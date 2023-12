Academia Christiana : Et puis dissoudre le peuple ?

Comment ne pas penser à cette phrase du dramaturge allemand Bertolt Brecht « Puisque le peuple vote contre le Gouvernement, il faut dissoudre le peuple. » ? L’annonce par Gerald Darmanin de la dissolution de l’organisation Academia Christiana chahute un peu le Landernau des réseaux sociaux, quand la presse aux ordres reprend la rhétorique officielle promue par l’AFP. L’Academia Christiana n’a semble-t-il jamais été condamnée en justice, elle se contente d’être un organisme de formation d’inspiration catholique tendance Fraternité Sacerdotale Saint Pie X et nationale. Diable ! Ce sont des factieux subversifs et dangereux. D’ailleurs, le ministre de l’intérieur l’affirme : le mouvement (fondé en 2013) a soutenu la collaboration du Maréchal Pétain . Aux armes, citoyens, la République est en danger ! C’est vrai que l’actualité est submergées de crimes terroristes commis en criant « Sacré-Cœur de Jésus », « Deus vult », « Montjoie », « Saint-Denis ». Oui, l’ironie est facile ...

L’atteinte à la liberté d’opinion et d’entreprendre est insupportable. Le deux poids deux mesures aussi. Les activistes écologistes et les prétendus antifas d’extrême gauche continuent de jouir d’une impunité choquante, eux qui sèment la violence et ne sont jamais condamnés, ou presque. Peut-être conviendrait-il comme préalable à tout de dissoudre le Syndicat de la Magistrature et de frapper d’indignité nationale tous ses dirigeants nationaux et locaux pour que la justice se remette enfin au service de la nation et en particulier des victimes ?

Il semble que Gérald Moussa Darmanin ait dans son collimateur le catholicisme français. Civitas n’était qu’un prélude. Entre l’islam et le catholicisme, le choix de la république serait fait. Les évêques ne semblent pas ruer dans les brancards, tant que c’est la frange intégriste qui est visée. Est-ce de l’aveuglement ? N’ont-ils pas compris que bientôt, ce seront toutes les structures d’inspiration catholique qui seront visées ?

Comparaison n’est pas raison, mais retournons en Allemagne. Le pouvoir national-socialiste instituait en 1936 un monopole de la Hitlerjugend comme unique mouvement de jeunesse. Exeunt les scouts, Wandervögel et autres organisations forcément subversives puisque non-inféodées au parti en place. Toute ressemblance etc. … Oui, nous vivons une dérive totalitaire. Soyons donc dissidents. Et rappelons nous la prophétie de François René de Chateaubriand « Si vous chassez le christianisme, vous aurez l'islam ! ». Ce pouvoir libéral, transhumaniste et relativiste y travaille avec énergie ...

