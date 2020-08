A-t-on des nouvelles de M. Navalny ?

@JC_Lavau

Moi je veux bien te croire mais il y a comme un os. Le régime de Poutine est aussi corrompu que ceux occidentaux , sinon plus , c’est un moyen de contrôler les oligarques Russes , tant qu’ils n’empiètent pas la politique menée , le tsar leur laisse de la corde. Toutes les plus belles et les plus chères Villa de la Côte d’Azur sont achetées par des Russes , l’ancien Mécène du football club de Monaco était Russe , avant d’être rattrapé pour un trafic d’œuvre d’arts avec la Suisse. Un entrepreneur du bâtiment de Moscou avait racheté l’ex villa de Mobutu , avec gardés armes jusqu’aux dents , il y invitait le Maire de Moscou et de haut fonctionnaires , avec putes , bouffe , cadeaux princier , un pote à moi y bossait comme serveur en intérim bien évidement . Ces types sont des ordures primaires , aucune éducation et dangereux. Et puis toutes ces villas sont revendues à d’autres , et pouf le pognon repart dans des paradis fiscaux. Faut pas croire tout ce que tu lis JC , et le peuple Russe lui est entubé comme nous.