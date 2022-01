Action pour sauver des vies et pour une sanction électorale des vaccinocrates aveugles et liberticides

Après longs débats, y compris sur Agoravox, quelques décisions ont été prises pour faire avancer le projet de bulletin de vote symbolique émanant des "USAGERS EN COLÈRE".

1°) On n'attend donc plus que les "SOIGNANTS EN COLÈRE" (pour l’instant divisés) se réunissent, débattent, décident, s'organisent...

Nombre d'entre eux sont impliqués dans un refus têtu de grève du médicament gouvernemental toxique Remdesivir (rejeté également par l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, le 20 Novembre 2020). Fait aggravant : ils continuent à l'inoculer encore aujourd'hui ! Pourquoi ? Par crainte pour leur carrière. Par peur de leur hiérarchie et du Conseil Vichyste de l'Ordre des Médecins (obéissant aveuglement au Ministère français de la Santé dirigé par Olivier Véran au lieu de suivre les directives de l'OMS). Ils préfèrent la "résistance confidentielle" (? ??) et hésitent à se lancer dans la "publicité électorale les exposant aux sanctions"...

Si vous avez des amis médecins, des sympathisants soignants anti Remdesivir, demandez leur s'ils accepteraient d'être "candidats passifs, symboliques" ou suppléants des "SOIGNANTS EN COLÈRE" alliés aux "USAGERS EN COLÈRE".

2°) Le jour où les "SOIGNANTS EN COLÈRE" seront mobilisés et nous rejoindront, il est convenu de leur laisser la moitié des places de candidats et la moitié des suppléants, puisqu'aucun d’entre nous ne songe un instant à être élu (faute de moyens).

3°) La limitation au seul bulletin de vote envoyé à domicile est due à la faiblesse de nos moyens. Cette action "bulletins de vote symboliques" a pour objectif de contourner la censure médiatique et politique et d’imposer ce débat dans la campagne électorale. Les sympathisants voulant participer aux manifs avec les nouveaux panneaux ou aux distributions de tracts ou à l’action sur Internet sont les bienvenus.

4°) S’il en a l'envie et les moyens, chaque candidat pro soin peut éditer à ses frais sa propre profession de foi A4 RoVo et sa propre affiche personnalisée dans le respect du message collectif initial.

5°) Après long débat, la double appartenance partisane des candidats pro-soins avec des partis officiels est maintenant admise.

6°) Cependant, les candidats des partis ne peuvent individuellement se réclamer du soutien de "usagers en colère" qu'à la condition express de ne pas avoir voté au Parlement le scandaleux Pass Sanitaire spoliateur ou le Pass Vaccinal. Le non respect de cette clause vaut rejet ET référé d'heure à heure avec confiscation immédiate avant scrutin de tous les imprimés électoraux concernés (jurisprudence concrètement appliquée depuis 1981).

7°) Le court paragraphe ci-dessous résumant le plan sanitaire alternatif en 5 points doit être repris en intégralité sur la profession de foi ou l'affiche. Le sur-affichage est également accepté. Cette disposition matérielle longuement discutée est consécutive au fait que certains partis ont tendance à avoir des imprimés "génériques" communs à l'ensemble de leurs candidats.

1- Fin de la politique moyenâgeuse et criminelle de l’isolement doliprané.

2- Consultation sérieuse + ordonnance personnalisée à chaque contaminé

3- Distribution systématique d’un oxymétre aux contaminés jugés fragiles.

4- Relevé téléphonique quotidien ( température, tension, oxymétrie : 1 minute )

5- Hospitalisation cette fois-ci à temps afin de diviser par deux les décès.

D’autres points sont bien entendu soutenus par « USAGERS EN COLERE », les think tanks « En Marge » et « SOLUtion » ainsi que par moi-même (voir la dizaine d’articles précédents). Y compris celui des deux médicaments bon marché utilisés pendant deux ans par de nombreux pays, notamment du Tiers-Monde : l’hydroxychloroquine et l’Ivermectine.

Mais les cinq points ci-dessus sont censés êtres consensuels et faire gagner du temps dans le recrutement de militants. Ils résultent de longs entretiens avec de nouveaux sympathisants membres de partis (y compris de LaREM) de plus en plus nombreux.

Donc, si vous êtes d’accord au minimum avec ces cinq points précis ainsi qu’avec le (long titre) du bulletin de vote, cliquez sur le lien ci-dessous puis pétitionnez.

Collectif électoral trans-partis « USAGERS EN COLÈRE »

pro soins + suivi médical, contre le mensonge, l’incurie et le criminel isolement doliprané

Les volontaires pour être candidat symbolique, suppléant, trésorier local, porte parole thématique, responsable d’atelier (notamment l’action internet, le site militant, etc.), sont les bienvenus.

Voici le recto du projet de tract A4 pour la manif des prochains samedis. Le verso est censé être personnalisé en fonction des groupes locaux.

Le débat public est relancé sur Agoravox tout le mois de février 2022 (les dernières statistiques Covid seront réactualisées en bas de vos pages de commentaires).

Un prototype de panneau est déjà exposé au local avec ce même projet de texte mis en débat.

Permanence explicative de 9h à 19h

Les sympathisants pro-soins peuvent passer commande de lots de tracts et de panneaux de manif personnalisés (gratuits comme d'habitude dans les deux cas) : Permanence au local face au métro Parmentier de 9h à 19h, 10 rue Edouard Lockroy 75011 Paris – Réservation : ResoVLC-PLP@yahoo.fr