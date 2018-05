Admiration pour les tueurs en série

Dans le cas de l'admirateur de Nordahl Lelandais, on ne sait trop s'il faut parler de son insondable crétinerie ou de fascination pour les tueurs en série. Cet habitant de Sarreguemines (57) était jugé pour des propos sur Facebook qui glorifiaient le meurtrier de Maëlys. L'homme de 27 ans écrivait dans un de ses commentaires "Cet homme doit être admiré et respecté". Comme si cela ne suffisait pas, ce membre d'un groupe fermé de 60 000 personnes sur les réseaux sociaux, admirait le courage du criminel et critiquait le physique de la petite fille. Peut-être trouvait-il Maëlys trop provocatrice en faisant lui-même de la provocation. Voire de la "surenchère" par rapport aux autres membres de son groupe, comme il l'a expliqué devant le tribunal avant d'admettre "j'y suis allé un peu fort".

Au procureur qui lui demandait "est-ce que ce que vous avez écrit est drôle ?" le prévenu avait répondu "Non c'est de l'humour noir, ce n'est pas vraiment drôle". Pour le procureur "on a une apologie de crime, il l'a fait dans l'intention de donner une leçon, ça n'est pas "un peu fort".

Pour la défense "jamais il n'a voulu faire l'apologie d'un acte criminel... C'était une volonté de placer certaines personnes face à leurs contradictions". "Il dit qu’il n’avait pas de mauvaises intentions. Il a tenu ces propos sur un forum pour faire réagir les gens qui n’avaient pas réagi avec autant d’émoi à la mort d’un enfant maghrébin, assassiné dans les mêmes conditions". Oui, bien sûr, une simple discussion entre "amis" où chacun à son tour veut en rajouter une couche et avoir le dernier mot sur le forum ; même s'il est outrancier ou débile.

Devant les parents de Maëlys qui avaient fait le déplacement, le procureur de la République a demandé 10 mois d'emprisonnement dont 6 à 8 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Suffisant pour réfléchir ; décision le 22 juin.

Dans la poubelle du net la bêtise humaine n'a pas de limite, mais est-ce seulement de la bêtise ou encore de la méchanceté gratuite ? L'auteur britannique Michael Bond, s'interroge "Pourquoi sommes-nous éternellement fascinés par les tueurs en série". Comme d'autres par les grands exterminateurs historiques, et pas seulement par saine passion de l'Histoire du monde. "Une des explications les plus provocatrices de l'attrait des tueurs en série est qu'ils servent une sorte de fonction sociale, nous permettant de livrer nos fantasmes les plus vengeurs sans avoir à les jouer..." J'ai une explication beaucoup plus simple, voire simpliste. Chez certaines personnes l'esprit ne tourne pas très rond. Serions-nous attirés irrésistiblement et même inconsciemment par les drames humains bien sanglants ? "Cela pourrait aussi expliquer pourquoi nous ralentissons nos voitures à la suite d'un accident de la circulation". Voilà une phrase qui mérite notre réflexion.

"Dans la ville de Pennsburg, dans l'est de la Pennsylvanie, se trouve une petite maison avec une collection d'art que vous ne trouverez probablement dans aucune galerie publique. Sur les quatre murs d'une pièce du rez-de-chaussée sont disposés des images de blessures et de mutilations, de crânes dans une myriade de configurations et de couleurs, de femmes en position d'intimité explicite, de paysages folkloriques et d'animaux fantastiques. Mais ce qui différencie ces œuvres, ce n'est pas tant leur contenu que leur origine : toutes ont été peintes par des tueurs en série." (Pour en savoir plus)