Acte 11, Jérôme Rodrigues, gilet jaune, va déposer plainte contre Macron, Castaner et la police - censure en marche !

P4 : La CENSURE MACRONIENNE EST EN MARCHE ! La Censure n'existe pas dans ce pays selon certains. Très grosse erreur, car même France 3 a été épinglé après avoir manipulé une vidéo pour faire disparaître "Macron Démission", ce qui a déclenché une véritable polémique sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai poursuivi mon enquête. Le résultat est encore pire que ce que je pensais, et va nécessiter un autre article sur les journalistes de terrain et street Medics passés à tabac, non pas par les gilets jaunes, mais par la police. La question a été posée par plusieurs internautes, à savoir si Jérôme Rodrigues avait été volontairement visé et tiré comme un lapin. Au début, je pensais que NON, que les CRS tiraient un peu n'importe comment. Au final le prolongement de mon enquête m'a fait découvrir que de nombreux journalistes ont aussi été visés et tirés comme des lapins par les milices de ce pouvoir extrémiste. Le "Défenseur des Droits" vient de rendre une décision à Rennes le 15 janvier où il demande des sanctions contre les auteurs de violences policières VOLONTAIRE contre des journalistes, ce qui va clouer le bec à quelques députés et éditorialistes des radios et télés qui nous ont désinformé. Qui a entendu parler de cette grenade qui est tombée à côté d'une poussette à Marseille, PERSONNE. Pour l'acte 12 du 2 février, voici quelques chiffres, selon le ministère de l'intérieur pour la France entière il y avait 58.600 manifestants selon le ministère de l'intérieur, et 290.000 manifestants à 16h pour un syndicat de "policiers en colère". Paris 14.000, Bordeaux 4000, Brest, 400, Caen 2000, Chateauroux 1300, Clermont-Ferrand 1000, Lille 2000, Marseille 2000, Montpellier 400, Morlaix 2000, 2000 Nancy, Nantes 1500, Rouen 2000, Strabourg 2000, Tours 2000, Valence 6.000,

P4 : 9) Acte 11, Jérôme Rodrigues, gilet jaune, va déposer plainte contre Macron, Castaner et la police.

L'article étant toujours en modération j'en profite pour le remettre à jour. Visiblement la censure macronienne veille. J'ai eu en effet beaucoup de mal pour retrouver des articles qui écrivaient que Jérôme Rodrigues avait déposé une plainte contre Emmanuel Macron et Christophe Castaner.

https://www.youtube.com/watch?v=AKWIwgsCLdk

Mieux, j'ai trouvé un article qui signalait que Christophe Castaner avait fait l'objet de 500 plaintes, qui tenez vous bien, ont toute été classées sans suite. C'est encore un procureur général nommé par Emmanuel Macron qui a classé sans suite toutes ces plaintes. Nous avons encore là une belle preuve de l'indépendance de la justice. Il ne reste plus que la solution de faire une pétition et de déposer une plainte collective devant l'ONU et la Cour Pénale Internationale. Les victimes éborgnés à vie se compte en effet par dizaines. La France a déjà fait l'objet de plaintes devant l'ONU pour des violences policières, ce que semble ignorer nos journalistes comme Pascal Praud, Jean-Claude Dassier chez Laurence Ferrari sur CNEWS, Maurice Szafran, Olivier Truchot sur BFM et RMC et bien d'autres comme "les Grandes Gueules" sur RMC. Ce n'est pas la peine d'être journaliste, si c'est pour ignorer tous ces faits qui sont eux bien réels. Ces éditorialistes de plateaux télévisés qui ne prennent eux aucun risque, semblent oublier que plusieurs de leurs confrères qui eux sont sur le terrain, ont été ciblés et victimes de tirs de LDB ou flash ball. Plusieurs dizaines de journalistes au moins ont déposé des plaintes en justice contre les forces de l'ordre. Plusieurs victimes (au moins 4) de LDB dont Jérôme Rodrigues ont témoigné le 30/01/2019 devant le Conseil d'Etat pour déterminer s'il faut autoriser ou interdire le LDB. On a appris en même temps ce soir sur CNEWS qu'un policier avait reconnu avoir utilisé son LBD contre Rodrigues, démentant ainsi les affirmations de la préfecture de police et du ministère de l'intérieur.

Les milices Macroniennes ont blessé 2000 gilets jaunes ou autres dont le modéré Jérôme Rodrigues, et flingué la cote de popularité de Macron. Il est plus que temps pour les français d'exiger la démission de Christophe Castaner. Un autre gouvernement, surtout de droite aurait sauté depuis longtemps. C'est le pire pouvoir que nous ayons eu. Les français sont pressés de voir dégager ce gouvernement. Les retraités qui viennent de recevoir leur feuille sont pour la poursuite du mouvement des gilets jaunes. Tous les gilets jaunes qui ont vu leur retraite baisser veulent la démission de JUPITER Ier, et il y en a un paquet à chaque manifestation. L'augmentation des prix sur l'alimentaire dans les grandes surfaces à partir du vendredi 1er février ne va pas arranger les choses. Cela va surtout irriter les retraités qui vont trouver là encore une bonne raison de participer aux manifestations de l'acte 12 du 2 février.

