Adrien Perez, encore un jeune assassiné, mais qui sont les véritables coupables ?

Adrien, tu avais 26 ans, tu avais tout l'avenir devant toi, tu venais fêter ton anniversaire, marquer cette étape de ta vie et en sortant de cet boite de nuit, une racaille a écrit le mot fin à ton histoire.

Bien sûr, c'est lui qui tenait le couteau, bien sûr c'est lui qui t'a percé le cœur, mais qui est le vrai coupable, qui permet que des racailles de cette sorte, puissent en arriver à ne plus savoir quelle est la limite de la violence, à croire que l'impunité, elle, n'a pas de limites ?

Lui, tenait l'arme bien sûr, mais la crainte de s'en servir, la gravité de son acte ne lui ont jamais été enseignés. La crainte de la sanction, jamais inculquée.

Mais la gravité de cette tragédie ne s'est pas arrêtée à l'acte, elle s'est continuée par la pire des attitudes , une compassion mesurée et une indifférence presque générale. Ce type de violence est banalisé.

On n'a pas brûlé de voiture, on a pas pas brûlé de bibliothèques, les parents n'ont pas organisé une marche blanche pour demander une justice sévère à l'encontre de ces racailles.

On attend, comme souvent, patients, presque résignés que la justice fasse son boulot.

Mais on ne se pose pas la question, comment une société peut produire une telle violence, l'accepter, ne pas mettre tout en œuvre pour limiter cette barbarie ?

Les hommes politiques se sentent à peine concernés par ces extrêmes violences à répétition.

les associations, leurs préoccupations sont à géométrie variable, elles ressortiraient encore leurs antiennes, les ghettos, la misère, le chômage, pour minimiser l'acte, un peu trop cynique dans ce cas, alors prudentes elles font silence.

Même les présidents qui parfois vont consoler les Théo se tiennent cois.

Les médias, presque muets, distants, prudents, surtout éviter l'amalgame, ils ont d'autres sujets dont ils se repaissent, les pitreries violentes de deux rappeurs, qui mettent un aéroport en alerte et font des dégâts considérables pour des problèmes d’ego. Là ils tiennent un sujet intéressant, qui fait recette et qui ne va pas les entraîner à se pencher sur un problème de société qui les obligerait à prendre position sur des sujets tabous.

Younes et Yanis El Habib, ces monstres enfantés par notre société, sujet trop délicat, trop sensible, vérité, attention danger !

Je pose la question.

Si c'était une de ces racailles qui avait été poignardée par ce jeune qui, lui, n'avait aucune excuse bien sûr, parce que sans histoires, que se serait-il passé ?

Imaginons un instant.

Des associations auraient organisé des marches blanches, les médias auraient brodé pendant des jours sur cette affaire, et des vengeurs masqués auraient dévasté la ville ?

Sûrement.

Là rien, un silence de mort. Un silence Honteux.

Silence des médias, des politiques, des associations, de notre président.

Des parents assassinés eux aussi, par cette indifférence qui tue, et ce n'est pas un cas isolé, souvenez vous des Dorian, Kylian, Marin, handicapé à vie, massacré par des racailles parce qu'il voulait s'interposer entre eux et un couple agressé. D'autres victimes nombreuses dont la liste s'allonge sont à déplorer au fil des mois.

Alors ADRIEN, c'est vrai , souvent on cite Saint Augustin, et avec juste raison.

A force de tout voir l’on finit par tout supporter

A force de tout supporter l’on finit par tout tolérer

A force de tout tolérer l’on finit par tout accepter

A force de tout accepter l’on finit par tout approuver !

Mais certains pensent à toi, à tes parents, à ta mère et comprennent sa haine et aussi son refus d'accepter ou de pardonner face à ces vies détruites parce que notre société n'a pas le courage d'appliquer les lois.

Parce l'État a peur de cette minorité de racailles.

Certains, Adrien, se refusent à comprendre, à accepter, à supporter à tolérer.

Le père d'Adrien crie sa révolte contre l’État impuissant , laxiste et surtout pleutre.

Car la culpabilité, c'est là qu'elle se terre.

Il faut écouter son cri de désespoir.

« Il y a eu Grégory [Baharizadeh] à Échirolles, il y a mon fils aujourd’hui. On pourra toujours organiser des marches blanches pour tenter de mobiliser l’opinion, cela ne servira à rien. Car il y aura encore d’autres victimes : une jeune fille demain, une grand-mère ensuite. Et cela ne s’arrêtera jamais. Le niveau de violence dans l’agglomération grenobloise est inadmissible », estime Bruno Perez, le père d’Adrien. Et de poursuivre : « La police et les gendarmes font tout ce qu’ils peuvent, mais la vérité, c’est que l’État a peur de cette minorité de personnes ultra-violentes qui terrorisent la majorité des pauvres gens dans les quartiers. »

Alors quand les pouvoirs publics vont-ils se décider à éradiquer cette minorité de racailles qui pourrit la vie de nos villes et surtout celle des quartiers de non droit où s'exerce la loi des caids et se cultive la certitude de l'impunité ?

Quand aurons-nous, nous spectateurs passifs, assez de colère et d'indignation pour obliger nos politiques à faire leur boulot, assurer la sécurité et mettre fin aux massacre de nos jeunes ?

Allons-nous accepter qu'Adrien ne soit qu'un prénom qui s'ajoute à la longue liste ?