Adolescents : Anxiété, déprime, diminution des fonctions cognitives : Une alimentation déficitaire en Oméga 3 en est peut-être la cause !

Des études inquiétantes : Les ados français sont en état de « souffrances psychologique » !

Il y a de quoi être assez inquiet, car deux études soulignent que nos jeune français sont très mal dans leur peau. Une première étude estime que près de 8 % des adolescents entre 12 et 18 ans souffriraient d’une dépression, source Haute Autorité sur la Santé. l'article, l'autre réalisée par UNICEF France indique qu'un fort pourcentage d'adolescents français sont en état de « souffrance psychologique » : source (l'étude sur le site du journal Le Monde.)

Les Oméga 3 des acides gras indispensables pour le cerveau dès l'adolescence !

C'est une enquête de l'INSERM de juin 2017 qui à pour titre ::

Les oméga-3 sont des acides gras, indispensables pour le cerveau dès l'adolescence.

Pour commencer il est bon de définir ce qu'est un adolescent, alors regardons celle que donne Wikipédia : là. Ceci étant dit, revenons au sujet de l'article, c'est à dire les effets des carences en Oméga-3 sur leurs cerveaux.

Chez nos ados, des carences en apport d'Oméga-3, peuvent entraîner des comportements dépressifs, pour plus d'infos, je place ce communiqué de l'Inserm en date du 23/06/17.

Une nouvelle analyse menée par des chercheurs de l’Inserm et de l’Inra au sein de l’Unité 901 « Institut de neurobiologie de la Méditerranée » (Inserm/ Université d’Aix-Marseille) et de l’UMR 1256 « Nutrition et Neurobiologie Intégrée » (Inra/ Université de Bordeaux) met en évidence les mécanismes à la base des pathologies développée chez des souris adultes ayant un régime faible en oméga-3 depuis l’adolescence.( je suis surpris de ce terme, puisque adolescent est réservé uniquement aux humains : Wikipédia, personnellement je pense plutôt à celui de souriceau, enfin bon !)

Des thérapies ont également pu être mises au point. Les résultats sont parus dans Journal of Neuroscience . Sur cette page, plus loin il est dit : ce manque d'Oméga-3 est un facteur de risque des troubles de la santé mentale comme la dépression ou le stress . Il est donc nécessaire de mieux appréhender les mécanismes qui lient une alimentation déséquilibrée aux troubles mentaux.

L'étude indique également des comportements du type anxieux et surtout une diminution des fonctions cognitives : l'étude de l'Inserm.

Curieux, j'ai voulu en savoir plus sur la diminution des fonctions cognitives, leurs conséquences plus ou moins invalidantes pour l'adolescent pour que ce dernier vive pleinement sa vie sociale.

Les fonctions cognitives kézako ?

Les fonctions cognitives sont les processus cérébraux par lesquels l’être humain reçoit les informations sur son environnement, les traite, les manipule, les communique et s’en sert pour agir. Elles concernent : - la perception - l’attention - la mémoire - les fonctions exécutives - le langage oral - le langage écrit - le calcul - la représentation dans l’espace et dans le temps - le geste - le raisonnement - les émotions - la capacité à se connaître, à interagir avec autrui.

source : média éducation.gouv. Sur ce sujet, autres résultats Google.

Dans l'alimentation moderne, ( pour X raisons ) sont incorporés nombre d'additifs et autres colorant. Parmi ces additifs et notamment certains colorants ce cocktail peut se révéler « explosif » et aggraver les troubles du comportement chez l'enfant !