Samedi 26/11/2019, lors de l'acte 11, Jérôme Rodrigues filmait les forces de l'ordre quand elles ont commencé à charger quelques gilets jaunes. Une grenade a été lancée dans sa direction, et a explosé à ses pieds. On entend ensuite une seconde après une autre détonation, là il est touché à l'œil. Le modéré Jérôme Rodrigues a été blessé à la tête vers 16h30 sur la place de la Bastille alors qu'il était en train de filmer en direct avec son smartphone. Voilà pourquoi dans l'article précédent je recommandais à tout le monde de s'équiper d'un appareil photo ou d'une caméra pour filmer en continu. Prenez en même temps plusieurs puces mémoires et batteries pour ne pas tomber en panne.

Le gilet jaune Jérôme Rodrigues est blessé à l'oeil à la Bastille pendant qu'il filmait en direct (4 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=3LrQNPuipoc

Jérôme Rodrigues a été blessé à l'oeil droit par un tir de LBD ou Flash Ball par les milices de la dictature macronienne. Cette blessure est pratiquement identique à celles des autres victimes de LDB blessées au visage.

Félicitation au CRS qui a tiré n'importe comment sans réfléchir, car là il vient de flinguer Rodrigues mais aussi la cote de popularité du président de la république, à laquelle personne ne croit en plus. Il a été transporté à l'hôpital, il risque de perdre son œil. Là l'IGPN n'a pas le choix, elle est contrainte d'ouvrir une enquête.

Figure du mouvement des #GiletsJaunes, touché par un tir de #FlashBall dans l’œil droit (28s)

https://www.youtube.com/watch?v=UGZX16rJkQ4

Jérôme Rodrigues - un CRS tire sur un gilet jaune ! (1,28 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=q9nRHmqyb4g

Jérôme Rodrigues a précisé sur son compte Facebook juste avant 18 heures, qu’il allait probablement « perdre son œil » …/... Ils m’ont déglingué ! ». A partir de 20 heures, il a été opéré pendant 4 heures pour réparer son oeil. Pour Priscillia Ludosky c'est une « tentative d’assassinat politique ». Il a déclaré qu'il va déposer une plainte contre Emmanuel Macron, Christophe Castaner, et la police.

Gilet jaune blessé : l'avocat de la famille de J-Rodrigues met en cause un tir de flashball. (1,04 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=Kc5LVEEqs-U

Dans un témoignage vidéo diffusé chez Morandini le 28/01/2019, un témoin confirme que Jérôme Rodrigues a bien été ciblé et touché par le tir d'un LDB ou Flash Ball. D'autres témoignages depuis s'accumulent contre la police.

Le 26/01/2019, l'Acte 11 des Gilets jaunes à 19h30 avait rassemblé 330.000 manifestants à travers toute la France selon un syndicat de police. La préfecture de Toulouse s'est faite tirer l'oreille, dans un premier temps elle avait refusé de révéler le nombre de manifestants. Au final on a appris qu'ils étaient plus de 15.000. Toutes les préfectures minimisent les chiffres, ils sont systématiquement divisé par 2. Voici quelques chiffres rapides pour les grandes villes n'ayant pas eu le temps de faire plus de recherches.

Bordeaux 5000, Caen 1000, Dijon 2.500, Évreux 1000, Lille, 1.500+ un autre cortège 1000 pour le climat, Lyon 1.500, Le Mans, 300, 100 se sont rendus au palais des Congrès alors que le maire et ex-ministre Stéphane Le Foll prononçait ses voeux. Marseille 4000, Montpellier 1.500, Nantes 2.000, Nice 500, Quimper 1200, Strasbourg 300, Toulouse 15.000

Un internaute me faisait remarquer que je ne parlais pas des ronds-points comme celui du « péage du muy », sauf que la presse même pour des grandes ville ne donnent même pas le nombre de manifestants comme pour Lyon, la ville de Collomb (ancien ministre de l'intérieur). J'ai eu beaucoup de mal pour trouver un nombre qui ne me paraît en plus pas crédible. Visiblement tous les journaux locaux ont eu des consignes. Alors pour les rond-points, il ne faut pas rêver d'autant que les milices macroniennes ont ouvert la chasse aux gilets jaunes.

Et je ne parle pas des ronds-points, de moins en moins nombreux en raison du harcèlement des milices vichyste de la lèpre macronienne qui ont la matraque facile contre les retraités mais moins actives contre les casseurs et les black blocs.

Violences policières GILETS JAUNES ACTE 11, les milices vichystes d'Emmanuel Macron et de Christophe Castaner arrêtent un dangereux casseur. Prière de ne pas rire !!! (4,33 mn)

https://www.youtube.com/watch?v=076wNG92xEg

Je ne suis pas pour l'interdiction totale de ces armes LBD, car je voudrais savoir dans ce cas par quoi on les remplace. Je suis d'avis qu'on ne les donne qu'à des policiers formés et responables et qui ne tirent pas à tort et à travers comme nous l'avons vu sur diverses vidéos sur le net. Il vaut mieux un LBD qu'une arme à feu.

Mon article de départ étant trop long, j'ai décidé de le couper en plusieurs parties.

