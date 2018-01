Adra’i ou l’Art de l’Influence médiatique

Avichai Adra'i, le porte-parole de l'armée israélienne, est toujours actif sur les réseaux sociaux comme il le faisait auparavant. Né à Haïfa d'une famille irako-turque, il est connu pour ses nombreuses activités médiatiques en arabe.

Adra'i, qui parle couramment l'arabe, a toujours réagi aux événements politiques, religieux, sportifs ou artistiques. Il serait suivi par plus d'un million de personnes.

Adra'i connaît bien la portée de sa mission. Il a fait entendre sa voix à une partie du public et des médias arabes. Essentiellement un agent de renseignement spécialisé dans les médias arabes, il a passé la phase d'hostilité avec le public arabe et l'a porté à un autre niveau : une sorte de jeu de tir à la corde évoluant parfois vers des injures et des insultes qu'il traite néanmoins avec professionnalisme.

Vous le voyez utiliser des mots du vocabulaire arabo-islamique, en citant des versets du Saint Coran ou en tweetant des paroles du Prophète ou en faisant des blagues et en faisant rire certains adeptes.

Son passé militaire est un phénomène médiatique digne d'étude. Il est un « modèle » dans l'ouverture des canaux de dialogue, une mission d'un intérêt particulier pour l'armée israélienne. L'armée utilise Internet pour changer la perception d'Israël en tant qu'ennemi du peuple arabe loin d'une intelligentsia arabe connue pour ses sentiments anti-normalisation.

Les Israéliens sont conscients que la majorité des utilisateurs des réseaux sociaux sont jeunes et qu'ils n'ont pas le même niveau d'hostilité et de conscience collective que les plus âgés. Par conséquent, l'objectif est d'infiltrer ce jeune public directement.

La diplomatie publique israélienne est dynamique mais sérieuse. Elle a atteint des objectifs importants. L'armée israélienne a un appareil médiatique pour produire du contenu ciblant la jeunesse arabe même si les réactions sont des rejets.

Les campagnes de relations publiques dirigées par Adra'i utilisent le facteur temps pour désamorcer le rejet et l'hostilité, et passer à un état d'apathie, de neutralité émotionnelle ou d'état de non-amour et de non-haine. Ce serait une grande réussite pour eux.

L'effet Adra'i est pertinent pour explorer les changements de l'opinion publique arabe, mesurer les niveaux de changement dans la perception publique d'Israël, et travailler pour apporter de réels changements poussant l'agenda pour désensibiliser les Arabes vis-à-vis d’Israël.

Une vidéo publiée récemment sur Twitter montre un porte-parole de l'armée israélienne pratiquant ses compétences en grammaire arabe. Mais au-delà de la grammaire, il y a la psychologie. Le message psychologique qu'il envoie est celui d'un Israël différent.

Mais nous ne pouvons pas reprocher à l'armée israélienne de faire cela, ce que nous devrions nous demander est ce qui suit : les Arabes ont-ils leur propre appareil médiatique pour influencer l'opinion publique israélienne ? Malheureusement non. Pas un seul mécanisme médiatique pour s'adresser à l'opinion publique occidentale et internationale à travers les plateformes médiatiques les plus populaires et les plus efficaces du 21ème siècle.