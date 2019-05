Affaire Carlos Ghosn : Le Parquet dément l’enquête ouverte sur Rachida Dati

L’affaire Ghosn ainsi que l'enquête menée par Renault et Nissan en interne avait permis de mettre en lumière un contrat liant Rachida Dati, l'ex-garde des sceaux devenue avocate et une filiale RNBV, censée chapeauter l'Alliance et basée aux Pays-Bas. Le Parisien avait annoncé après la plainte qui avait suivi ce scandale, qu’une enquête avait été ouverte la concernant. L’information a été démentie par le Parquet National Financier.

Un autre volet de l’affaire Ghosn

Les informations sont revelées en Fevrier dernier. En ce moment, Carlos Ghosn le magnat de l’automobile et PDG du groupe Renault-Nissan est serieusement mis en cause. Il est accusé d’abus de biens sociaux notamment, d’avoir utilisé les fonds de son entreprise pour rénover des acquisitions immobilières personnelles aux Pays-Bas, au Liban, en France et au Brésil. Au fur et à mesure, d’autres accusations fusent. Carlos Ghosn est soupsonné de fausses déclarations auprès des autorités financières et boursières japonaises. On lui reproche d’avoir fait endosser ses propres pertes à Nissan sur des produits dérivés financiers pour 14 millions d'euros lorsque s’effondrait la banque Lehman Brothers en 2008. Il n’aurait d’ailleurs pas déclaré 30 millions d’euros de revenus entre 2010 et 2015 chez Nissan et aurait sous-évalué son salaire pour la somme de 25 millions d’euros pendant une période de trois ans.

Il est arrêté et plaçé en garde à vue à de multiples reprises. Renault-Nissan, au cœur du scandale entreprend alors conjointement un audit interne sur le fonctionnement et l'utilisation des fonds de cette filiale RNBV censée chapeauter l'Alliance et basée aux Pays-Bas.

C’est alors qu’ils y decouvrent Rachida Dati. L’ancienne ministre pendant qu'elle était encore eurodéputée était rémunérée pour assister le développement de l'Alliance au Proche-Orient et en Afrique du Nord, étudier les thématiques fiscales et les régulations, analyser pour le compte de RNBV les situations politiques et l'environnement socio-culturel , les investissements à l'étranger et les facteurs de risque.

Rachida Dati a été engagée entre novembre 2009 et février 2013, d'après Bloomberg. Elle n’aurait pas facturé les services de consultante mais plutôt ceux d'une avocate.

Comme l’indique l’Express, l’ancienne ministre aurait perçu la somme de 600 000 euros payés en quatre fois. Son avocat Olivier Pardo avait precisé que, sa cliente tenue au secret professionnel d’avocat, n’était en rien obligée de justifier la matérialité de ses conseils prodigués.

Seulement voilà : en tant que députée européenne à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Rachida Dati n'a déclaré aucune activité professionnelle sur l'année 2009 en tant qu'avocate, alors même qu'elle travaillait déjà pour l'Alliance. Elle avait remis sa déclaration d'intérêts le 31 décembre 2014 sans en faire mention. Sa convention d'avocat prenait pourtant effet en novembre 2009 pour se conclure en février 2013.

Des frais de consultants et d’avocats douteux

Tandis que le budget global de la société pour 2018 n'est que de 60 millions d'euros, les sorties d’argent liées aux frais de consultants et d'avocats sont d’un montant de 12,4 millions d'euros.

Avec celui de l’ancienne garde des sceaux, un autre nom est cité : Celui d’Alain Bauer « engagé » entre 2011 et 2012 par Renault pour ses conseils en sécurité.

Un actionnaire de l’alliance dépose une plainte, le 17 avril, auprès de la justice française en vue de dénoncer ces versements douteux. Concernant Alain Bauer, il n’évoque aucun montant de rémunération, mais déclare que « la réalité des travaux du (consultant) n’a jamais été démontrée ».

Que cachent ces rémunerations ? Quels intérêts servaient-elle réellement ?

Le parisien relayant ses sources, avait affirmé que les investigations, visant des soupçons de corruption et d’abus de biens sociaux avaient été confiées aux policiers de l’Office anti-corruption (OCLCIFF). Selon le journal, les enquêteurs devraient s’intéresser aux missions et aux rémunérations de Rachida Dati et d’Alain Bauer. Cette information a été formellement infirmée ce mardi 21 Mai par le Parquet National Financier. Comme le notait l’agence Reuteurs, il n’y avait aucune ouverture d’une telle enquête pour l’heure.

Rachida Dati a nié toute illégalité dans les versements perçus de RNBV : « J’ai été rémunérée comme avocate et non consultante de 2010 à 2012, de façon forfaitaire : 300 000 € par an. Tous les contrats ont été validés par le commissaire aux comptes et le directeur juridique Monsieur Husson. À chaque réunion de travail, il y avait soit Carlos Ghosn, soit Christian Husson, soit la secrétaire générale Mouna Sepehri. » se défend l’ancien Ministre dans le Parisien. Elle s’est interrogée sur les motivations de l’accusation et a à son tour porté une autre plainte contre les medias ayant relayé ces informations.

Notons que les policiers chargés de l’enquête évoquent la probabilité d’une autre piste : celle d’un règlement de compte en interne.