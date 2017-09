« Adieu, le FN !!

On parie ?

»Il y a désormais trois forces en France ; le courant libéral est incarné par Macron, le conservatisme par le futur chef de la droite Laurent Wauquiez, et enfin la gauche anti-bruxelloise par Mélenchon.«

Et qui pour promouvoir et défendre l’identité nationale ? Et qui pour défendre la légitime primauté des Français sur le territoire qu’ils ont reçu en héritage de leurs ancêtres ?

Deux tiers des Français estiment qu’ils ne sont plus chez eux comme avant, et ce n’est pas dans les meetings de Wauquiez qu’ils pourront aller scander »On est chez nous !", les juppéistes et la strate bobo de Les Républicains, actuellement incarnée par Pécresse, négocieront leur soutien au prix fort, ce qui impliquera bien des renoncements de la part de l’Auvergnat.

De toute façon, c’est la cinquième ou sixième mort du FN à laquelle j’assiste, la première, sauf oubli fde ma part, c’était lors du puputsch de Bruno Mégret en 1998 et, dans l’intervalle, le parti a passé de 3’270’000 voix à 10’630’000.