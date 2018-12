Acte 6 ou 7 : Les casseroles du 31 décembre à 20 heures !

Le mouvement des gilets jaunes "s’essouffle", rentrez chez vous maintenant !

C’est sans doute ce que le pouvoir en place et certains de ses pseudo-opposants politiques souhaiteraient.

Alors si nous prenions tous ces gens à leur propre jeu et ce le plus pacifiquement du monde ?

Le 31 décembre 2018 à 20 heures, pendant que notre chef de l’état s’apprêtera à nous distiller un discours probablement convenu et que des éditorialistes aux ordres s’apprêteront à enfoncer le clou en nous expliquant ce que l’on doit en penser :

Sortez sur votre balcon, sortez dans votre jardin, sortez dans la rue et tapez sur vos casseroles de cuisine.

Cet acte non-violent a été celui choisi par une partie du peuple québecois en 2012 lors de ce qui fut surnommé « le printemps érable », contre un gouvernement qui souhaitait faire augmenter de façon fulgurante les frais de scolarité à l’université. Il s’en est suivi un changement de gouvernement et un abandon de cette réforme.

Il ne demande aucun moyen et ne risque pas de vous attirer les aléas d’une répression policière musclée au service d’un maintien de l’ordre. Service de maintien de l’ordre dont on dit qu’il serait l’un des plus efficaces au monde et dont, paraît-il, certaines de nos personnalités politiques de l’époque voulaient proposer le savoir faire pour aider monsieur Ben Ali à contenir le soulèvement légitime des tunisiens fin 2012.

Cela concerne tous ceux qui adhèrent au mouvement des gilets jaunes, les millions d’automobilistes qui ont mis un gilet jaune sur leur tableau de bord ou tous ceux qui pensent simplement que le président actuel n’est plus vraiment à la hauteur de sa fonction et ils doivent être nombreux d’après les derniers sondages.

Alors 31 décembre à 20 heures, tapez sur vos casseroles !

Il faut que le monde entier sache de quelle manière notre gouvernement répond aux revendications d’une partie importante de son peuple. Le mouvement ne peut notamment pas s’arrêter sans l’obtention d’un référendum d’initiative citoyen révocatoire qui permettra, le cas échéant, d’infléchir toute politique gouvernementale contraire à l’intérêt de son peuple. Celui-ci n’a pas forcément oublié la trahison du référendum de 2005.

PS : Ce texte peut être transmis sans aucune limite et imprimé ou photocopié pour être distribué.