En effet la page : Colorants alimentaires de Wikipédia, et le paragraphe Santé, il y a ceci :

Bien que des études de 1999 et 2002 n'aient montré aucun lien entre le trouble déficitaire de l'attention / hyperactivité et les colorants alimentaires, une étude de 2008 suggère que six colorants (E102 Tartrazine, E104 Jaune de quinoléine, E110 Jaune orangé, E122Azorubine, E124 Rouge cochenille A et E129 Rouge allura pourraient, lorsqu'ils sont associés à des conservateurs du type benzoates (E210 acide benzoïque, E211 benzoate de sodium,...), modifier les paramètres d'attention des enfants diagnostiqués TDAH. ( trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité )

Les personnes souffrant de TDAH seraient touchées au même titre que le reste de la population. En 2008, l'EFSA ne tient cependant pas entièrement compte de ces études, invoquant un manque de rigueur dans la recherche : ces colorants doivent être assortis en France et en Allemagne d'une mention "Peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants", mais restent autorisés.

En 2007, la commission européenne a interdit l'utilisation du colorant rouge alimentaire Rouge 2G (E128) car son innocuité pour la santé n'était plus prouvée. source.

La nourriture des jeunes enfants et des adolescents souvent déficitaire en Oméga 3 !

Une sagesse populaire dit « Notre santé est dans notre assiette ! » ce qui veut tout simplement dire que pour vivre en bonne santé qu'il est important de manger équilibré. Le régime alimentaire le plus favorable pour l'homme est du type alimentation méditerranéenne dit « régime Crétois » : Wikipédia. Je fais également confiance à deux organismes publics.

En premier L'INPES (définition que donne Wikipédia ) qui a publié ce document : La santé vient en mangeant. Le guide alimentaire pour tous : le document, et en deuxième L'OMS, avec notamment ces deux pages :celle-ci et celle-là.

Beaucoup d’adolescents ( et d’adultes ) ont hélas une alimentation déséquilibrée !

Manger équilibré n'est pas l'apanage de nombre de nos concitoyens, dont les enfants et les adolescents,... surtout que ces derniers préfèrent manger et boire : poisson pané, frites, steak haché, pâtes, fromages, pizza, pâte à tartiner, ketchup et mayonnaise, confiseries, sodas, glaces.source Docteur Michel Cohen dans son livre « Savoir Manger ».

Au stade ados, ils sont plus libres et ils aiment manger ce qui est « transportable » : sandwichs,biscuits sucrés ou salés, barres céréales ou chocolatées, canettes de sodas etc, pour le partager et le déguster en groupe avec leurs copains. Pour eux le danger de manger mal équilibré, ( tout comme celui de la cigarette ) est à cet âge, ..le cadet de leurs soucis, et le résultat de cette alimentation plus ou moins festive entre jeunes à pour conséquence le manque flagrant d'Oméga 3 ,...avec hélas les effet délétères vus plus haut !

Leurs faire manger équilibré et surtout des légumes verts, juste une question de psychologie !

Ceux et celles qui ont des enfants connaissent savent très bien les difficultés qu'ils rencontrent pour que leurs rejetons acceptent de manger une nourriture qui soit équilibrée avec notamment de légumes : 1 – 2, … et oui nos chérubins à la place des salades et des légumes (surtout certains .. et pas que les ados : là ), préfèrent les aliment que j'ai cités plus haut,... et les parents de demandant constamment le pourquoi de la chose ?

Eurêka maintenant la science nous apprend et nous explique la raison qu'ont nos ados de refuser de manger des légumes verts,... et j'avoue que cette dernière m'a énormément surprise,.... alors je vous laisse le soin de la découvrir : sources : 1 – 2 .

( La plupart des plantes toxiques pour les humains ne sont pas toujours en fleurs toute l'année, ce qui fait que pendant de longs mois, ces plantes sont en générales de couleur verte ! ( c'est ce que les hommes préhistoriques ont dû apprendre à leurs enfants, se méfier de plantes de couleurs vertes, même si parfois ces dernières portent de belles fleurs et baies très coloriées,.. donc fallait pas les cueillir ni les manger. Depuis cette lointaine époque, ce réflexe primitif ou archaïque est toujours « inscrit » dans le cerveau des bébés,.... donc pour eux nourriture verte pas bonne à manger !)

Les cinq goûts que l'humain détecte !

