A quoi sert le pouvoir si ce n’est pour en abuser ?

Aujourd’hui je suis fainéant ! Je n’ai vraiment pas envie d’écrire quoi que ce soit.

Nonobstant, et comme il ne faut pas s’éloigner des fondamentaux, rappelons-nous le texte de l’Internationale Noire, écrit il y a fort longtemps et qui demeure d’actualité dans le contexte d’intolérance, de l’individualisme exacerbé, de la bêtise érigée en dogme dominant, de l’exclusion, de l’enfermement dans l’inculture du vaste réseau des réseaux sociaux, des pensées uniques, etc. Bien évidemment, la guerre ne se fait pas qu’avec des fusils.

Je n’ai pas d’autres commentaires, à part ce qui précède et bonne lecture de ce qui suit pour ceux qui ne connaissent pas ce texte…

L'Internationale Noire

Debout les damnés de la terre !

Les despotes épouvantés

Sentant sous leurs pas un cratère

Au passé se sont acculés

Leur ligue folle et meurtrière

Voudrait à l'horizon vermeil

Éteindre l'ardente lumière

Que verse le nouveau soleil



(Refrain)

Debout, debout, les damnés de la terre !

Ceux qu'on écrase en les charniers humains

Debout, debout, les forçats de misère !

Unissons-nous, Latins, Slaves, Germains



Que la troisième République

Se prostitue au tsar pendeur

Qu'une foule extralunatique

Adore l'exterminateur !

Puisqu'il faut que tout disparaisse

Peu nous importe ! C'est la fin

Partout les peuples en détresse

S'éveillent se donnant la main



(Refrain)

Bons bourgeois que César vous garde

César aux grands ou petits bras :

Pape, République bâtarde

les tocsins sonnent votre glas

Rois de l'or hideux et féroces

Les fiancés que vous tuez

Demain auront de rouges noces

Tocsins, tocsins, sonnez, sonnez

(Refrain)

Les potentats veulent la guerre

Afin d'égorger leurs troupeaux :

Pour cimenter chaque frontière

Comme on consacrait les tombeaux

Mais il vient le temps d'Anarchie

Où, dans l'immense apaisement

Loups de France et de Sibérie

Loups humains jeûneront de sang



(Refrain)