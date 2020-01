ACTION PUBLIC 2022 : Big Brother is flicking you ! (à chaque minute)

Comme ça l’air de rien, une machina infernale commence à se mettre en place en ce 1er janvier 2020 : ACTION PUBLIC 2022... Mais qu’est-ce donc ? Selon les zombies de Bercy : « améliorer la qualité des services publics, offrir un environnement de travail modernisé aux fonctionnaires et maîtriser les dépenses publiques en optimisant les moyens. Voila les objectifs du programme Action Publique 2022, lancé par le Gouvernement le 13 octobre 2017, pour accélérer la transformation de l'administration. »[1] Mouais...On a vu avec le souk du système des cartes grises dématérialisées ou l’obtention d’un passeport (dans les 3 mois parfois et avec 30% d’augmentation), cette fameuse « amélioration »... Mais c’est surtout que cette Aktion Publik 22 (vla les flics) devient intéressante et pourrait être un nouveau chapitre du livre 1984 de Georges Orwell : Savoir en temps réel où et quand votre petite personne se trouve...Et ainsi ne pas vous lâcher une seule seconde histoire de vous contrôler, vous fliquer et surtout vous faire cracher votre petite monnaie jusqu’à la lie. La servitude du berceau à la tombe manque plus que la puce sous cutanée, un codebar humain quoi !

Depuis le 1er janvier twenty-twenty, un système s’est mis en service qui permet à la flicaille de savoir si un individu par ses réservations (sa carte bancaire) monte dans un avion, un bus, un car, un bateau et les autoroutes ; Tout est interconnecté aux services des impôts, aux services des prestations sociales, au pôle emploi et aux APL afin qu’en temps réel savoir si un petit malin en arrêt maladie, au chomage, au RSA ne se prend pas des vacances au lieu d’être au fond de son lit ou à chercher du boulot. En prime, il est aussi loisible et légal par l’état de consulter depuis le 1er janvier 2019 les comptes personnels sur les réseaux sociaux – Facebook, Instagram etc afin de voir photos et commentaires mis en ligne qui trahissent et peuvent être présentés devant la justice comme preuves à charges... Bien sûr, c’est afin d’éviter les fraudes de tous ces « bénéficiaires » qui abusent de la bonté de la collectivité, et aussi de combattre l’évasion fiscale et le terrorisme (?). Quid, des 75 milliards que les supers riches détournent dans des paradis fiscaux ; La priorité est le manant qui abuse et se goberge aux frais de la princesse et qu’il faut suivre à la trace afin qu’il reste dans les clous...Qu’il soit traquer jour et nuit pour que sous un stress permanent il ne puisse oh ! horreur devenir un gilet jaune ou autre syndiqué malfaisant, qu’il ne puisse penser, réfléchir à son sort et horreur des horreurs, redresser la tête et refuser la bride...Faut que le cerf bosse et consomme sans rechigner sinon, la gross machina l’écrasera comme un cafard !

Dans l’arsenal du flicage, il y a dans les cartons d’instaurer la reconnaissance faciale, qui exemple chinois, permettra à presque 100% de localiser n’importe qui où qu’il soit. Ne pas oublier quelques lois bienvenues pour contrôler Internet, et hop, c’est dans l’sac ! Ya plus qu’à fermer sa gueule et accepter sa finalité : esclave un jour, esclave toujours !

Pour faire bonne mesure, d’ici 2024 les timbres poste disparaitront et il ne restera que les envois par mails et autres réseaux, donc, traçables... Mais surtout, le plus grave, les chéquiers et les espèces, le cash devront disparaître et ainsi, toutes les transactions passeront via le dématérialisé, les paiements par cartes bancaires qui sont ce que l’on fait de mieux en matière de traçabilité, là, pas moyen de bidouiller ; seul ceux qui en ont les moyens pourront ouvrir des comptes offshore, comptes bien sûr anonymes (dépôt minimum 5000 euros).

Pour être certain que le quidam captif ne puisse sortir des sentiers que l’oligarchie à entièrement tracée, les Smartphones sont ce que l’on fait de mieux en matière d’espionite, car, non content de laisser des repères de géolocalisation, les flics peuvent écouter vos conversations en live, les enregistrer et ainsi, monter des dossiers à charge et lorsqu’en pleine nuit, état d’urgence oblige, les robots cops défoncent votre porte (alors qu’il suffisait de sonner), terrorisent vos mômes en venant vous arrêter ; Ce ne sera qu’un jeu d’enfant de vous déférer en comparution immédiate, vous condamner à la va-vite et vous coller dans une taule en surpopulation... Si, par hasard après une garde à vue de 48 heures vous-vous en tirez seulement avec une amende et un casier judicaire...Sans oublier un prélèvement ADN qui vous fera entrer dans le fichier « des gens qui ont eu maille à partir avec la police », et bien, ce qui est décrit plus haut en matière de « on ne vous lâchera plus jamais », fera que vous allez payer jusqu’à la nuit des temps... Ah oui, aussi ! Les 800 euros sur votre compte qui permettaient jusqu’à présent d’être votre minimum vital non saisissable et bien, c’est terminé ! Les sbires des impôts peuvent tout prendre en s’en tamponnant le coquillard de comment vous passerez le mois qui vient !

Welcomen dans cette Aktion Publik 22 ! « Services publics se réinventer pour mieux vous servir »...Plus c’est ENORME, plus ça passe ! Le chiffre 22, c’est les 22 propositions de ce pensum de 152 pages que personne ne lira tellement novlangue et langue de bois qu’il faut avoir fait au moins langue Martienne en 1ere langue au lycée pour y comprendre quelque chose ; C’est bien sûr à dessein et seulement les grands initiés, valets nervis des oligarques, de la commission européenne, des lobbies, des assureurs et des banquiers, eux seuls peuvent décrypter ces messages codés ; pourtant simples à comprendre : « on ne vous laissera pas respirer tranquille de votre berceau jusqu’au caveau ! et encore, on vous demandera même de payer dans l’haut delà, sale bande de chiens ! »

Georges Zeter/ janvier 2020