Des cinq goûts que l'humain reconnaît, l'amer n'est pas celui que les enfants apprécient plus particulièrement, ces derniers préférant nettement les goûts sucrés. Chez l'homme le goût évolue avec l'âge, et surprenant un bébé à plus de papilles gustatives qu'un adulte. L'évolution du goût chez l'enfant de la phase bébé à l'âge de 4/5 ans est très bien expliqué sur un site que je place quelques lignes plus loin, il indique également une méthode ( que nous avons employés instinctivement à l'époque mon épouse et moi, ben oui, il n'y avait pas le web en ce temps là ! ) et des astuces à connaître pour donner aux bébés l'envie de gouter à tout la : page, vous pouvez voir également cet autre lien qui indique : « Limiter les troubles alimentaires grâce à ces neufs points. »

Préférez le raisonnement à la manière forte !

Plus haut, j'ai écris juste une question de psychologie, car en général pour élever et éduquer les enfants, il faut faire preuve quand même d'une certaine sagesse, car cette qualité est le principal atout pour atténuer les conflits qui opposent parents/enfants. ! ( dommage qu'un certain nombre de nos politiques en manifestent un manque certain )

Bannir la manière forte et autoritaire !

Si vous utiliser la façon autoritaire du style « mange ce légume sinon tu sera privé de » (dessert ; télé, sorties, jeux vidéos etc.) il y a de fortes probabilités que cela fonctionne pas, votre ado va entrer dans une position de blocage, et même parfois vomir sa nourriture.

Utiliser plutôt la conduite douce et la persuasion !

Lorsque l'on désire que son enfant mange des légumes qui sont bons pour sa santé et que ce dernier refuse, pour y parvenir, c'est à vous de faire valoir tout votre art en psychologie et également en sagesse !

Par exemple, vous pouvez lui dire, tu trouves ce légume pas bon parce qu'il est amer, c'est vrai, il y un goût amer. Vous pouvez même lui avouer que vous aussi que lorsque vous étiez enfant qu'également vous je n'aimais pas spécialement ce goût amer, est comme pour lui ce goût était bien moins plaisant que votre fruit préféré. (une pomme par exemple) Ensuite, il vous restera de trouver les arguments chocs comme par exemple en mangeant ce ( ou ces ) légume(s), tu seras : « plus beau », « plus fort », « plus intelligent » et en meilleur santé. ( cela marche aussi bien pour les filles que pour les garçons ) donc c'est à vous parents d'être des bons comédiens,.... surtout que vous ne leur racontez pas des sornettes mais des vérités !

Ma petite anecdote perso !

C'était vers les années 1975, pour les vacances scolaires, nous gardions les deux enfants fille 10 ans, garçon 8 ans ) de mon frère qui venait d'être veuf. Ben pour les repas, ( alors que mes trois enfants mangez eux des légumes sans difficultés ( grâce à notre méthode douce ) pour leurs cousins ( surtout le môme ) les légumes c'était niet !

Avec mon épouse pas d'affolement et surtout pas de brusqueries. Comme nous savions qu'il était fan d'histoires de cow-boys, lorsqu'un légumes arrivait en plat à table, pour se servir, nous disions toujours passe-moi les épinards de cow-boys, et idem pour tous les autres légumes, résultat de ce petit jeu, environ deux jours plus tard le môme nous demandait pourquoi nous rajoutions ce mot magique « cow-boys » Notre réponse, tu as remarqué combien les cow-boys sont forts et costaux, (et mon épouse de rajouter regarde tonton il mange beaucoup de légumes, c'est pourquoi qu'il est costaud pour faire notre bois pour se chauffer l'hiver,...le môme m'avait vu manipuler et tronçonner quelques stères de bois ) ! Résultat, à chaque repas il demandait des légumes, d'ailleurs maintenant il s'en souvient toujours,... et il a appliqué lui-même cette méthode avec succès à ses deux enfants !

Les complément alimentaires en Oméga 3 !

