouvelle politique issue de la société civile. A chaque fois les français se sont faits avoir car cette élection n’est pas liante : celui qui détient le pouvoir fait ce qu’il veut avec qui il veut sans risque d’être destitué ! Vous faites faire des devis pour des travaux et signer des contrats dans les affaires pour ne pas vous faire avoir mais pour désigner à la fonction la plus importante : vous faites confiance !Il faut croire ! Donc tant qu’à faire, le mieux serait de croire en quelqu’un de confiance. Mais il n’y a plus de « figures historiques » à part… « le diable »

Il faudrait être naïf pour être surpris par la « candidature » de Zemmour : il y avait des rumeurs depuis plusieurs années : il a attendu le bon moment pour lui !Il comble un vide et lui au moins tout le monde le connaît. Comment être trahi par quelqu’un qui dit les choses depuis 30 ans même si les amis de 30 ans n’ont pas toujours faits les meilleurs amis ! Zemmour, tout le monde reconnaît qu’il est sympa dans le privé même s’il dit quelques conneries dans le public : le fonds de ce qu’il dit est raisonné, argumenté, étayé et non dénué d’humour : donc il plaît ! C’est tout cela qui a fait son succès et il a toujours eu une audience, un public, des fidèles ! Le plus gros du travail était fait ! Restait à créer une structure et des appuis : il a le plus grand appui qui puisse exister : les médias ! En croyant le faire taire, en le faisant partir de Cnews, le CSA l’a rendu public partout ailleurs : on ne parle que de lui. En l’agressant, on le victimise. On traite un juif de nazi ! On ne s’embarrasse pas du ridicule ! Il fait même passer Marine Le Pen pour une gauchiste ! Les « antifas » devront choisir maintenant contre qui manifester car ils ne seront pas assez nombreux. Pour le moment Zemmour semble le plus dangereux pour eux car il peut allier une droite anti Le Pen et les partisans du Rassemblement National, ou du moins tous ceux qui s’accrochent à elle car il n’y a personne d’autre !

Qu’on le veuille ou non Zemmour reste un candidat de droite et non d’extrême droite : il connaît les coulisses de la vie politique et en joue. C’est une météorite qui fait criser les candidats officiels qui n’intéressent personne car ils n’ont ni charisme ni thème rassembleur. François Hollande disait que l’élection présidentielle n’était pas un concours et il sait de quoi il parle : il sait qu’il ne pouvait pas se représenter ! Il faut créer l’adhésion et rester crédible ! C’est pour cela que Macron a été crée : pour remplacer Hollande. Et si Zemmour était créé pour remplacer Macron ? Il bénéficie en tout cas de la même dynamique et de la sympathie de certains médias.

Qu’il soit candidat ou pas Zemmour va bénéficier au Rassemblement National qui devient de plus en plus fréquentable même si Marine Le Pen, de plus en plus présentable, semble peu douée pour les débats. Il donne du piquant en tout cas à la vie politique qui dort et dont seule la primaire des écologistes a pu créer un peu de suspense jusqu’à présent !

Il met en avant des thèmes sensibles que jusqu’à présent personne ne voulait vraiment traiter avec courage et il va falloir en tenir compte !

Zemmour paraît sincère et incorruptible et ça le rend différent de la classe politique habituelle qui se nourrit de magouilles et de compromissions plus ou moins avouables voire légales…

Mais quelle que soit la personne qui sera élue, il faut s’attendre à être déçu !