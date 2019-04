Abstenez-vous ! Ou ?

Les Européennes vont avoir bientôt lieu, alors si nous souhaitons l'humain d'abord, il ne faut pas voter pour tous ceux qui comptabilisent nos vies et nous disent qu'il n'y a pas de monnaie en dehors de celle que possèdent les riches.

Nos ancêtres ont vécu sans monnaie et certains en échangeant des fèves.

Ce serait drôle que de cultiver notre monnaie. Imaginons les milliardaires circulant avec leur richesse. Imaginons les voleurs emporter leur butin, ils pourraient casser la croûte en chemin.

J'ai planté des pièces, même bien arrosé elles n'ont pas poussé et mes billets ont pourri. Je ne sais vraiment plus quoi faire, si ce n'est de voter pour l'Europe. Depuis que l'on nous soutient qu'elle nous apportera la richesse à force d'y croire un jour ce sera vrai, sauf si c'est une fake news, comme celui de faire travailler la monnaie.

L'humain d'abord.

Si aucun candidat ne nous le propose comme projet pour l'Europe, alors ne votons pas blanc.

Chacun comprend pourquoi ?

Le vote est un droit citoyens acquis par le sang. Mais, la liberté, qui n'est que de pouvoir dire à quoi l'on ne veut pas être soumis, ne nous impose pas de nous rendre aux urnes.

La démocratie est une prise de conscience de sa place dans le monde comme être agissant par ses choix. Pourtant nous ne sommes pas tous égaux et aucun peut trouver ailleurs sa place et nous devons préserve cela.

C'est à dire ne pas soumettre un humain à ce qu'il ne peut pas comprendre si nous ne prenons pas le temps d'une explication pour qu'il adhère librement par la contrainte volontaire.

Je crois que nous savons tous que parce que nous ne prenons pas le temps d'intégrer ce qu'il nous est nécessaire pour vivre en harmonie et en hommes libres nous punissons. La punition remplace le manque de temps, c'est plus rapide de soumettre, nous connaissons tous cela pour nous être emporté face à nos enfants. Eh bien nous nous comportons comme de grand enfants sociétaux qu'il faut punir faute de prendre le temps de l'enseignement nécessaire.

Laissons l'humain être ce qu'il est, un être vivant et non une valeur monétaire.

Le vote.

Depuis 2005 l'abstention n'est plus le vote de l'indifférence, mais celui de la défiance des citoyens envers le pouvoir et tout ce qui représente une élite politique pour s'être senti trahis lors du référendum sur le projet européen. Cette défiance s'est entendu bien au de la de ces seules élites emportant des structures citoyennes.

Certains, restant attachés au vote se rendaient aux urnes pour y voter blanc ayant moralement accompli leur devoir de citoyen libre.

D'une élection à une autre comparable, la somme des blancs et de l'abstention dépassait la moitié des inscriptions.

Sauf qu'en fonction de notre mode de scrutin nous élisons un pouvoir et un parlement qui ne bénéficiait que d'une majorité relative acquise par le forceps du deuxième tour, afin de choisir le moins mauvais.

Les seuls à ne pas le comprendre étaient ceux du camp des élus et le président en personne, qui s'assurait de son autorité acquise au deuxième tour du scrutin du moins mauvais.

Hollande et Macron ont été élus sur cette base et feignaient de l'ignorer en réaffirmant leurs légitimités.

Pourquoi cela fut possible ?

Le vote blanc est considéré comme un vote valablement exprimé qui légitimité le scrutin. Il avalise ainsi l'élu même si celui-ci n'a pas dépassé le tiers des voix au premier tour.

C'est ce que certains appellent un gouvernement minoritaire.

Il en découle une surprise feinte de voir sa politique critiquée, car il se rassure avec les voix du deuxième tour qui lui sont acquises par défaut.

Ne plus voter blanc.

Alors ou il ne faut plus voter blanc et s'abstenir ou demander que le vote blanc ne soit pas comptabilisé pour définir le quotidien électoral, soit la moitié des inscrits plus un.

J'espère avoir fait comprendre que suivant nos convictions à l'élection Européene l'abstention sera une expression politique et non une indifférence démocratique.

Dans le Grand débat le pouvoir, et non le président, je n'ai pas besoin d'un nouveau père des peuples, pose ma question : faut-il tenir compte du vote blanc.

Un élu blanc serait un emplâtre sur une jambe de bois, il vaut mieux encore s'abstenir si aucun candidat ne nous convient, au moins s'il y a pas le quorum cela se saura.