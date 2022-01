Adam et Ève : quel serait leur âge aujourd’hui ?

Sans Adam et Ève, les trois grandes religions bibliques n’existeraient pas !

De plus, selon les allégations des religions monothéistes, cette femme et cet homme, tous deux beaux et blancs, auraient enfanté l’ensemble des individus de l’Humanité... 6 jours exactement après la création du Monde : de la Terre d’abord, puis du Soleil et des étoiles, etc.

Il paraît donc très intéressant, à mon humble avis, de connaître la date de naissance (de leur création disent les croyants) de ces 2 illustres personnages ? (Je rappelle ici que pour l’ensemble des croyants des 3 religions bibliques, connaître cette date n’a absolument aucun intérêt. On croit ou on ne croit pas ! Mais, comme l’a écrit Voltaire : « l’absence d’esprit critique et de curiosité intellectuelle ne sont pas des chemins qui conduisent à la tolérance »).

Passons outre la foi irrationnelle (pléonasme) des croyants… et voyons de plus près ce que peuvent nous apprendre les versets de l’épopée biblique, comme l’aurait écrit A. Einstein (le savant bien connu de la plupart d’entre nous).

Tout d’abord, mon propos n’est pas de discuter de la validité de la date de création supposée du Monde. Aujourd’hui… je ne vais que rechercher, dans les versets bibliques, de quoi dater ce fameux 6ème jour et donc : déterminer la date de naissance d’Adam et d’Ève. (Reconnaissons que connaître le tout premier papa et la toute première maman de l‘espèce humaine, c’est quand mieux pour tous les enfants (lien)).

Commençons notre quête d’informations :

1° aucune date n’étant précisée dans la fable biblique, nous pouvons quand même y trouver beaucoup de faits technologiques, d’activités… et de métiers qui vont nous permettre de dater l’époque à laquelle Adam et Ève auraient vécus.

En effet : si je dis que l’un de mes ancêtres a fabriqué des mousquets. Inutile de préciser la date, car l’on sait que la technologie de ces armes date du 16è siècle. Idem, si je dis que l’un de mes aïeuls était terrassier lors du creusement du canal du Midi, je sais directement de quel siècle il s’agit, sans avoir besoin de mentionner une date. Etc.

2° plus précisément, le récit biblique nous dit que les 2 premiers enfants du couple divin se nommaient Abel et Caïn. L’un avait pour métier d’être berger (G : 4.02), l’autre cultivateur ou laboureur (G 4.02).

Cultiver la terre et élever du bétail, nous situe à une époque bien connue du monde scientifique. Cette époque est datée, à quelques siècles près. Cela remonte à pas plus de 10 ou 11 000 ans. On peut donc raisonnablement penser que Caïn et son frère Abel (comme leurs parents Adam et Ève) n’auraient approximativement pas vécu il y a plus de 11 000 ans. Par ailleurs, la domestication du détail (moutons, chèvres, etc.) est beaucoup plus récente : quelque 6 à 7 000 ans.

L’époque à laquelle vécurent Adam et d’Ève se précise !

Quelques versets après, on apprend qu’un des petits-fils d’Adam et Ève, un dénommé Tubal-Caïn était forgeron. Il forgeait l’airain (cuivre ou alliage de bronze et de laiton) et il aiguisait des socles de bronze et de fer (G : 4.22). Là, l’époque est beaucoup plus récente. Car, selon la science humaine, à plus ou moins 300 ans, on sait que l’âge du bronze, c'était il y a 4 à 5 000 ans ; l’âge du fer quant à lui, a débuté il y a quelque 3 200 ans.

Ainsi, à moins que Tubal-Caïn ait réussi du premier coup, surdoué qu’il était, à forger le socle en fer de sa charrue, on peut en déduire qu’il serait né il y a quelque 3 000 ans. Pas plus !

De ce simple fait, le grand-père de Tubal-Caïn, Adam et sa grand-mère Ève, seraient nés quelques décennies avant leur petit-fils, et n’auraient donc pas plus de 3 à 3 200 ans.

CQFD pourrait-on dire !

Mais allons plus loin. Si je me trompe de quelques siècles, Adam et Ève ont-ils pu côtoyer Socrate et ses prestigieux collègues ? Si c’est le cas, je rappelle ici que Socrate et son collègue Platon avaient pour dieu Zeus (et non Jésus), comme le prouve l’Apologie de Socrate écrite par Platon. Texte dans lequel Platon s’exprime plusieurs fois au nom de « son » dieu "par Zeus...".

Ainsi, et sans même s’appeler Albert Einstein, il est parfaitement démontré que le texte biblique est une vraie fable. Fable pour des gens dépourvus d’esprit critique et de curiosité intellectuelle. Car tout ce que je viens de mentionner figure, mot pour mot, virgule pour virgule, dans le fameux livre, paraît-il, divin : la Bible. Il suffit… de voir un peu plus loin que ce que racontent les éléments de langage professés par les pasteurs, les curés, les rabbins et même les imans (le Coran étant un plagiat de la Bible hébraïque).

Pour conclure et corroborer mes explications, encore quelques lignes.

Comme vous le savez, Adam et Ève sont 2 des principaux personnages fondateurs exclusifs de la foi juive. Personnages révélés dans la Thora : première partie de la bible hébraïque (le Tanakh). Cette bible est la vraie Bible, car elle n’a pas été empruntée, ni volée ou copiée-collée au livre d’une autre religion, comme ce fut le cas perpétré par une autre grande religion biblique occidentale.

Chaque année, la communauté juive fête le Nouvel An juif : Roch Hachana.

Roch Hachana, souvent au début de septembre (Tishri : le 8/09 en 2021), commémore la création du Monde, et 6 jours après, la création de l'homme et de la femme : Adam et Ève (Bible juive : G.1-27).

Ainsi, selon le calendrier hébraïque, l’événement de la naissance d'Adam et Ève a eu lieu il y a « au jour d’aujourd’hui » 5 782 ans. C'est-à-dire quelque 6 000 ans pour arrondir ! Âge qu’approuvent les personnes qui ont foi en la Bible, car pour elles, la Bible est l'unique source de la Vérité !

En retenant cette date, de 6 000 ans, les enfants d’Adam et Ève pouvaient, effectivement, être laboureurs ou bergers. Mais, il est improbable qu’ils aient pu forger le bronze, car à cette époque, pour la science « humaine » via l’archéologie, ni le bronze ni le fer, n’étaient encore travaillés. Ils ne le furent que quelques milliers d’années plus tard !

