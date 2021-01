Adios TRUMP et QAnon, vous n’étiez que des Clowns

@Clocel

Ce n’est pas pour tout de suite !

C’est la richesse et la réactivité des américains qui fait la puissance des USA et pas la force de son gouvernement. Trump par son égo démesuré et son manque total de culture a tenté de démontré que c’était lui le patron, mais il a eu tort du début à la fin.

Le gouvernement américain n’a que l’armée (Pentagone), sa police fédérale (FBI), ses services de renseignement (CIA, NSA) pour imposer une politique et conduire une diplomatie envers les autres pays du globe. Ce sont les cadors de Wall street, les nabab du Taxes et les Yuppies de Californie qui font marché le pays et imposent des directives économiques que le gouvernement américains suit à la lettre.

L’administration américaines est complément désunie et se tirer dans les pattes est un sport nationale. Ces administration se sont faite une spécialité de saisir les opportunités pour leur propre intéret qui est d’être plus puissant que l’administration d’à côté.

Le FBI collecte des informations confidentielles sur les élus et fait de la rétorsion pour que le sénat et le congrès vote son budget au centime prés. La CIA et la NSA en fait tout autant. Il ne fait pas bon pour un président d’être contre ces administrations est Trump a fait tout le contraire.

L’armée est divisée en 4 armées :

— Les Marines qui ont leur propre service de communication auprès du congrès , sont l’armée dans l’armée. Ils possèdent tout (navires, avions, chars de combats, hélicoptère, etc)

— La Navy qui quoiqu’il arrive conservera son budget, car beaucoup de civils dans les états pauvres travaillent pour elle, ce qui plait au sénateur.

— l’Air Force qui avec la chute du mur voit année après année son budget se réduire (fin des bombardiers et missiles stratégiques). C’est l’US Air Force qui possède la plus grande partie des bases de l’Otan que Trump voulait fermer.

— L’armée de terre qui avec la disparition des blindés n’est plus que l’ombre d’elle même.

Ces armées réunis au Pentagone (5 cotés 4 armées plus le ministère de la défense) saisissent les opportunité pour refaire la cerise, comme elles l’ont fait après le 11 septembre lors de tempête du désert (bombardement de US Air Force et chars de combats repeints en jaunes et envoyés depuis l’Allemagne au Moyenne Orient. Quand elles n’organisent pas leur propre conflit comme au Panama, Somalie, Kosovo (armée de terre toujours), Irak le retour, voir la Syrie ou Lybie.

Le but pour les généraux étant de conserver leur puissance et les dollars qui vont avec.

4 ans de trumpisme a laissé ses administrations livrées à elle même et ca sera très difficile pour Biden de remettre de l’ordre là dedans. La désunion se fait à ce niveau et certainement pas au niveau des clowns de QAnon ou de bison futé que forment l’électorat trumpiste.