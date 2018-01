Abandon EXPO 2025 un scandale à 6 têtes

La France organise une exposition universelle avec comme deal pour les organisateurs : l’état ne mettra pas la main au portefeuille.

Cette exposition sera financée par la vente des tickets d’entrée et les entreprises françaises. Hors une partie des entreprises françaises ne sont pas intéressées pour financer. Aussi les organisateurs ont tablé sur 60 millions d’entrées payantes pour financer cette exposition.

Milan qui est une réussite a fait 20 millions d’entrée et les organisateur nous disent : "on ne va tout de même pas comparer l’attractivité touristique de la France en générale et de Paris en particulier (alors que ça se passe à Saclay dans la cambrousse) et celle de la Lombardie.

Un organisateur qui nous fabrique un business plan en divisant ses besoins (500M d’euros) par le prix du ticket pour trouver 60 millions de visiteurs mérite qu’on l’envoi balader lui et son exposition