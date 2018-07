Affaire Benalla : Une affaire d’Etat ?

" Affaire " Benalla : ceux qui ont voulu en faire une affaire d'Etat, ils en sont à leurs frais !

L'opposition n'ayant pas trouvé d'emprise sur Emmanuel Macron, s'en est saisie de cette "affaire" pour prouver qu'elle "existe" et régler ses comptes à celui qui a mis à mal tous les partis de l'opposition !

Chose curieuse, Jean Luc Mélenchon, ce mauvais perdant et toujours en campagne électorale, s'est allié même à Marine Le Pen pour en découdre avec Emmanuel Macron qu'il veut convoquer pour s'expliquer au parlement ! Mélenchon dénonçant une police parallèle et comparant même cette "affaire" au Watergate ; et Le Pen lui trouvant des ramifications islamistes et des liens avec les services secrets marocain !!

Les médias qui ont tourné en boucle cette "affaire", chacun cherchant le scoop pour surenchérir, quitte à diffuser de fausses info, pour mieux exciter leurs publics : salaire mirobolant, appart quai Branly ...

"Affaire" qui sera une occasion pour les racistes de tous bords, pour se lâcher dans leurs commentaires haineux parce qu’un "arabe" a réussi socialement et professionnellement ; et a pu avoir la confiance du président Macron.

"Affaire" qui a pu faire l'affaire des homophobes aussi, pour lâcher leurs sarcastiques insinuations et surfer sur les rumeurs.

Les forces de l'ordre n'étaient pas en reste : l' "affaire" sera pour eux l'occasion de règlement de compte interne aux corps la constituant, au détriment de l' "arabe" cet intrus arrivé dans le sillage du président Macron !

Quant aux syndicats de la Police, rapportant violence, brutalité et morgue de la part d'Alexandre Benalla ; curieusement les chefs des forces publiques n'ont jamais eu écho de cela ni de rapports écrits le leur signalant. Mieux encore, tous sont unanimes, reconnaissant à cet homme courtoisie et politesse ! Alors qui croire ? Quand on sait que ces syndicats sont souvent plus proche du FN, on peut les suspecter de régler son compte au "petit arabe parvenu" au point d'avoir la confiance du président de la république !



On se rendra compte après les procédures et les commissions parlementaires, qu'il y a eu là une erreur personnelle et du copinage mais qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat ; et que oppositions et médias se seront ridiculisés en donnant à cette affaire une proportion sans mesure et en auront fait, de manière absolument irresponsable, un feuilleton d'été qui se terminera par un pschitt !



Si Macron a voulu avoir un garde du corps qu'il s'est choisi et en qui il a confiance, d'autant qu'il est satisfait de ses services durant toute sa campagne électorale, tout le monde peut le comprendre !

Il aura tiré la leçon des gardes du corps "républicains", quand l'un d'eux a "fuité" l'info dans ses détails au journaliste qui a piégé François Hollande sur son scooter, rendant visite à sa petite amie Julie Gayet !