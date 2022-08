« A quoi servent les vaccins ? »

@Fergus

Fergus, vous n’avez toujours pas répondu à mon interrogation sur la propagation et la contamination « inter-humaine » entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud. Vous séchez ?

Et vous venez nous parler, la bouche en coeur, en faisant valoir le principe « d’autorité » qu’il y a « consensus » ?

Mais, s’il y a « consensus », comme vous l’écrivez, ce « consensus » est démenti par les faits ! Il n’y a, de mémoire d’Homme, jamais eu ni de contamination ni de propagation des maladies respiratoires sévissant en hiver dans l’hémisphère Nord et en hiver dans l’hémisphère Sud. C’est simplement une « réalité » , que tout le monde peut constater. Les agents pathogènes ne voyagent donc pas de l’hémisphère Sud vers l’hémisphère Nord et réciproquement ? C’est ça la science qui fait « consensus » Fergus ? Mais les « virus » peuvent venir de Chine ! Cela fait « consensus ». Mais ils ne viennent pas d’Australie. Cela fait aussi consensus ! Le ridicule n’a plus de limites !

Par ailleurs, Fergus, jamais aucun virus, ni du SIDA, ni EBOLA, ni de la grippe ni même le coronavirus, n’a été retrouvé dans les sécrétions de malades. Jamais aucun virus n’a été isolé. Et sur ce point, la « communauté scientifique » est absolument d’accord. Les « virus » c’est comme la Sainte Vierge, Fergus, si on ne les voit pas de temps à autre, le doute s’installe !

Vous parlez « probité intellectuelle » je parle de « faits avérés », qui contredisent absolument le phénomène de la propagation et de la contamination inter-humaine !

.... "

Depuis que je suis né, j’entends parler des virus et des vaccins. Mais depuis que je m’intéresse à la biologie, en amateur, mon esprit rationnel m’a conduit dans des directions que je n’aurais pas soupçonnées. Ainsi, faire le simple constat que les habitants grippés de l’hémisphère Sud n’ont jamais propagé ni contaminé ceux de l’hémisphère Nord, et inversement, pose un sérieux problème. Parce que les voyageurs d’un hémisphère à l’autre sont nombreux.

Et puis, les « virus » n’ont jamais été isolés. Et puis, jamais aucun virus n’a été retrouvé intact dans les « humeurs » d’un malade. Et puis les « images » que l’on diffuse des virus ne sont que des « recompositions ». Et puis les maladies provoquées par les virus ne répondent pas au postulat de Koch. Des explications sont données, parfois, sur ce dernier point, mais restent bancales. Et puis l’expérience de Milton Rosenau en 1918-1919, lors de la grippe « espagnole », a montré que de jeunes gens en bonne santé n’étaient pas contaminés par le « virus », même au contact le plus étroit avec les humeurs des malades. N’en jetez plus la barque est pleine.

Et puis il y a la pollution atmosphérique, les macro-particules et les nanoparticules, sans oublier les molécules des pesticides et le rayonnement électromagnétique. ... « Neuf millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution, parce qu’elles sont exposées à un air, une eau ou des sols contaminés par des substances toxiques. »...

Et l’on sait « comment » les « matières particulaires », de véritables toxines, pénètrent les voies respiratoires, et l’on sait « comment » les nanoparticules peuvent pénétrer la circulation sanguine et provoquer un important stress oxydatif et une coagulation augmentée. Les matières particulaires provoquent des détresses respiratoires et sont à l’origine de nombreux accidents cardiovasculaires. Tout ceci est parfaitement bien documenté à travers de très nombreuses études scientifiques. Et l’on sait que le temps d’exposition est primordial. Et l’on comprend pourquoi les personnes âgées, au système immunitaire amoindri, sont les premières victimes de ces matières particulaires.

... « L’impact dévastateur de la pollution atmosphérique sur la santé cardiovasculaire »....

https://observatoireprevention.org/2017/08/24/limpact-devastateur-de-pollution-atmospherique-sante-cardiovasculaire/

https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-pulmonaires-et-des-voies-aériennes/maladies-pulmonaires-environnementales/maladies-liées-à-la-pollution-atmosphérique

Et, au plan météorologique, le phénomène « d’inversion thermique », est lui aussi bien identifié. Et ce phénomène fait augmenter considérablement la pollution de l’air. Et ce phénomène intervient en hiver lorsque l’air froid occupe la couche inférieure de l’atmosphère, empêchant la « fuite » des matières particulaires. Et c’est durant ces périodes « d’inversions thermiques » que se déclarent les épidémies de maladies respiratoires.... Etonnant non ?