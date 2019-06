Administration : cauchemar en guichet

Obtention d’un passeport ? 3 mois ! 10 jours en 2009, à l’île de la Réunion il m’avait fallu, au coût de 50 euros... Dans la France macron-connectée 2.0, tout va dans le « bon sens », à 86 euros le document et un parcours du combattant. Remplir son dossier sur internet, payer le timbre fiscal, jusqu’à là, tout parait ok-ok ; ça se corse lorsqu’il faut obtenir un rdv à la mairie. J’ai téléphoné le 24 mai, il n’y avait rien avant le 27 juillet...Coup de bol, alors que j’insistais, une personne se désistait et je récoltais le 12 juin. Pour un new sésame : Une photo (les machines n’en font pas moins de 4 pour 5 euros = vente forcée), l’ancien passeport et attestation de domicile.

Le grand jour : arrivé à l’heure, je présente mes documents mais on me dit qu’au niveau de la domiciliation ça risque de coincer... Mon tour arrive. Comme toute personne qui vit de contrats précaires en contrats précaires je bouge beaucoup. Il m’est impossible de fournir des quittances avec Airbnb par exemple, encore moins d’électricité, et ma compagnie téléphonique ne mentionne aucune adresse postale sur mes factures... Donc, à un âge avancé, je me retrouve à devoir quémander tel un gamin à mes proprios une lettre comme quoi je vis chez eux, avec copie d’une de leur facture et copie d’identité...sauf que là ? J’ai eu tout faux ! Il fallait apporter l’originale de l’identité + l’originale d’une facture, quant à la lettre ça n’allait pas, car il y a un texte spécifique à respecter. Ca aurait été si simple de mentionner toutes ces infos sur le site Internet... Mais c’est connu, chez nous, ceux qui sont au contact du public ne sont jamais consulté et ceux qui concoctent les règlements, ne les rencontrent jamais, si bien que bien souvent le fonctionnaire doit faire deux ou trois fois le même travail. La personne qui me reçoit me dit que de nombreuses personnes comme moi viennent et doivent repartir pour aller quérir les bons documents. Elle me demande le numéro du timbre fiscal... et celui du dossier que je ne connais pas, car, il faut savoir que j’ai reçu 6 documents différents sur ma boite mail et apparemment je n’est pas repéré ce foutu numéro dans le fatras, trop d’infos, tue l’info ! ce qui a pour résultat de devoir remplir à la main tous les renseignements donnés sur Internet. Incidemment je pose la question « quand vais-je obtenir mon passeport ? » Entre 29 et 35 jours... Théoriquement. Comme je dois déménager le 6 juillet, et qu’il est impossible de donner une procuration et qu’il faut le récupérer en personne, je suis marron... Si bien, je repars la queue sous le bras et remets aux calandres mon nouveau passe-passe ports en attendant de vivre au moins 4 mois au même endroit. En conclusion : au mieux 53 jours de délai, et si j’avais dû attendre du 24 mai au 27 juillet + 35 jours = 100, pile poil comme ceux de Napoléon, mais sans Waterloo... A espérer.

Dans ma situation nous sommes des milliers, des millions peut être, où nous nous déplaçons en fonction des contrats de travail ; Et bien, l’administration française dans sa belle hubuesquerie, est restée quelque part coincée dans son mode de fonctionnement des années 70, où il était facile de louer par bail un logement, où la stabilité professionnelle créait la stabilité de lieu et avoir des factures à son nom était le norme, car, en même temps, les années 2010 et le tout par Internet, par dématérialisation fait que : c’est un souk qui zouk, et rend dingo les citoyens de ce pays qui ne conforme pas au modèle prédéfini. Ceux bien installés depuis des décennies dans leur pavillon peuvent dormir pénard, mais, ceux qui comme moi habitent dans des meublés et autres endroits courts termes, c’est l’enfer. Etre un citoyen nomade a ses avantages, mais lorsque l’on vient à se frotter au mammouth, on attrape des poux et on tousse ! D’ailleurs en aparté, il y a un an j’ai voulu louer un simple garage à 50 euros par mois, et bien mes références n’étaient pas assez bonnes et donc, ça a été un grand non ! Rendez vous compte ? Je peux faire passer des baccalauréats et autres BTS comme enseignant, mais ne suis pas assez solvable pour louer un garage !!! Dammed - benmerdealors ! Quel looser suis-je !

Ah... Le dédale carte grise...

Un loi de novembre 2017 fait qu’il n’est plus possible d’avoir aucun contact humain avec les préfectures lorsque l’on fait une demande de carte grise...Tout est dématérialisé, c’est moderne et ça emmerde !

Voiture acheté début janvier 2018, carte grise obtenue le 24 juin... Heureusement à une semaine près, je devais repasser mon contrôle technique. Et ben vla ty pas que je découvre avoir égaré ce précieux document. Je vais donc sur le site ANTS, et fais une demande de duplicata (55 euros). Je suis les instructions et au dernier « enter », je lis : « il y a déjà une opération en cours, veuillez réessayer »... Pas plus d’explications. J’ai beau envoyer des mails à toutes les adresses liées à l’ANTS, que dalle ! Heureusement, j’avais fait des photocopies en couleur de ma carte grise (en fait couleur jaunâtre), et bien, j’ai collé parfaitement le recto/verso, l’ai plastifié, puis suis allé voir chez les flics. Ils n‘ont rien trouvé d’anormal et m’ont avoué après avoir expliqué mon soucis, que presque tout le monde avait des problèmes pour obtenir ce document, et qu’ainsi, ils ne verbalisaient plus. D’ailleurs pour revenir à la dichotomie années 70/2010 mentionnée plus haut, la loi dit qu’il faut faire un changement d’adresse sur sa carte grise à chaque déménagement, sauf, qu’aux vues du rythme où je bouge, il faudra me créer un abonnement spécial Zeter – ROM, bac + 5...