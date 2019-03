Dans « L’ambigu Monsieur Macron » p 330 et 331 Marc Endelweld écrit :

« la rumeur prend une ampleur inédite au fur et à mesure que la tension monte entre Emmanuel Macron et un certain… Manuel Valls. En effet, plusieurs proches du Premier ministre n’hésitent plus à relayer les on-dit. Avec plus ou moins de subtilités. « Macron est un hyper-égocentrique. Et puis, il y a quand même des soupçons d’homosexualité autour de lui… », nous confie l’un d’eux à cette période. « Macron n’a qu’un seul défaut, c’est qu’il est homo, et que les français ne sont pas prêts à élire un président homo », assure un autre, jouant les convaincus. On notera au passage l’ouverture d’esprit de nos décideurs ! Sur l’homosexualité comme sur d’autres sujets, la classe politique française ne brille pas par son avant-gardisme !

De son côté, Macron n’est pas dupe. Car ils sont nombreux, parmi ses proches et ses nouveaux soutiens, à lui rapporter les détails de cette véritable « campagne » lancée pour le déstabiliser. D’autant qu’une autre rumeur vient se rajouter à la première : le ministre aurait eu une aventure au cours de l’été avec l’un de ses gardes du corps, issu du service de de la protection (SDLP)… Un bruit qui court bien sûr du côté des policiers, des services de renseignements et de la place Beauvau, sans qu’aucun fait ne vienne l’étayer »

L’auteur ne dit pas si dans ce « bruit qui court » le nom du garde du corps en question a été avancé.

Dans « Sputnik » en date du 1er novembre 2018, a été publié un article intitulé : « Des détails sur les liens d’affection entre les Macrons et Benalla révélés par Daniel Cohn-Bendit »

Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen et ex-président des Verts allemands, a exposé quelques éléments qui manquaient à l’affaire Benalla, notamment ceux caractérisant ses relations avec le couple Macron.

Alors que l'opinion publique ne cesse de porter son intérêt sur la retentissante affaire Alexandre Benalla, l'ex-député européen Daniel Cohn-Bendit a exposé de nouveaux détails concernant cette personnalité et, particulièrement, sur ses relations avec Emmanuel et Brigitte Macron dans une interview pour l’Opinion.

Dans cet entretien, Cohn-Bendit, proche du Président de la République et qui le soutenait depuis le tout premier tour de l'élection, selon plusieurs médias français, a estimé que l'affaire Alexandre Benalla était en réalité pour lui « d'une simplicité incroyable » : « Pendant toute la campagne, c'est l'homme à tout faire dans le bon sens du terme. Il portait les valises, il organisait tout. »

L'ancien député européen et l'un des leaders du mouvement de mai 1968 est également revenu sur les rumeurs circulant sur la prétendue liaison entre le chef de l'État français et Benalla : « Un lien d'affection s'était installé, d'où les sous-entendus les plus ignobles qui ont été écrits sur le trio avec Brigitte. À lire certains papiers, tu te demandais si Benalla n'avait pas une liaison avec l'un ou l'autre. »

Il a pointé du doigt le fait que les rumeurs étaient absolument fausses : « Macron a découvert que ce mec avait totalement déconné. Comme il était en Australie et qu'il l'aimait bien, il n'a pas voulu l'enfoncer. »

Quant à l'attitude de la Première dame de France envers Alexandre Benalla, Daniel Cohn-Bendit estime qu'elle l'appréciait aussi : « Le soir où j'ai décidé de ne pas être ministre, j'étais à l'Élysée, Brigitte est passée. On a discuté une heure et elle m'a dit : "Tu comprends, il nous aidait à garder un minimum de vie privée, pour aller au théâtre, au cinéma, déjeuner tranquillement avec une copine." »