Certains parents sachant que l'alimentation de leurs enfant peut avoir un déficit en Oméga 3, pensent qu'il est peut-être bon d'avoir recours aux compléments alimentaires comme l'un des plus simple, à savoir la gélule d'huile de foie de morue. Pour info cette huile contient également de la vitamine D pour les os et les dents, la vitamine A bon pour la vue, la peau et les muqueuses, et enfin des Oméga3 : 1- 2 – autres résultats Google. Sur le web nous pouvons trouver une page qui indique les différentes types de gélules de foie de morue, le titre de l'article et : les meilleures marques d'Oméga 3. et les autres résultats Google.. Mise en garde, les enfants de moins de 3 ans et les femmes enceintes peuvent consommer des gélules de foie de morue mais spécifiques enfants,... mais comme je ne suis pas médecin, pour toute consommation de ces compléments alimentaires contenant des Oméga 3, je recommande de demander le conseil à l'avis son médecin de famille

Sur la consommation d'huile de foie de morue, ma petite anecdote perso, c'était en août 1941, j'avais 28 mois, ma maman était à la maternité pour la naissance de ma sœur, et c'est l'une de mes tantes qui me gardait. Lorsque ma mère à été de retour à la maison, sa belle-sœur lui a demandée pourquoi devant le buffet je prononçais ces paroles qui étaient complètement incomprises par elle « uil foi môu » ben, c'est que ma maman me donnait tous les matins une cuillerée d'huile de foie de morue ( hé ! à l'époque l'huile de foie de morue n'était pas désodorisée,.. j'en demandais quand même,... car après, j'étais récompensé … par un bonbon. Des souvenirs de cette époque c'est l'image de la bouteille d'huile de foie de morue qui ressemblait à celle-ci, tiens au fait, je m'aperçois qu'il y a déjà pas mal de temps que je n'ai pas fais une cure de gélules de foie de morue. ( maintenant ces gélules ont quand même l'avantage de n'avoir presque plus d'odeur !!!!)

Les autres différents types d'Oméga !

Outre les Oméga-3 que nous avons vu plus haut, il existe également deux autres catégorie d'Oméga, se sont les oméga-6 , et les oméga-9

Les oméga ont un rôle essentiel pour la santé des humains ( surtout les 3 et 6 ) ceci étant bien expliqué sur ce site. Pour avoir une bonne santé il est très important de respecter le ratio oméga-3/oméga-6 : sources. A voir également cette page sur le ratio oméga-3-6-9 : source.Vous pouvez aussi demander à votre médecin de vous prescrire une prise de sang pour ce type d'analyse, et suivant les résultats éventuellement ce dernier pourra vous conseiller de suivre un régime alimentaire adapté, car un mauvais ratio, c'est à dire un déséquilibre entre oméga-3 et oméga-6 peut « favoriser » toutes ces maladies qui se nourrissent d’inflammation (arthrite, allergies, troubles cardiaques, alzheimer, dépression, et cancer) qui sont en augmentation constante dans nos pays : source.

Dans le commerce, il est possible de trouver des auto-test pour mesurer son taux de cholestérol, cette page web du site Doctissimo indique les différents lecteurs d'auto-mesure du cholestérol, (ce qui permet de contrôler son ratio oméga-3/oméga-6, et éventuellement de suivre un régime alimentaire pour le corriger : source.( régime qui doit bien sur être corroboré par votre médecin )

Pour compléter votre recherche sur les différents oméga,et leurs propriétés respectives. (résultats Google )

- les aliments les plus riches en oméga-3.

- ceux en oméga-6.

- ceux en oméga-9.

- Et pour résumer les résultats rassemblés pour les oméga-3,-6,-9.

.. à vous de faire dans votre alimentation de la semaine, le meilleur équilibre avec les différents oméga !

Les ados vivent dans un « autre monde »,...alors leur alimentation et internet sont-ils en partie responsables ?

