Affaire des emplois fictifs : les nombreux vrais-faux assistants parlementaires de Marine Le Pen

Mise en examen depuis le mois d’octobre 2018, la présidente du Rassemblement National est accusée de détournement de fonds publics. Une affaire qui colle à la peau du parti, qui suscite des mises en examen en cascade depuis bientôt 5 ans et qui a fait peser très peu, les eurodéputés frontistes à Strasbourg.

Une lettre anonyme

La chasse aux faux assistants parlementaires RN et à leurs employeurs eurodéputés suspects débute en 2014 . A l’époque, un courrier anonyme saisit l'office européen de lutte antifraude (OLAF) et attire son attention sur les « possibles fraudes » concernant deux assistants de l'eurodéputée Marine Le Pen : Florian Philippot et Louis Aliot. Le dernier cité serait le compagnon de Marine Le Pen, or, ce type d’embauche serait proscrit. Après enquête, ces affirmations sont rejetées. Toutefois, les investigations se poursuivent et se penchent plutôt vers Catherine Griset (cheffe de cabinet de Marine Le Pen et son ancienne belle-sœur), Thierry Léger (son garde du corps) ainsi que ceux des 24 personnes employées comme assistants parlementaires des députés européens RN.

Constatant que 20 des 24 assistants parlementaires des députés européens RN figurent aussi dans l'organigramme de leur parti, Martin Schulz président du Parlement européen en 2015, saisit à son tour l'OLAF.

Des irrégularités sont constatées sur l’utilisation du budget de 23 392 euros mensuels octroyés aux députés pour embaucher leurs collaborateurs, soit 514 624 euros au compte des élus du Front national. Ce montant mirobolant constitue le double de la masse salariale du parti, une très belle opportunité pour le RN en déficit depuis 2012.

Une persécution judiciaire

Le 15 décembre 2016, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire, menée par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) pour « abus de confiance », « recel d’abus de confiance », « escroquerie en bande organisée », « faux et usage de faux » et « travail dissimulé ». Le Parlement européen exige un remboursement de 300 000 euros avant le 31 janvier 2017. Ce montant est mis en recouvrement et une retenue mensuelle est appliquée.

Marine Le Pen dénonce lors de la campagne présidentielle de 2017 sur Le monde : « Une persécution judiciaire », « une intrumentalisation de la justice » et « une décision unilatérale prise par des adversaires politiques avec exécution provisoire en violation de l’Etat de droit, des droits de la défense, sans preuves et sans attendre que la justice (…) ne se prononce ».

Ses arguments sont remis en cause et ne tiennent plus lorsque, sur dénonciation d'une ex-eurodéputée FN, le MoDem et La France insoumise sont à leur tour soumis à des interrogations et à des descentes de police pour les mêmes causes.

Ceci, sans oublier le fameux mail de novembre 2012 cité par challenge.fr, envoyé par le trésorier du RN, Wallerand de Saint-Just et qui cloue la défense de Marine Le Pen au piloris : « Ma chère Marine (…) Dans les années à venir et dans tous les cas de figure, nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen ».

Les vrais faux assistants

Plus les investigations se poursuivent, plusieurs autres députés du Front National sont soupçonnés et contraints de rembourser les salaires de leurs assistants pour 2014. Il s’agit de Jean Marie Lepen (320 000 euros), Bruno Gollnisch ( 276 000 euros) , Dominique Bilde (40 320 euros), Sophie Montel (77 000 euros) et Mylène Troszczynski (56 000 euros).

Représenté par Wallerand de Saint-Just, le Front national est mis en examen pour complicité d’abus de confiance et recel d’abus de confiance.

14 personnes dont des eurodéputés et leurs assistants, sont mises en examen entre 2017 et 2018 : Marine Le Pen, Catherine Griset, Charles Hourcade (Le graphiste au sein du FN n’avait n'avait jamais contacté sa députée en 5 mois. Il aurait perçu "environ 37.000 euros brut entre septembre 2014 et février 2015), Marie-Christine Boutonnet, Loup Viallet, Laurent Salles, Louis Aliot, Timothée Houssin, Thierry Légier, Nicolas Bay, Guillaume L'Huillier, Micheline Bruna, Bruno Gollnisch.

En fin avril dernier, la tête de liste du parti d'extrême droite aux élections européennes, Jordan Bardella avait été indexé par Challenges. Selon le magazine, Bardella la revelation du RN aurait été pendant plus de quatre mois, assistant parlementaire fictif de l'eurodéputé RN Jean-François Jalkh. « Ce n'était pas un emploi fictif et je trouve ça hallucinant qu'il faille me justifier sur ce genre de choses » s’est-il défendu le jeudi 9 mai, dans la matinale de LCI.

Charles Van Houtte, comptable et cheville ouvrière du RN au Parlement européen a été la quinzième personne mise en examen. Poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics, l’homme a conclu fatalement le 5 septembre 2018 devant les juges : « Je savais que les députés n’avaient pas le choix de tous leurs assistants (…) Vous connaissez Marine Le Pen, tout est très centralisé avec elle. Si elle dit à un député qu’elle ne veut pas tel assistant, ou si elle lui demande d’embaucher tel assistant, je vois mal un député qui est en général un ancien militant lui dire non. » rapporte Challenges.fr.

La facture de cette affaire avait été évaluée en 2018 par les enquêteurs à 7 millions d'euros.