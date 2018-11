Action spontanée ou manipulation ??

Rien ne va plus que ce soit en matière de fiscalité, de pouvoir d’achat, d’emplois ou de vérité politique, le peuple sent bien que la situation se dégrade de plus en plus. Avec ce gouvernement monarco républicain qui depuis 2017 n’a de cesse que de vouloir révolutionner les intérêts des banques, des multinationales européennes en spéculant sur les carburants, le tabac, sur les recettes escamotées relatives au Loto qui devaient contribuer à la sauvegarde du patrimoine français. Tout est bon pour faire du fric qui sera redistribué, sous différentes formes, au patronat, aux spéculateurs de tout genre.

De toute évidence le peuple a compris qu’il n’a plus rien à attendre de ce gouvernement serviteur des grosses fortunes et inféodé à une Europe du fric qui impose son dictat sur les 28 Etats de l’union Européenne.

Magouilles, mensonges, trahisons sont devenus monnaie courante. Afin d’abuser les peuples, avec l’aide des grands médias, les empereurs de la finance inventent des stratagèmes, qu’ils enveloppent dans du papier doré, pour mieux nous faire avaler leurs duplicité et ainsi grappiller plus encore les quelques deniers qui nous restent.

La situation est devenue intolérable !! Ce peuple abusé, exploité, exposé aux récupérations populistes de tout bord risque de se faire à nouveau abuser. Pour gagner quelques voix aux élections européennes et de ce fait quelques sièges au parlement européen, quelques politicards sont prêts à engager le peuple sur des actions fantasques.

Oui, la lutte est nécessaire mais pas pour faire n’importe quoi. La lutte doit être organisée, unitaire, structurée avec des revendications pas seulement sur les prix des carburants mais aussi sur le pouvoir d’achat, l’emploi, sur les conditions de vie et de travail que ce soit concernant les actifs, les retraités, les personnes âgées, les jeunes et les malades.

Dans ce mécontentement général, que font les partis de gauche ?? Le silence des grandes Organisations syndicales est inquiétant. Pourtant les luttes se développent il suffit pour s’en convaincre de regarder les réseaux sociaux. Alors pourquoi les grands médias font ils la promotion de cette journée d’action du 17 novembre et font le silence sur les autres luttes qui sont légions dans les domaines de la santé, des retraités, des travailleurs revendiquent le maintient de leurs emplois dans des entreprises qui ferment.

Pour organiser une journée d’action de cette ampleur, cela nécessite une grosse organisation et une logistique si l’on veut éviter des débordements ou des récupérations dangereuses. Qui est à l’origine de ce mouvement ?? Quelle organisation chapote cette journée d’action ?? Que sont devenus les élus du peuple ?? Les députés à l’Assemblée Nationale sont, avant d’être les députés de la République, les élus du peuple. Ils sont leur porte paroles et devraient de ce fait être mobilisés à ses côtés ; près de ce peuple qui souffre et qui aspire à autre chose que se sacrifier pour enrichir toujours plus les agents du Capital. 31/10/2018