Depuis la nuit des temps, et par la force des choses, adultes et adolescents vivent ensemble. Dans nos pays industrialisés et notamment chez nous, nos ados vivraient-ils dans un monde à part, à en croire les constatations et les avis des génération bien plus âgées, et également les résultats que l'on peut obtenir sur le web sur ce sujet, ... la réponse est plutôt en faveur du : oui !

Mais il n'en a pas toujours été ainsi, en effet, il y a moins de deux siècles les enfants très jeunes s'impliquaient physiquement pour aider leurs parent à vivre et à survivre, comme il l'est indiqué dans les romans qui évoquent la vie des enfants à cette époque : Cosette, Gavroche, Jeanlin etc, cités par exemple dans cette source.. Pour se rendre compte comment était la dureté de la vie des enfants à l'époque indiquée plus haut, ( par exemple leurs utilisations dans les mines ), il suffit de lire la page que Wikipédia consacre à la chronologie du travail des enfants : la page. Conséquences, pour ces pauvres enfants il n'y avait hélas très peu de place pour la rêverie et le loisir qui leurs permettent de pouvoir se réfugier dans un autre monde,... puisque ce dernier n’existait pas !

Pour les pays industrialisés, est arrivé le monde moderne, chez nous le travail pour les enfants de moins de 16 ans et interdit, de plus les études indiquent que l'âge d'entée des jeunes dans la vie active se situerait actuellement autour de 22 ans : sources. Donc nos adolescents actuels sont généralement à la charge des parents, et dans ce cocon familial, ils n'ont pas le souci de subsistance, ce qui leur permet de vivre aisément dans ce qui est « leur monde », c'est à dire le monde virtuel : ici, avec notamment ses jeux en ligne, et ses réseaux sociaux. ( constat qu'a fait également Rosemar, enseignante, et qui à publiée le : 16/05/18 sur Agoravox cet article ).

Deux à trois ligne plus haut, j'ai écris pas « le souci de subsistance », .. en écrivant ces lignes, je me suis remémoré les pénibles images que j'ai vu dans un reportage télé, il y a une vingtaine d'années, et qui montraient un enfant âgé d'une dizaine d'années, qui récupérait des graines qui tombaient des sacs de riz au cours de leur déchargement lors d'une opération humanitaire,... alors je pense à tout cet argent dépensé dans les guerres ( anciennes, actuelles,.. à venir ) je me dis l'humain n'est vraiment pas fini ( sens au point ) !

Je reviens un instant sur les dures conditions de vie qu'avaient les enfants au 18 éme siècle tout comme au début du siècle suivant, où de très très jeunes âgés d'à peine 8 ans ( parfois moins ) travaillaient dans les mines. Outre les risques des coups de grisou, d’inondations, d'éboulements, de coups de poussière, incendies : source, à tous ces risques dans ce travail de bagnard, il y avait les terribles émanations de poussières que respiraient tous les hommes qui travaillaient au fond. Ce ont ces dernières qui occasionnaient la maladie professionnelle des mineurs qui est la redoutable silicose. Alors pour ces enfants, il faut imaginer les catastrophiques dégâts sur leurs santés que pouvaient occasionner cette poussière, car à cet âge leurs poumons n'ont pas encore toutes leurs défenses naturelles. De plus la dureté de leurs conditions de travail ( voir ces photos ) provoquaient également la détérioration de leurs os, car ces derniers n'avaient pas finis leurs croissances. Tout cet ensemble fait qu'il y a encore juste un peu plus d'un siècle, c'est à dire en 1914, 65% des mineurs mouraient avant 55 ans et 20% avant 35 ans : source.

Résumé !

Comme l'indique le titre de mon dernier paragraphe et le sens général de mon article l'alimentation de nos adolescents mérite sûrement une très très grande attention !

L'image qui illustre mon article à été prise sur ce site.

Liens en annexes !

- Sur les oméga-3 et l'alimentation en générale des articles parus sur : Agoravox

- C'est le sucre qui fait grossir ! :ici, autres résultats :Google.

