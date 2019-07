Adopte moi ! Car papa a voté Macron

Léna, 11 ans avec ce panneau « Ruffin, mon père a voté macron, tu veux bien m’adopter », c’était durant une manif de la France Insoumise en septembre 2017. Elle fut dénichée par Guillaume Meurice, pour les besoins du Moment Meurice sur France Inter.

Cette jeune damoiselle m’a carrément scotché, par sa capacité de discourir, d’analyser et synthétiser, d’être clair, d’avoir des opinions fermes et piquées d’humour. Une foultitude de politique, tel par exemple un Raffarin n’arriva après avoir blanchie sous le harnais politicard durant des décennies au millième de capacité de cette gamine de 11 ans... Lorsqu’invitée dans l’émission Par Jupiter, en quelques phrases bien senties en maniant efficacement la parole et l’humour Léna, explique son regret de ne pouvoir voter en 2022 (elle n’aura pas 18 ans), sa déception concernant l’action gouvernementale de Nicolas Hulot et traite Donald Trump et Kim Jong-un de « deux gros bébés »... [1] Ahah ! Ces deux poussas en gros « baby » ! Merci Léna !!!

Découverte du petit diablotin

On peut voir sur une vidéo François Ruffin, accroupie à sa hauteur, un peu mort de rire lui poser des questions :

- Comment t’as eu l’idée de faire ça ? (à propos de la pancarte)

- C‘est à dire que je harcèle mon père depuis 6 mois parce qu’il a voté macron. Je suis toujours sidéré par ce vote qui a été pour moi insensé et...Ce n’était pas normal pour moi...Et c’est pour ça qu’aujourd’hui je viens ici...

- Pourquoi tu veux pas qu’il vote macron ton père ?

- Parce que on le voit maintenant, on est dans la rue, on est des fainéants ! Pourquoi ? Parce que macron il bousille notre code du travail et ça c’est MON avenir !

Ensuite, elle s’adresse directement à la caméra. L’ultra lucide de 11 ans continue sur sa lancée :

- ...Le macronisme, il faut sortir du silence, il faut en parler. c’est comme l’alcoolisme hein ! C’est une drogue, il faut en parler ! C’est important !

François Ruffin tente gentiment de la piéger :

- Et comment tu me connais, tu devrais mettre Jean-Luc Mélenchon ?

Réponse de tac au tac en PLS !

- Ben parce que Jean-Luc Mélenchon il est trop vieux ! C’est un peu vieux pour moi quand même !

Cette fois, Ruffin est sur l’estrade et a à coté de lui Lena (pas l’ENA banane !)

- Tu as quel âge Lena ?

- 11 ans

- Voyez on renouvelle l’école des fans !

Vifs applaudissement et des « Léna présidente ! » fusent... Et elle sans se démonter aucunement...

- On verra peut-être dans 20 ans, pour l’instant c’est pas d’actualité (elle est au collège en 5ème)

La suite...

Dans son émission radio Guillaume Meurice interviewe par téléphone la préado :

- Est-ce que ton père a vraiment voté macron ?

- C’est vrai !

- Et t’as rien pu faire et qu’as-tu fait pour le convaincre de ne pas faire ça ?

- ben rien, mais je le charrie depuis 6 mois, mais là ben...je le charrie plus trop car il m’a quand même emmené à la manif...

- Ah oui quand même ! Bon c’est un macroniste ouvert on va dire.

- Non, un macroniste reconvertie

- Pourquoi tu es fâché avec macron ?

- Avec tout ce qui s’est passé avec la loi travail, les ordonnances, la suppression des emplois aidés, la suppression de l’ISF... (je vous rappelle qu’elle a 11 ans)

- Pour toi macron il est de droite ?

- Ah ben on peut pas comparer si il est fillonniste, juppéiste, non je pense pas non

Meurice ouvre un peu plus sur les questions...

- Et tu en penses quoi de Manuel Valls ?

- Ben pour moi c’est quelqu’un qu’est avide de pouvoir, qu’est malade de pouvoir il a fait de la politique son métier, et ça c’est dangereux pour moi !

- Et Jean-Luc Mélenchon, lui aussi il est politique de profession.

- (le son est vraiment mauvais)...par exemple l’Avenir en Commun en 357 propositions c’est intéressant !

Estomaqué par les réponses du petit lutin, Meurice s’exclame « tain ! moi à 11 ans je lisais le journal de Mickey ! Avec Picsou dedans je faisais pas le lien avec Bernard Arnault ! »

En conclusion lorsque Meurice lui demande si elle est la déléguée de classe sa réponse s’impose :

- Ca ne m’intéresse pas spécialement et puis les gens qui sont élus c’est les gens qui sont cool de la classe, mais c’est pas les gens qui ont les meilleures idées !

...Echec et mat ! Car, en quelques mots, Léna vient de résumer ce qu’est le jeu démocratique en notre pays...Des gens cool élus, et sans idée !

La vérité sort de la bouche des enfants, et la connerie, elle, sort de celle des adultes... Aurait pu résumer Léna, à qui je souhaite tous les bonheurs du monde...Sachant que ce sera dur pour elle, car la lucidité ne fait pas bonheur... Seul les cool traversent la vie sans se poser de questions, et ainsi... à Heureux les innocents.

Georges Zeter/juillet 2019

Vidéo Léna et Ruffin

vidéo Léna et Meurice

