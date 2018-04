Abolir les frontières ou construire des murs sont les deux périls qui nous guettent

« Si la France n’est pas en mesure de faire face à la pression migratoire de moins de 1 million de Comoriens vers Mayotte... »

Ce n’est pas que la France n’est pas en mesure, c’est qu’il n’y a pas de volonté politique.

"...comment l’Europe pourrait-elle, demain, faire face à la pression migratoire de 2,5 milliards de personnes, s’exerçant sur des milliers de kilomètres de côtes..."

En affirmant une volonté politique, par l’introduction du délit de clandestinité et de l’interdiction d’employer et de loger des clandestins, sous peine d’amendes ruineuses au sens propre.

Les flots devraient se tarir assez rapidement, du moment que les migrants - économiques et politiques ou sexuels, on n’est plus dans un contexte arithmétique qui permet le chipotage - sauront qu’ils ne peuvent trouver, en Europe, ni vie meilleure ni avenir.